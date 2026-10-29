Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng bị 'đánh gậy' bản quyền

Ngọc Ánh

TPO - Trước tình trạng tác phẩm âm nhạc bị khai thác trái phép trên các nền tảng số, việc ứng dụng công nghệ để định danh, giám sát và quản lý bản quyền đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là vấn đề được các nhạc sĩ, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ thảo luận tại hội thảo diễn ra ngày 29/10 ở Hà Nội.

Ngày 29/10, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức hội thảo Bảo hộ và thương mại hóa bản quyền âm nhạc trong kỷ nguyên số, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức bản quyền và các đơn vị liên quan.

Hội thảo tập trung vào thực trạng xâm phạm quyền tác giả trên môi trường mạng, những thách thức từ trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng ứng dụng công nghệ để phát hiện vi phạm, quản lý quyền sở hữu trí tuệ, khai thác giá trị kinh tế của các tác phẩm âm nhạc.

Hàng nghìn tác phẩm bị khai thác, tác giả khó kiểm soát

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - cho rằng sự phát triển của công nghệ đã làm thay đổi sâu sắc hoạt động sáng tác, phổ biến và khai thác âm nhạc.

Theo ông, môi trường số tạo điều kiện để tác phẩm tiếp cận công chúng nhanh chóng, vượt qua giới hạn địa lý. Tuy nhiên, chính sự thuận tiện này cũng khiến việc kiểm soát sử dụng tác phẩm trở nên phức tạp.

dzu04458.jpg
Nhạc sĩ Đức Trịnh cho rằng sự xuất hiện của AI tiếp tục đặt ra những thách thức mới với bản quyền âm nhạc.

Nhiều bài hát được đăng tải lại, phối khí, biểu diễn hoặc sử dụng vào mục đích thương mại trên các nền tảng trực tuyến mà chưa có sự cho phép của chủ sở hữu quyền. Không ít nhạc sĩ biết tác phẩm của mình được sử dụng rộng rãi nhưng không nắm được số lượng đơn vị khai thác cũng như khoản tiền bản quyền đáng lẽ được hưởng.

Nhạc sĩ Đức Trịnh dẫn một số trường hợp tác phẩm quen thuộc bị sử dụng tại nhiều địa điểm, trên nhiều kênh khác nhau nhưng việc thu tiền bản quyền mới chỉ thực hiện được ở một phần nhỏ.

Nhạc sĩ Giáng Son trải qua thời gian dài vướng tranh chấp bản ghi Giấc mơ trưa với BH Media, sau gần 5 năm mới thắng kiện. Nhạc sĩ Đức Trịnh cũng cho biết dù nắm rất chắc những kiến thức về bản quyền, ông cũng từng bị khiếu nại bản quyền khi đăng tải chính ca khúc của mình lên mạng.

Trước đó, một đơn vị thu âm đã bán lại album gồm 10 bài hát của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trong đó có bài Hoa dại do ông sáng tác, cho một trung tâm khác đăng ký bản quyền. Khi ông đưa ca khúc lên kênh cá nhân, hệ thống báo vi phạm, khiến kênh bị khóa.

Nhạc sĩ Đức Trịnh cũng đề cập những trường hợp tác phẩm bị doanh nghiệp sử dụng trong các sản phẩm âm nhạc mà tác giả không được thông báo đầy đủ.

Theo Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, sự xuất hiện của AI tiếp tục đặt ra những thách thức mới khi dữ liệu âm nhạc có thể bị thu thập, xử lý và tái tạo bằng các công cụ tự động.

“Để bảo vệ thành quả lao động nghệ thuật, chúng ta không thể dừng lại ở sự bức xúc hay lời than phiền, mà cần hành động thiết thực và đồng bộ. Trong đó, thách thức từ công nghệ phải được giải quyết bằng chính công nghệ”, nhạc sĩ Đức Trịnh nhấn mạnh.

