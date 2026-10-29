Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Biểu tình bùng lên ở Tây Ban Nha sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc

Minh Hạnh

TPO - Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài Bộ Giao thông vận tải ở Madrid, yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong vụ va chạm tàu cao tốc gần Toledo khiến ít nhất 68 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 28/10 gần Urda (thuộc tỉnh Toledo) là thảm họa đường sắt nghiêm trọng thứ hai tại Tây Ban Nha trong vòng chưa đầy 10 tháng. Trước đó, vào ngày 18/1, một đoàn tàu đã trật bánh gần Adamuz (thuộc tỉnh Cordoba), rồi va chạm với một đoàn tàu khác chạy ngược chiều, làm 46 người thiệt mạng.

Theo tờ elDiario.es, cuộc biểu tình do các nhóm cực hữu Falange và Revuelta tổ chức đã yêu cầu Thủ tướng Pedro Sanchez và Bộ trưởng Giao thông vận tải Oscar Puente phải từ chức.

Một số người biểu tình đã ném pháo sáng và các vật thể khác về phía cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó đã đẩy lùi đám đông và sử dụng hơi cay.

068c0f20-d32c-11f1-b0c3-4b2ce0e9f02ajpg.jpg
Lực lượng cảnh sát chống bạo động được triển khai tại Madrid tối 28/10. (Ảnh: Getty Images)
﻿c-2026-10-28t212127z-1270008682-rc2jcoaxp1lh-rtrmadp-3-spain-accident-clashes.jpg
Người biểu tình đối đầu lực lượng an ninh bên ngoài Bộ Giao thông vận tải Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Đảng cánh hữu Vox cùng công đoàn liên kết Solidaridad đã tổ chức một cuộc biểu tình riêng tại quảng trường Plaza de Cibeles ở trung tâm Madrid, nơi những người tham gia đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân của vụ tai nạn. Một số người mang theo biểu ngữ với dòng chữ “Tham nhũng gây chết người”. Cuộc mít tinh kết thúc mà không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào.

Tai nạn do lỗi con người

Bản ghi âm mà tờ El Pais thu thập được cho thấy, các nhân viên điều phối đường sắt đã vi phạm quy trình an toàn trước khi vụ va chạm chết người xảy ra.

Theo đó, một nhân viên điều phối đã yêu cầu một đoàn tàu cao tốc của hãng Renfe tiếp tục chạy với tốc độ bình thường mà không xác nhận liệu đường ray phía trước có thông thoáng hay không, thay vì giới hạn tốc độ ở mức 40 km/h theo quy định.

Bất chấp những cảnh báo liên tục từ lái tàu của đoàn tàu của hãng Iryo đang dừng tại chỗ, các nhân viên điều phối vẫn không ngăn đoàn tàu Renfe đang tiến tới.

Kết quả là đoàn tàu này đã va chạm với đoàn tàu Iryo chỉ vài phút sau đó.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Tây Ban Nha cũng xác nhận, sự việc xảy ra khi một đoàn tàu của hãng Renfe được phép tiếp tục di chuyển, bất chấp tín hiệu dừng (đèn đỏ) đang bật do có một đoàn tàu khác đang dừng phía trước.

Đáng chú ý, tín hiệu đèn đỏ được kích hoạt do lỗi hệ thống thông tin liên lạc máy tính, khiến các đoàn tàu tự động dừng lại.

s7eqppy6m5oshf3xtgxxyurw7i.jpg
a3mmyzfzvzo3jix76z6svh5liu.jpg
Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mắc kẹt tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu hôm 28/10, Thủ tướng Sanchez cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân vụ tai nạn. Ông nói: “Nếu cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp an toàn để khôi phục niềm tin vào hệ thống đường sắt cao tốc, chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Việc một quốc gia như Tây Ban Nha phải hứng chịu hai vụ tai nạn đường sắt cao tốc trong cùng một năm là điều không thể chấp nhận được”.

Alberto Nunez Feijoo, lãnh đạo đảng đối lập Nhân dân, đã yêu cầu mở một cuộc điều tra ngay lập tức cùng một đợt đánh giá độc lập đối với mạng lưới đường sắt. Ông nhấn mạnh: “Tây Ban Nha có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra với cơ sở hạ tầng của mình, cũng như tình trạng thực tế của các tuyến đường ray và hệ thống an toàn”.

uyjnvhskwnjcnmplcq7bs4fjve.jpg
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu gần hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Thảm kịch này xảy ra vào thời điểm nhạy cảm về mặt chính trị đối với ông Sanchez, khi chính phủ của ông đang phải đối mặt với sự phẫn nộ của công chúng liên quan đến chi phí nhà ở cùng những thất bại tại quốc hội. Với cuộc tổng tuyển cử dự kiến ​​diễn ra vào ngày 29/11, vụ tai nạn tàu hỏa ngày 28/10 đã khiến việc quản lý an toàn đường sắt một lần nữa trở thành tâm điểm bị giám sát chặt chẽ.

