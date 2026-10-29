Video: Công an xuất hiện dày đặc tại núi Hòn Dữ, truy bắt nốt 2 phạm nhân trốn trại

TPO - Ba đối tượng đến tìm anh L.T.P (Vĩnh Long) đe doạ để đòi nợ cho người khác, rồi bắt 3 con gà của anh P. để trừ nợ, bị chủ nhà ngăn cản thì các đối tượng đã dùng vũ lực rồi rời đi.