Mỗi tác phẩm âm nhạc cần có một 'căn cước số'

Từ góc độ doanh nghiệp công nghệ, ông Bùi Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ DipNET - cho rằng muốn phát triển thị trường bản quyền âm nhạc, trước hết phải giải quyết bài toán định danh tác phẩm và minh bạch thông tin sở hữu.

Theo ông Tuấn, một bài hát ngày nay không còn chỉ xuất hiện trên sân khấu, phát thanh hay truyền hình như trước. Tác phẩm có thể được khai thác trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, dịch vụ giải trí, tại nhà hàng, khách sạn, quán cà phê hoặc trong những sản phẩm nghe nhìn.

dzu04538.jpg
Chuyên gia cho rằng muốn phát triển thị trường bản quyền âm nhạc, trước hết phải giải quyết bài toán định danh tác phẩm và minh bạch thông tin sở hữu.

Mỗi hình thức sử dụng lại gắn những quyền và điều kiện khai thác khác nhau. Chẳng hạn, việc tác giả cho phép một ca sĩ biểu diễn bài hát tại một chương trình không đồng nghĩa với việc đơn vị tổ chức được quyền ghi hình, phát hành thương mại hoặc chuyển giao tác phẩm cho bên thứ ba.

Tương tự, một đơn vị được phép sử dụng bài hát trong thời gian ba tháng không thể mặc nhiên tiếp tục khai thác sau thời hạn đã thỏa thuận.

Theo ông Tuấn những khác biệt này đòi hỏi thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu và phạm vi cấp phép phải được ghi nhận rõ ràng, có khả năng truy xuất khi phát sinh giao dịch hoặc tranh chấp.

Giải pháp mà doanh nghiệp giới thiệu là xây dựng hệ thống định danh số cho tác phẩm âm nhạc, trong đó mỗi tác phẩm được gắn mã nhận diện cùng hồ sơ thông tin liên quan.

Hồ sơ có thể ghi nhận tên tác phẩm, tác giả, những người tham gia sáng tạo, chủ sở hữu quyền và các thỏa thuận khai thác. Khi có hoạt động cấp phép, thông tin về bên được sử dụng, phạm vi, thời hạn và điều kiện sử dụng cũng được cập nhật để phục vụ đối chiếu.

Ông Tuấn cho rằng đây còn là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp văn hóa, bởi nhà đầu tư cần xác định được quyền sở hữu và khả năng khai thác thương mại của tài sản trí tuệ trước khi quyết định rót vốn.

Tại hội thảo các đại biểu được giới thiệu và trải nghiệm một số thao tác rà soát, định danh tác phẩm trên nền tảng. Tuy nhiên hiệu quả phát hiện vi phạm, mức độ bao phủ dữ liệu và khả năng thu hồi tiền bản quyền của hệ thống vẫn cần được đánh giá qua quá trình triển khai thực tế.

Xem thêm

#bản quyền âm nhạc #Hội Nhạc sĩ Việt Nam #Đức Trịnh #vi phạm bản quyền #định danh số #âm nhạc và AI

Cùng chuyên mục

Không vùng cấm, không ngoại lệ

Không vùng cấm, không ngoại lệ

TPO - Ít nhất 11 phim Việt có lịch khởi chiếu chính thức từ cuối tháng 10 đến hết năm 2026. Những cuộc đối đầu liên tiếp, cộng thêm loạt phim ngoại, khiến nhà sản xuất phải tính toán cả ngày ra mắt lẫn khả năng giữ suất chiếu sau tuần đầu.

Chỉ có thể là Tùng Dương

Chỉ có thể là Tùng Dương

TPO - 8.000 vé thuộc bốn khu vực của concert “Bay về phía mặt trời” bán hết sau một giờ. Cùng thời điểm chuẩn bị cho đêm diễn tại sân Mỹ Đình, Tùng Dương giới thiệu MV "Lời mẹ hiền bất tử", thuộc dự án âm nhạc Symphony in Moonlight.

