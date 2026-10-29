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Chỉ có thể là Tùng Dương

Trạch Dương

TPO - 8.000 vé thuộc bốn khu vực của concert “Bay về phía mặt trời” bán hết sau một giờ. Cùng thời điểm chuẩn bị cho đêm diễn tại sân Mỹ Đình, Tùng Dương giới thiệu MV "Lời mẹ hiền bất tử", thuộc dự án âm nhạc Symphony in Moonlight.

Concert Bay về phía mặt trời mở bán một số hạng vé lúc 12h ngày 28/10. Sau một giờ, 8.000 vé thuộc bốn khu vực Đậm sâu A, Ánh sáng A, Mặt trời A và Skybox Phượng Hoàng” đã sold out. Tối cùng ngày, tổng lượng vé bán ra đạt 15.000.

“Việc 8.000 vé sold out thực sự là sự khẳng định tình yêu của quý vị khán giả dành cho Tùng Dương”, nam ca sĩ chia sẻ. Anh xúc động trước sự đón nhận của khán giả sau 25 năm hoạt động nghệ thuật.

8.000 vé bán hết trong một giờ

Concert dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với quy mô khoảng 40.000 khán giả. Chương trình có sự tham gia của Phùng Khánh Linh, GREY D, Hòa Minzy, Nguyễn Văn Chung cùng một số khách mời khác.

Đây là concert cá nhân thứ 15 của Tùng Dương. Theo kế hoạch công bố, gần 40 tác phẩm được đưa vào chương trình, gồm những ca khúc gắn với tên tuổi nam ca sĩ, các sáng tác về quê hương, đất nước và những bài hát mới.

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Tùng Dương mạnh tay tổ chức concert ở sân Mỹ Đình.

Tùng Dương cho biết anh muốn nhìn lại hành trình đã qua từ điểm nhìn hiện tại, đồng thời tiếp tục thử nghiệm. Những ca khúc quen thuộc được xây dựng lại về bản phối và cấu trúc, bên cạnh các tác phẩm lần đầu được anh trình diễn.

“Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm”, nam ca sĩ nói.

Nguyễn Hữu Vượng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Tùng Dương thử sức làm đạo diễn, tham gia xây dựng nội dung chương trình. Cùng thời điểm tổ chức concert, anh dự kiến phát hành album Bay về phía mặt trời.

Kết nối tinh thần dân tộc với cách thể hiện đương đại

Trước đợt mở bán vé, MV Lời mẹ hiền bất tử được giới thiệu tối 27/10 tại TPHCM. Ca khúc do Trí Khải viết lời, đồng sáng tác giai điệu cùng Satila Hồng Vịnh, khai thác mối liên hệ giữa tình mẫu tử và tình yêu đất nước.

Ban tổ chức cho biết lựa chọn nam ca sĩ bởi tác phẩm cần giọng hát có thể chuyển tải những đoạn tâm tình giữa mẹ và con, đồng thời thể hiện các cao trào mang âm hưởng sử thi.

Khi giới thiệu dự án Symphony in Moonlight, Tùng Dương chia sẻ anh đặc biệt quan tâm những chương trình âm nhạc hướng tới giới trẻ. Nam ca sĩ nhìn nhận mỗi thế hệ có cách suy nghĩ và tiếp nhận nghệ thuật khác nhau, đòi hỏi người làm nghề tìm cách kết nối phù hợp.

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Lời mẹ hiền bất tử khai thác mối liên hệ giữa tình mẫu tử và tình yêu đất nước, khơi dậy tình yêu thương trong giới trẻ.

“Tôi luôn trân trọng những người trẻ dám nghĩ, dám làm và đầy hoài bão”, anh nói. Tùng Dương mong âm nhạc mang đến những điều có ý nghĩa, giúp người trẻ mở rộng góc nhìn, có thêm động lực trong cuộc sống.

Với các sáng tác về quê hương, đất nước, nam ca sĩ hướng tới tinh thần mạnh mẽ, hào sảng nhưng vẫn có sự an yên và chiều sâu. Anh muốn kết nối tinh thần dân tộc với cách thể hiện đương đại.

Lời mẹ hiền bất tử mở đầu bằng những câu hỏi của người con về hạnh phúc và Tổ quốc. Từ hình ảnh mái nhà, tình yêu thương của mẹ, lời ca chuyển sang câu chuyện những người con lên đường bảo vệ quê hương và mong ước được sống trong hòa bình.

Buổi công chiếu có phần giao lưu với Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy. Các khách mời chia sẻ về tình thân, sự hy sinh, vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng lòng biết ơn và trách nhiệm với cộng đồng.

MV là sản phẩm thứ ba của Symphony in Moonlight, sau Tùy duyên sanh tử sự do Bùi Lan Hương thể hiện và Vô thường qua giọng Dương Hoàng Yến. Dự án gồm 17 tác phẩm, quy tụ chín giọng ca, trong đó có Tuấn Ngọc, Giao Linh, Quang Dũng, Trung Quân, Nguyễn Trần Trung Quân.

Chuỗi MV được ghi hình trực tiếp tại Nha Trang, do Đức Đỗ làm tổng đạo diễn, Satila Hồng Vịnh phụ trách âm nhạc.

#Tùng Dương #Concert Bay về phía mặt trời #Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình #MV Lời mẹ hiền bất tử #Symphony in Moonlight

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