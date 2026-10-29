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Phim có Vân Dung gặp khó

Đạt Nhi

TPO - ''Án mạng karaoke'' vừa vượt ''Trại buôn người'' đã phải đối diện sức ép từ đối thủ mới. Những tranh luận về chất lượng cũng khiến triển vọng đường dài của phim trở nên dè dặt.

Chiến thắng cuối tuần từng đưa phim của Hoàng Lê vào tâm điểm chú ý. Nhưng khoảng cách giữa dẫn đầu một tuần và tạo nên cơn sốt kéo dài vẫn là đường xa vạn dặm.

Sáng 29/10, số liệu Box Office Vietnam ghi nhận Án mạng karaoke đạt khoảng 41 tỷ đồng, trong khi Trại buôn người đã vượt 488 tỷ đồng. Cùng thời điểm, Chị chị em em 3 vươn lên đứng đầu bảng doanh thu, đẩy phim của Hoàng Lê xuống thứ hai.

Theo Box Office Vietnam, ngày 28/10, phim thu hơn 2,1 tỷ đồng từ hơn 30.000 vé trên 3.288 suất chiếu. Doanh thu này thấp hơn đáng kể mức bình quân khoảng 7,2 tỷ đồng/ngày trong cuối tuần 23-25/10. Tất nhiên, chênh lệch giữa ngày thường và cuối tuần cũng có thể là lý do khiến doanh thu giảm.

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Mặc dù Án mạng karaoke ấn định lịch chiếu chính thức từ 30/10, song các suất chiếu sớm đã bắt đầu từ ngày 21/10.

Án mạng karaoke đã trải qua lần điều chỉnh lịch đáng chú ý, từ ngày 2/10 sang 30/10. Quyết định này làm dấy lên đồn đoán phim tránh sức nóng của Trại buôn người. Tuy nhiên, tại buổi công chiếu, đạo diễn Hoàng Lê lại giải thích rằng sự chậm trễ là do ê-kíp tập trung chỉnh sửa, hoàn thiện chất lượng, không quá đặt nặng tính toán thị trường.

Việc lùi lịch giúp Án mạng karaoke xuất hiện khi cơn sốt trước đã dịu đi, nhưng đưa phim vào cuộc giành khán giả với một tác phẩm mới có dàn sao và sức hút riêng.

Án mạng karaoke kể về một phụ nữ mê karaoke bị sát hại trong chuyến đi chữa lành, giữa nhóm hàng xóm cùng lưu trú trên núi. Chất liệu quen thuộc được đẩy sang tình huống kỳ quặc, vừa gợi tiếng cười vừa kích thích nhu cầu tìm hung thủ.

Karaoke là chất liệu gần gũi, chứa sẵn xung đột giữa thú vui cá nhân và sự chịu đựng của người xung quanh. Đặt nó cạnh một vụ giết người, bộ phim khiến chuyện sinh hoạt quen thuộc mang hình dạng quái gở.

Cái tên đã gợi ra cả tiếng cười lẫn sự bất an, đồng thời đặt một câu hỏi dễ đánh động số đông: trong nhóm người ấy, ai đủ căm ghét nạn nhân để xuống tay?

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Câu chuyện phá án trong phim được đánh giá là chưa đủ logic.

Thế nhưng, sau gần một tuần ra rạp, khán giả bắt đầu quay lưng phàn nàn về chất lượng phim. Một số bình luận còn cho rằng, đây là “sản phẩm rác”, khiến khán giả “chết tại chỗ ngồi”, “phim trinh thám tào lao”, “cảm giác mình bị coi thường IQ”, “kịch bản hầm bà lằng không khác gì trà sữa trộn mắm tôm”, “nguyên dàn diễn viên chỉ ồn ào chứ không ra cái nét gì ấn tượng”.

Nhà phê bình Nguyễn Phan Dương chia sẻ với PV Tiền Phong, nếu chiếu theo thang điểm 10, ông chỉ chấm Án mạng Karaoke 5,5 điểm.

Phần đầu phim bị kéo quá dài, phần hài lại bị cường điệu như kiểu sân khấu và nhất là cái chết thiếu sức nặng. Thêm nữa, cách phá án chưa đủ chặt chẽ, thiếu sức nặng logic.

Một số kết luận được đưa ra mang cảm giác võ đoán hơn là kết quả của chuỗi lập luận sắc bén. Cú lật cuối phim khó bù được cảm giác thiếu thuyết phục trong hành trình đi tới lời giải.

Án mạng karaoke tiếp tục tích lũy doanh thu nhưng khó tạo bước nhảy. Nếu lượng khách không phục hồi trong cuối tuần khởi chiếu chính thức, sức ép chia suất cho phim mới khiến đà thu tiền suy yếu thêm.

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#Án mạng karaoke #Trại buôn người #Chị chị em em 3 #doanh thu phòng vé #Hoàng Lê #phim Việt #Box Office Vietnam

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