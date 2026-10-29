Tìm thấy hài cốt 22 liệt sĩ ở Tuyên Quang, một liệt sĩ còn chứng minh nhân dân rõ thông tin

TPO - Trong ba ngày, từ 27 - 29/10, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy, cất bốc 22 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bình độ 300, xã Thanh Thủy. Đáng chú ý, một hài cốt được xác định danh tính sau hơn 40 năm hy sinh.

Ngày 29/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thượng tá Trần Quang Huy - Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, cho biết đơn vị vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tìm kiếm, cất bốc, quy tập tổng cộng 22 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Cụ thể, trong hai ngày 27 và 28/10, lực lượng chức năng tìm kiếm, cất bốc, quy tập 14 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ngày 29/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban CHQS xã Thanh Thủy quy tập thêm 8 bộ hài cốt tại khu vực sườn Đông Bắc Bình độ 300.

Tìm thấy 22 bộ hài cốt liệt sỹ ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. (Ảnh: CTV)

Đáng chú ý, trong số 14 hài cốt được quy tập trong hai ngày 27 và 28/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định được danh tính liệt sĩ Lò Văn Phôm, quê xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lai Châu). Liệt sĩ Phôm là chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356; nhập ngũ tháng 4/1984, hy sinh ngày 15/1/1985.

Chứng minh nhân dân của liệt sĩ Lò Văn Phôm

Hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm được phát hiện trong một hầm bị sập tại khu vực Bình độ 300, ở độ sâu khoảng 1,8m. Trong quá trình cất bốc, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều phần di cốt cùng các di vật, trong đó có một chứng minh nhân dân còn rõ thông tin và một ví nhựa. Đây là những căn cứ quan trọng giúp xác định danh tính liệt sĩ sau hơn 40 năm hy sinh.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực do Đại tá Nguyễn Minh Khôi - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, trực tiếp chỉ đạo. Cùng tham gia có lãnh đạo xã Thanh Thủy và các lực lượng địa phương.