Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt cấm vận Cuba

TPO - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt các biện pháp cấm vận kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ của Mỹ với Cuba.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla giơ hình ảnh lọ thuốc trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 28/10. (Ảnh: AP)

Kết quả là 130 phiếu thuận, 17 phiếu chống và 25 phiếu trắng.

Mặc dù các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không có tính ràng buộc pháp lý, chúng vẫn thể hiện quan điểm của cộng đồng quốc tế.

Lần đầu tiên sau 34 năm, các nước phương Tây, như: Đức, Ý và Latvia nằm trong số những quốc gia không tham gia bỏ phiếu.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép lớn với Cuba bằng các chiến dịch thắt chặt cấm vận kinh tế.

Mỹ lần đầu áp lệnh cấm vận Cuba vào năm 1960, sau khi Tổng Tư lệnh Fidel Castro lãnh đạo cuộc cách mạng lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista và quốc hữu hóa tài sản thuộc sở hữu của công dân và doanh nghiệp Mỹ.

Kể từ đó, quốc đảo Caribe trải qua nhiều thập niên chịu tác động nghiêm trọng từ những khó khăn kinh tế và tài chính kéo dài.