Cơ quan an toàn đường sắt Tây Ban Nha báo cáo rằng số vụ tai nạn - bao gồm cả trật bánh và va chạm - đã tăng từ 45 vụ vào năm 2016, lên 57 vụ vào năm 2024, và 69 vụ trong năm ngoái.

Phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu từ cơ quan quản lý cạnh tranh Tây Ban Nha cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, có khoảng 25 triệu lượt hành khách sử dụng tàu cao tốc tại Tây Ban Nha, giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, dữ liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy mức đầu tư vào bảo trì hệ thống đường sắt cao tốc dài khoảng 4.000 km của Tây Ban Nha vẫn thấp hơn so với các quốc gia lớn khác tại châu Âu.

Mặc dù Tây Ban Nha đã chi trung bình khoảng 1,5 tỷ euro mỗi năm cho mạng lưới đường sắt cao tốc trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022 - con số cao hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác, nhưng phần lớn số tiền đó được dành cho các công trình xây dựng mới. Chỉ khoảng 16% ngân sách được phân bổ cho công tác bảo trì, đổi mới và nâng cấp.

RT, Reuters

Xem thêm

#biểu tình #Tây Ban Nha #tai nạn tàu hỏa #cứu hộ #Bộ Giao thông vận tải #Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez

Cùng chuyên mục

Bầu cử Brazil: Thượng nghị sĩ Bolsonaro bí mật sang Mỹ sau khi thua Tổng thống Lula

Thượng nghị sĩ Bolsonaro không chấp nhận thất bại, tự nhận là lãnh đạo hợp pháp của Brazil

TPO - Ngay sau khi đặt chân đến Mỹ ngày 28/10, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro đã tự tuyên bố mình là tổng thống hợp pháp của Brazil. Ông tự nhận là nạn nhân của một cuộc đảo chính bầu cử do Tòa án Tối cao Brazil và Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva - người đã giành chiến thắng với cách biệt hơn 4 triệu phiếu bầu - dàn dựng.

Mỹ cảnh báo các đồng minh chuẩn bị kịch bản nối lại tấn công Iran

Mỹ cảnh báo các đồng minh chuẩn bị kịch bản nối lại tấn công Iran

TPO - Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số quốc gia Trung Đông và đồng minh trong khu vực, rằng họ cần chuẩn bị cho khả năng Mỹ nối lại hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, cũng như nguy cơ Iran trả đũa các nước này, AP dẫn thông tin từ 2 nhà ngoại giao nắm được thông tin cho biết.

Tổng thống Trump dốc sức giữ quyền lực, ông Obama tung đòn phản công

Tổng thống Trump dốc sức giữ quyền lực, ông Obama tung đòn phản công

TPO - Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân chủ vừa đến Ohio và Georgia. Đây là 2 địa điểm diễn ra cuộc đua quan trọng trong bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 - sự kiện sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội Mỹ trong 2 năm tiếp theo.

Thủ tướng Israel Netanyahu thoát hiểm ngoạn mục

Thủ tướng Israel Netanyahu thoát hiểm ngoạn mục

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận được sự ủng hộ của đa số người Do Thái Israel với tỷ lệ cao hơn dự kiến, trong cuộc bầu cử được coi là bước ngoặt lớn trong lịch sử đất nước.

Bác sĩ tim mạch, ngôi sao bóng rổ, giáo sư hóa học: Ai sẽ lãnh đạo Serbia sau cuộc bầu cử lịch sử?

Bác sĩ tim mạch, ngôi sao bóng rổ, giáo sư hóa học: Ai sẽ lãnh đạo Serbia sau cuộc bầu cử lịch sử?

TPO - Sau khi một phong trào biểu tình không có thủ lĩnh do sinh viên khởi xướng giành chiến thắng trước cựu Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic trong cuộc bầu cử mang tính lịch sử, Serbia hiện đang chờ đợi xem ai sẽ được bổ nhiệm vào vị trí thủ tướng và các chức vụ bộ trưởng chủ chốt khác trong quá trình thành lập chính phủ mới.

Ông Zelensky muốn đàm phán với ông Trump và ông Putin trước thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga

Ông Zelensky muốn đàm phán với ông Trump và ông Putin trước thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Ukraine, Mỹ và Nga tại Abu Dhabi trước thềm cuộc đàm phán dự kiến giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga. Ông đồng thời cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên nhượng bộ các yêu cầu an ninh của Moscow khi xung đột Ukraine chưa được giải quyết.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe