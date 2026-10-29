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Một gia đình ở Tuyên Quang mất cùng lúc hai con trai do đuối nước trong ao nhà

Phú Nguyễn

TPO - Hai bé trai 3 tuổi và 6 tuổi tử vong sau khi được phát hiện đuối nước tại một ao ở tổ dân phố Trung Môn 54, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang vào tối 28/10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 28/10, người dân phát hiện hai bé trai bị đuối nước tại tổ dân phố Trung Môn 54, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Hai nạn nhân được xác định là anh em ruột. Bé lớn sinh năm 2019, 6 tuổi; bé còn lại sinh năm 2023, 3 tuổi. Sau khi được đưa lên khỏi mặt nước, hai bé được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

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Đại diện UBND phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Minh Xuân thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. (Ảnh: Phường Minh Xuân)

Sáng 29/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Quốc Chương - Chủ tịch UBND phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) xác nhận sự việc và cho biết: “Hai cháu gặp nạn trong ao ở vườn nhà, không phải sông suối”.

Cũng theo ông Chương, qua xác minh, Công an phường Minh Xuân xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, việc hai cháu tử vong là do sự bất cẩn của người lớn.

Sáng cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Minh Xuân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ nhỏ. Gia đình cần tăng cường giám sát trẻ, đặc biệt tại khu vực ao, hồ, sông, suối; chủ động ngăn trẻ tiếp cận những nơi có nguy cơ mất an toàn khi không có người lớn đi cùng.

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#Đuối nước trẻ em #Tuyên Quang #Tai nạn trẻ em #An toàn trẻ em #Giám sát trẻ em

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