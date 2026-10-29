Hà Nội: Một người đàn ông bị sát hại khi đang đi đường

TPO - Một người đàn ông bị đối tượng truy đuổi, dùng hung khí tấn công dẫn đến tử vong xảy ra ở xã Xuân Mai, Hà Nội.

Khu vực xảy ra sự việc bị phong tỏa.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 29/10 tại thôn Trí Thủy, xã Xuân Mai, Hà Nội.

Thời điểm này, người ông đang đi trên đường thì bất ngờ bị một đối tượng tấn công bằng hung khí. Nạn nhân bỏ chạy nhưng tiếp tục bị đối phương truy đuổi và dùng hung khí tấn công nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra vụ việc.

Một nguồn tin cho biết, nạn nhân và nghi phạm có quen biết. Hiện nghi phạm bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Xuân Mai cho biết đã nắm thông tin vụ việc.

Hiện thông tin danh tính nghi phạm và nạn nhân cũng như nguyên nhân ban đầu chưa được cơ quan chức năng thông tin.