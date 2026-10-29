Hà Nội: Xác minh clip người đàn ông có biểu hiện bất thường nằm trên vỉa hè

TPO - Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ việc một người đàn ông có biểu hiện bất thường tại khu vực ngã tư Thương binh, xã Đan Phượng, Hà Nội.

Hình ảnh cắt từ video.

Theo đó, khoảng 22h10 ngày 28/10/2026, Đội CSGT đường bộ số 9 tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người đàn ông có biểu hiện bất thường tại khu vực ngã tư Thương binh, Đan Phượng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử tổ công tác đến hiện trường để kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đang nằm trên vỉa hè, có biểu hiện bất thường, không kiểm soát được hành vi và không hợp tác khi được tiếp cận.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời liên hệ xe cứu thương để hỗ trợ đưa người đàn ông đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, người này không hợp tác.

Qua xác minh, người đàn ông được xác định là N.V.M. (SN 1972, quê quán tại Phú Thọ), hiện đang làm bảo vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổ công tác đã liên hệ với gia đình để phối hợp giải quyết vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.