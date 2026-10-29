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Thế giới

Tổng thống Ukraine nói lý do không tấn công tàu chở dầu Nga đến Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine không nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu diesel của Nga đang trên đường đến Mỹ, vì “chúng có liên quan đến Washington”.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Trước đó ngày 27/10, có thông tin cho biết ba tàu chở dầu vận chuyển khoảng 140.000 tấn dầu diesel của Nga đang trên đường đến Mỹ, sau một thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một trong số các tàu này hiện đang nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

“Đối với những con tàu rời Nga để đến Mỹ, chắc chắn không ai đụng đến chúng vì đó là những con tàu có liên quan đến Washington”, ông Zelensky phát biểu trước các nhà báo.

Tổng thống cho biết, quân đội Ukraine không nhận được lệnh phải kiềm chế đáp trả các cuộc tấn công từ phía Nga. Nhưng trong những ngày gần đây, họ đã cố gắng "thận trọng hơn một chút".

Những phát biểu này của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga, Mỹ, Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc họp ba bên dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất).

“Chúng tôi kỳ vọng cuộc họp sẽ được tổ chức trước ngày 10/11, và mong rằng tình trạng leo thang tại Trung Đông sẽ không gây cản trở”, ông Zelensky nói.

Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine tiết lộ trong tương lai, có thể sẽ có thêm một vài cuộc họp kỹ thuật tương tự. Nội dung của các cuộc họp bao gồm lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và trên biển, trao đổi tù nhân cùng nhiều vấn đề nhân đạo khác. Riêng vấn đề lãnh thổ, Ukraine sẵn sàng thảo luận, nhưng sẽ chỉ ở cấp độ lãnh đạo, ông Zelensky lưu ý.

Tổng thống Ukraine Zelensky hiện đang có chuyến thăm Hà Lan để gặp Thủ tướng Rob Jetten.

Ông Zelensky cho biết trong chuyến thăm, ông và phía Hà Lan sẽ thảo luận về hợp tác quốc phòng và kinh tế, cũng như tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

Không có chỗ cho châu Âu trên bàn đàm phán

Cũng trong ngày 28/10, Trợ lý Điện Kremlin - ông Yuri Ushakov - tuyên bố, các quốc gia châu Âu sẽ không được mời tham gia vòng đàm phán hòa bình sắp tới giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

“Chúng tôi đã nhất trí rằng các cuộc đàm phán ba bên sẽ được nối lại, với sự tham gia của đại diện từ Nga, Ukraine và Mỹ”, ông Ushakov chia sẻ với kênh truyền hình Vesti. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các đại diện châu Âu sẽ không được mời. “Họ có thể tự đến đó. Nhưng không ai có ý định mời họ ngồi vào bàn đàm phán cả".

Phát biểu của ông Ushakov được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store thực hiện cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, được cho là kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Việc này đã gây chấn động trong hàng ngũ những đồng minh ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lên tiếng chỉ trích sáng kiến điện đàm ​​của các nhà lãnh đạo Bắc Âu, khẳng định rằng việc này không được phối hợp với các “đối tác châu Âu”.

Các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine đã bị loại khỏi cả ba vòng đàm phán ba bên cho đến nay, và hiện đang tiếp tục tìm cách tham gia trực tiếp vào tiến trình hòa bình. Dù vậy, họ vẫn không hề nới lỏng các yêu cầu của mình, thay vào đó khăng khăng đòi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện - điều mà Mátxcơva đã nhiều lần bác bỏ.

Nga cũng cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) là bên chính cung cấp vũ khí cho Ukraine, góp phần kéo dài cuộc xung đột. Hồi tháng 4, Brussels đã phê duyệt khoản hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2026 - 2027. Đầu tháng này, ông Zelensky tiếp tục yêu cầu thêm 70 tỷ euro để duy trì ngân sách và quân đội Ukraine trong năm tới.

Mátxcơva khẳng định việc châu Âu hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine đã biến họ thành một bên tham gia xung đột.

Pravda, RT

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#Ukraine #Nga #Mỹ #tàu chở dầu Nga #đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ #xung đột Nga - Ukraine

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