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Pháp luật

Video: Công an xuất hiện dày đặc tại núi Hòn Dữ, truy bắt nốt 2 phạm nhân trốn trại

Phùng Quang

TPO - Sáng 29/10, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an, Cảnh sát cơ động, cùng các phương tiện đặc chủng đã tiến vào khu vực núi Hòn Dữ, thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa để truy bắt hai phạm nhân còn lại trốn khỏi Trại giam A2 là Hồ Văn Tình (SN 2002) và Lữ Văn Toàn (SN 1995). Trước đó, tối 28/10 tại khu vực này, phạm nhân Võ Hoàng Duy ( SN 1999) đã bị bắt giữ.

Video: Công an kiểm soát gắt gao khu vực núi Hòn Dữ ( xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hoà)

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#Trại giam A2 #Phạm nhân #Trốn trại #Khánh Hòa

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