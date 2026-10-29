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Thế giới

Phó Tổng thống Mỹ Vance gửi thư cho Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

Quỳnh Như

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho quan chức an ninh cấp cao Iran Mohsen Rezaei theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán giữa hai nước.

Theo tờ Wall Street Journal, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, nhằm thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.

Các nguồn tin cho biết động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang cân nhắc khả năng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Bức thư được cho là nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán, song chưa đưa ra một đề xuất hòa bình cụ thể mà tập trung vào khuôn khổ đối thoại.

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Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei.

Trong khi đó, tờ Axios đưa tin, một quan chức Mỹ cho biết ông Vance nhấn mạnh rằng mọi cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công quân sự của Mỹ đều phải đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran. Đây được xem là một trong những động thái tiếp xúc cấp cao nhất giữa Washington và Tehran trong vài tháng qua.

"Tổng thống rất hào hứng với bức thư đó," quan chức Mỹ cho biết, nhưng từ chối tiết lộ thời điểm bức thư được gửi đi.

Một trong những điểm mấu chốt gây khó khăn trong nỗ lực nối lại đàm phán là yêu cầu của Iran rằng Mỹ trước tiên phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng và cho phép bán dầu. Trong khi đó, Washington muốn Tehran quay lại bàn đàm phán hạt nhân trước khi xem xét bất kỳ biện pháp nới lỏng trừng phạt nào.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không đàm phán với Iran, đồng thời ám chỉ khả năng tiến hành thêm các hành động quân sự nhằm vào nước này.

"Chúng tôi không đàm phán với họ. Chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận bằng cách này hay cách khác, và điều đó sẽ sớm xảy ra", ông Trump nói.

Cũng trong tuần trước, ông Mohsen Rezaei tuyên bố Iran sẽ không đàm phán với Washington cho đến khi các yêu cầu cốt lõi của Tehran được đáp ứng.

Bản ghi nhớ đạt được hồi tháng Sáu đã đổ vỡ chỉ hai tuần sau khi ký kết, do bất đồng về cách thức khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin, chi phí quân sự của Mỹ cho cuộc chiến với Iran được cho là đã vượt 47 tỷ USD, cao hơn 25% so với dự báo của Bộ Chiến tranh Mỹ hồi tháng 7.

WSJ, Axios

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#Phó tổng thống JD Vance #Thư ký Mohsen Rezaei #đàm phán Mỹ-Iran #chương trình hạt nhân Iran #Hội đồng An ninh Iran #xung đột Trung Đông

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