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Đà Nẵng: 5 học sinh xã biên giới ăn lá ngón, một em tử vong

Hoài Văn

TPO - Vụ việc xảy ra tại điểm trường liên cấp xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, khiến 5 học sinh phải nhập viện cấp cứu, trong đó một em đã tử vong. Bốn học sinh còn lại đang được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa.

Sáng 29/10, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng vừa có báo cáo vụ việc 5 học sinh ăn lá ngón tại điểm trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm trường Ch’Ơm cũ), một em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 28/10, 5 học sinh gồm R.T.N.U. (sinh năm 2014), R.T.B.Q., P.T.H.T., R.T.S.P.T.M. và T.N.T.M.H. (cùng sinh năm 2013) đã ăn lá ngón.

Phát hiện sự việc, nhà trường phối hợp với các lực lượng chức năng huy động phương tiện đưa các em đến Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn cấp cứu.

Tuy nhiên, em T.N.T.M.H. đã tử vong. Bốn học sinh còn lại hiện tiếp tục được cấp cứu, theo dõi tại cơ sở y tế địa phương.

Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Ga Ry cử lực lượng Quân y phối hợp với Trạm Y tế xã Hùng Sơn tổ chức cứu chữa các học sinh; đồng thời phối hợp với Công an xã và các lực lượng chức năng điều tra, xác minh vụ việc.

Lực lượng BĐBP TP Đà Nẵng cũng phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên các gia đình có con gặp nạn và hỗ trợ gia đình học sinh tử vong.

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#học sinh ăn lá ngón #Hùng Sơn #Đà Nẵng #học sinh tử vong #cấp cứu học sinh #điểm trường Ch’Ơm

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