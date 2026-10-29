Video: Công an xuất hiện dày đặc tại núi Hòn Dữ, truy bắt nốt 2 phạm nhân trốn trại

TPO - Sáng 29/10, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an, Cảnh sát cơ động, cùng các phương tiện đặc chủng đã tiến vào khu vực núi Hòn Dữ, thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa để truy bắt hai phạm nhân còn lại trốn khỏi Trại giam A2 là Hồ Văn Tình (SN 2002) và Lữ Văn Toàn (SN 1995). Trước đó, tối 28/10 tại khu vực này, phạm nhân Võ Hoàng Duy ( SN 1999) đã bị bắt giữ.
TPO - Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ việc một người đàn ông có biểu hiện bất thường tại khu vực ngã tư Thương binh, xã Đan Phượng, Hà Nội.
TPO - Theo hình ảnh trong clip được đăng tải trên mạng xã hội, 3 đối tượng rượt đuổi một nam thanh niên trên đường. Khi nạn nhân ngã xuống vỉa hè, nhóm người liên tục đấm, đá vào vùng đầu, mặt và cơ thể. Mặc cho nạn nhân gào khóc và van xin, nhóm này vẫn không dừng đánh.
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp làm bình phong, luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản rồi chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc khoảng 700 tỷ đồng.
TPO - Hồ Thị Kiểng, giám đốc một công ty thủy hải sản ở Cà Mau vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến thu mua tôm và mua đất làm dự án.
TPO - Tòa mở phiên xử ông Lê Đức Giang (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) cùng 10 đồng phạm với cáo buộc nhận tiền "tạo điều kiện" cho nhóm doanh nghiệp sang nhượng mỏ cát, khai thác vượt giấy phép, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng ngân sách Nhà nước. Sau phần thủ tục, do vắng 1 bị cáo và gần 30 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, tái mở vào ngày 12/11.
TPO - Cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết đã rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về phạm vi các tội danh cần phải bổ sung trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội. Việc xử lý hành vi này tập trung vào một số tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nhằm ngăn chặn kịp thời hậu quả.
TPO - Lợi dụng đêm khuya, rạng sáng, Hà Thị Hằng cùng hai đồng phạm đi xe máy qua các tuyến đường, khu dân cư ở Hưng Yên, sử dụng súng bắn điện bắt trộm chó, mèo rồi mang đi tiêu thụ. Công an xác định nhóm này liên quan 4 vụ trộm cắp vật nuôi tại nhiều địa bàn.
TPO - Một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mang dao, rựa, vỏ chai bia rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can.
TPO - Với cáo buộc vi phạm "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp được chuyển nhượng mỏ cát, khai thác cát vượt trữ lượng cho phép, bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) cùng 3 cựu thuộc cấp hầu tòa về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
TPO - Ba đối tượng đến tìm anh L.T.P (Vĩnh Long) đe doạ để đòi nợ cho người khác, rồi bắt 3 con gà của anh P. để trừ nợ, bị chủ nhà ngăn cản thì các đối tượng đã dùng vũ lực rồi rời đi.
TPO - Trong lúc kiểm tra địa bàn vào đêm khuya, Công an phường Thuận Giao (TPHCM) phát hiện 6 người đang đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền, cùng 2 người có hành vi cảnh giới.
TPO - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh bị cáo buộc điều hành hệ thống doanh nghiệp gian lận đấu thầu tại 1.218 dự án, gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỷ đồng.
TPO - Cựu cán bộ công an Nguyễn Thanh Phong (anh trai bị cáo Nguyễn Thanh Tâm - người tình của Mr Pips) khai, dù em gái giữ giúp Nguyễn Đức Nam khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng nhưng 'không mang gì về nhà'.
TPO - Nguyễn Hoàng Hải điều khiển xe máy điện lạng lách, tạt đầu các phương tiện va chạm với xe máy của Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt. Từ mâu thuẫn này, cả ba dừng xe lao vào đánh nhau giữa đường và bị Công an phường Thới An, TPHCM bắt khẩn cấp.
TPO - Nghe lời khai của các bị cáo, nhiều bị hại đứng lên phản đối cho rằng họ bị đe dọa, ép buộc phải nộp thêm tiền để "cứu vốn". Có trường hợp phát hiện tài khoản bị can thiệp, lên công ty tố cáo liền bị Mr Hunter cử hàng chục côn đồ đến nhà đe dọa.
TPO - Mr Pips khai đã thành lập nhiều công ty tại Việt Nam đến mức "không thể nhớ hết tên". Bị cáo cũng không đứng tên, không giữ chức vụ trong những doanh nghiệp này mà chỉ tham gia điều hành. Lý do, vì Mr Pips muốn “giấu” khách hàng vì biết không thể tránh khỏi khiếu kiện.