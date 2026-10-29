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Pháp luật

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Địa hình khu vực 2 phạm nhân đang lẩn trốn rất hiểm trở

Phùng Quang

TPO - Lực lượng truy bắt xác định, khoanh vùng khu vực hai phạm nhân trốn trại còn lại là Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình đang lẩn trốn thuộc khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Vừa trở về nhà sau một đêm thức trắng dẫn đường cho lực lượng chức năng truy bắt 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 còn lại tại khu vực núi Hòn Dữ, anh Lê Khắc Kim (trú thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) vẫn còn khá mệt mỏi.

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Anh Lê Khắc Kim sau đêm hỗ trợ truy bắt các phạm nhân: "Núi Hòn Dữ rất hiểm trở".

Anh Kim cho biết, tối 28/10, sau khi bắt giữ phạm nhân Võ Hoàng Duy tại khu vực núi Hòn Dữ, lực lượng chức năng đã xác định, khoanh vùng khu vực hai phạm nhân còn lại là Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình đang lẩn trốn. Từ đêm 28/10 đến sáng 29/10, lực lượng chức năng triển khai truy bắt tại các địa điểm khác nhau đã tập trung về khu vực núi Hòn Dữ, quyết tâm sớm tìm ra hai phạm nhân còn lại.

Theo anh Kim, núi Hòn Dữ có địa hình hiểm trở, nhiều gộp đá lớn, hang đá nhỏ và các vòm đá tự nhiên sâu hun hút, khiến việc di chuyển, tìm kiếm và tiếp cận các vị trí nghi có người ẩn náu gặp nhiều khó khăn. “Có những gộp đá khi soi đèn pin vào còn không thấy đáy. Nếu các đối tượng ngoan cố ẩn náu trong đó thì rất khó phát hiện”, anh Kim nói.

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Núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Địa hình núi Hòn Dữ hiểm trở, đường đi khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vì vậy, anh phải đi trước dẫn đường cho lực lượng chức năng. "Một số anh em không quen đi rừng, đi núi nên khá vất vả. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm truy bắt bằng được các đối tượng”, anh Kim cho hay.

Cảnh sát dày đặc quanh núi Hòn Dữ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, khu vực xung quanh núi Hòn Dữ có đông lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ. Nhiều xe chuyên dụng liên tục di chuyển, trong khi lực lượng chức năng được điều động, tăng cường để phục vụ công tác truy bắt.

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Cảnh sát cơ động được tăng cường đến khu vực núi Hòn Dữ.

Tại các ngả đường dẫn vào khu vực núi, công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân tự vệ được bố trí chốt chặn, kiểm tra. Người dân được yêu cầu hạn chế đi lại, không tự ý vào khu vực núi Hòn Dữ để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác truy bắt.

Trong sáng 29/10, phóng viên và người dân địa phương liên tiếp nghe thấy những tiếng nổ phát ra từ khu vực núi Hòn Dữ. Hiện chưa có thông tin xác nhận về nguyên nhân những tiếng nổ này.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 - Bộ Công an, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn. Sau đó, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

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Cảnh sát cơ động chuẩn bị xuất phát lên núi Hòn Dữ.

Đến rạng sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C.

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt hai phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

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#Trại giam A2 #Phạm nhân #Cảnh sát #Truy bắt

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