Phim có Vân Dung gặp khó

Phim có Vân Dung gặp khó

TPO - ''Án mạng karaoke'' vừa vượt ''Trại buôn người'' đã phải đối diện sức ép từ đối thủ mới. Những tranh luận về chất lượng cũng khiến triển vọng đường dài của phim trở nên dè dặt.

Vì sao người đàn ông 55 tuổi quyến rũ nhất năm 2026

Vì sao người đàn ông 55 tuổi quyến rũ nhất năm 2026

TPO - Noah Wyle, ngôi sao phim truyền hình "The Pitt", được tạp chí People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2026. Quyết định gây tranh luận trên mạng xã hội, khi một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên không nổi bật về ngoại hình, trong khi người hâm mộ đánh giá cao sức hút, tài năng và phong thái của anh.

Cảnh khỏa thân gây sốc

Cảnh khỏa thân gây sốc

TPO - Joana Ribeiro trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện táo bạo trong "Clayface", bộ phim kinh dị thuộc Vũ trụ DC. Nữ diễn viên Bồ Đào Nha đảm nhận vai Mia Torrez, nhân vật có thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng là mắt xích quan trọng dẫn đến bi kịch của nam chính.

Toàn cảnh vụ Mbappe bị cả Trung Quốc phẫn nộ

Toàn cảnh vụ Mbappe bị cả Trung Quốc phẫn nộ

TPO - Cầu thủ Kylian Mbappe có phát ngôn không phù hợp về Trung Quốc, thổi bùng phẫn nộ của hàng trăm triệu người dân, khiến anh bị xóa tên khỏi mạng xã hội, quảng cáo, thiệt hại hàng chục triệu Euro.

Mặt trái của giấc mơ làm phim AI giá rẻ

Mặt trái của giấc mơ làm phim AI giá rẻ

TPO - Hàng chục triệu nhân dân tệ kinh phí và hai năm sản xuất không giúp “Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự” chinh phục khán giả phòng vé. Thất bại bước đầu của bộ phim làm dấy lên hoài nghi liệu AI thực sự giúp ngành điện ảnh giảm chi phí, hay chỉ chuyển gánh nặng từ trường quay sang khâu xử lý và hoàn thiện tác phẩm?

Lưu Đào bị sàm sỡ

Lưu Đào bị sàm sỡ

TPO - Khi tham gia sự kiện, Lưu Đào bị ông chủ thương hiệu liên tục đụng chạm cơ thể. Những ngôi sao như Trần Đô Linh, Cốc Ái Lăng, Kim Yoo Jung cũng không tránh khỏi bị quấy rối.

Giải mã 750 tỷ đồng đổ về Hà Nội từ cú nổ Big Bang

Giải mã 750 tỷ đồng đổ về Hà Nội từ cú nổ Big Bang

TPO - Hai đêm concert Big Bang tại Mỹ Đình thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, tổng thu du lịch Hà Nội dịp sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nếu du khách chỉ đến xem biểu diễn rồi rời đi, thành phố mới khai thác được một phần cơ hội. Bài toán đặt ra là làm thế nào để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và đưa lợi ích kinh tế lan tỏa ra ngoài khu vực sân vận động.

Sự ám ảnh dai dẳng của Elizabeth Holmes

Sự ám ảnh dai dẳng của Elizabeth Holmes

TPO - Từng được ca ngợi là nữ doanh nhân có thể thay đổi ngành y tế, Elizabeth Holmes nay trở thành tâm điểm của bộ phim tài liệu "You Can See Everything". Phim tài liệu dài 174 phút tăng doanh thu trong tuần thứ hai ra rạp, cho thấy sức hút dai dẳng của nhân vật từng gây chấn động Thung lũng Silicon.

Lisa (BlackPink) gây tranh cãi

Lisa (BlackPink) gây tranh cãi

TPO - Mini-album "Press Play" vừa phát hành đã khiến Lisa vướng tranh cãi, liên quan đến doanh số bán đĩa và quyết định đưa nội y vào danh sách vật phẩm lưu niệm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe