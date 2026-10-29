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Pháp luật

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Rà soát các tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu lừa đảo, thu gom vé Concert ‘Nối vòng tay lớn’ sắp tổ chức ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Công an tỉnh Thái Nguyên đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội, hội nhóm có dấu hiệu thu gom, mua bán hoặc lừa đảo vé Concert “Nối vòng tay lớn”

Ngày 29/10, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa có công văn yêu cầu quản lý chặt chẽ vé Concert “Nối vòng tay lớn” được phân bổ, cấp phát.

Ban tổ chức Concert “Nối vòng tay lớn” cho biết, toàn bộ vé tham dự Chương trình được dán tem an ninh và phát miễn phí. Trong ngày 27/10, đã có 5.000 vé điện tử được đăng ký thành công.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều bài viết rao bán vé trên mạng xã hội xuất hiện với mức giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng/cặp khiến dư luận bức xúc.

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Chương trình dự kiến thu hút khoảng 30.000 người tham gia. Trong đó, Ban tổ chức dành 8.000 vé phát miễn phí cho nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ số vé được cấp phát. Trong đó ưu tiên công nhân, người lao động tiêu biểu, đảng viên, học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện...

Nghiêm cấm lợi dụng vé được phân bổ để mua bán, trao đổi, chuyển nhượng trái quy định hoặc sử dụng sai mục đích.

Các đơn vị không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh, thông tin vé hoặc chia sẻ vé trên mạng xã hội, các kênh không chính thức, gây nguy cơ thất thoát và mua bán vé.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mua bán vé, phân bổ sai đối tượng, thất thoát hoặc sử dụng vé sai mục đích.

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Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 1/11/2026 tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, chuyển nhượng vé trái quy định, lợi dụng việc phân bổ vé để trục lợi.

Liên quan đến vấn đề này, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu thu gom, mua bán vé hoặc lừa đảo. Tùy tính chất, mức độ, hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan chức năng cảnh báo, các đối tượng có thể yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, giao dịch qua hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc giao dịch riêng ngoài hệ thống chính thức. Sau khi nhận tiền, các đối tượng có thể gửi vé giả, vé bị chỉnh sửa bằng phần mềm, bán cùng một mã QR cho nhiều người rồi chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền.

Chương trình chính luận "Nối vòng tay lớn" thuộc chuỗi chương trình "Tự hào là người Việt Nam 2026" do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 1/11/2026 tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Thanh Nhường, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền; Ban Nhạc Symphony, Nhóm bè Du Ca, CLB Búp Sen Vàng...

Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa nổ tầm cao khoảng 10 phút.

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 30.000 người tham gia. Trong đó, Ban tổ chức dành 8.000 vé phát miễn phí cho nhân dân.

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#Concert Nối vòng tay lớn #Concert #Thái Nguyên #Mua bán vé #Lừa đảo #Công an

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