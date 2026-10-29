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Thế giới

Hoả hoạn bùng phát tại cơ sở hạt nhân, Mỹ phát cảnh báo 'phát tán phóng xạ'

Quỳnh Như

TPO - Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Tổ hợp Savannah River ở bang Nam Carolina, Mỹ, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kho vũ khí hạt nhân của nước này. Giới chức đã kích hoạt các quy trình khẩn cấp, áp dụng biện pháp phòng ngừa nguy cơ phát tán phóng xạ.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, đám cháy bùng phát tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Savannah River, thuộc tổ hợp gần thành phố Aiken, vào tối thứ Tư (28/10). Đám cháy sau đó đã được dập tắt.

Các quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt, các nhân viên không tham gia vào công tác ứng phó được lệnh tạm ngừng hoạt động và trú ẩn tại chỗ như một biện pháp phòng ngừa. Khu vực này đã bị đóng cửa đối với các phương tiện giao thông đến, trong khi giao thông đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không gần đó bị hạn chế.

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Một góc tại tổ hợp hạt nhân Savannah River.

Đến 21h45 cùng ngày, giới chức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau khi các cuộc khảo sát phóng xạ không phát hiện dấu hiệu ô nhiễm. Các biện pháp bảo vệ được gỡ bỏ và cơ sở được phép trở lại hoạt động bình thường vào thứ Năm.

Truyền thông địa phương đưa tin đám cháy xảy ra trong một phòng và có liên quan đến sự phát tán phóng xạ chưa qua xử lý tại khu vực mặt đất. Một nhân viên được cho là đã phải nhập viện do bị thương nhẹ. Tuy nhiên, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết chưa ghi nhận tình trạng ô nhiễm bên ngoài khu vực bị ảnh hưởng.

Được thành lập vào đầu những năm 1950, Tổ hợp Savannah River ban đầu sản xuất plutonium và tritium phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân của Mỹ. Dù các lò phản ứng sản xuất tại đây đã ngừng hoạt động, tổ hợp vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì kho vũ khí hạt nhân của Washington.

Tổ hợp này hiện đảm nhiệm việc xử lý và bổ sung tritium - đồng vị phóng xạ của hydro được sử dụng để tăng sức công phá của đầu đạn hạt nhân. Cơ sở này cũng quản lý vật liệu hạt nhân, xử lý chất thải phóng xạ và triển khai các hoạt động làm sạch môi trường.

Chính phủ Mỹ cũng đang phát triển một cơ sở tại tổ hợp để sản xuất lõi plutonium cho đầu đạn hạt nhân như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của nước này.

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#Savannah River #cháy cơ sở hạt nhân #phóng xạ #Mỹ #Bộ Năng lượng Mỹ #Nam Carolina #kho vũ khí hạt nhân

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