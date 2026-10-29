Hiện trạng Công viên Thủ Lệ sau nửa thế kỷ phục vụ người dân và du khách

TPO - Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch mới nhằm thay đổi diện mạo công viên Thủ Lệ sau nửa thế kỷ hoạt động phục vụ người dân và du khách. Hiện nhiều hạng mục nơi đây đã cũ, xuống cấp.
TPO - Candice Swanepoel và Joan Smalls từng có tình bạn kéo dài 15 năm, nhưng nay vướng tin đồn rạn nứt vì Tom Brady, chồng cũ của siêu mẫu Gisele Bündchen. Trớ trêu hơn, Candice được cho là từng khuyên bạn thân thận trọng với cựu danh thủ bóng bầu dục, sau đó chính cô bị đồn hẹn hò với cựu cầu thủ.
TPO - Sáu cô gái Hà Nội vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, trong đó có du học sinh IELTS 8.0, hoa khôi học hai trường đại học, nữ sinh mê viết thư pháp.
TPO - Noah Wyle, ngôi sao phim truyền hình "The Pitt", được tạp chí People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2026. Quyết định gây tranh luận trên mạng xã hội, khi một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên không nổi bật về ngoại hình, trong khi người hâm mộ đánh giá cao sức hút, tài năng và phong thái của anh.
TPO - Việc đưa cây xanh phủ dọc hầm chui và leo kín trụ cầu cạn đang mang lại diện mạo mềm mại, xanh mát cho các trục cửa ngõ Hà Nội.
TPO - Được xây dựng trên khu đất 66m², ngôi nhà dành cho gia đình nhiều thế hệ sử dụng thiết kế lệch tầng, kết hợp cầu thang và khoảng thông tầng lớn để kết nối các không gian sinh hoạt.
TPO - Tiền Phong Golf Championship 2026 đánh dấu mùa giải thứ 10 bằng quy mô kỷ lục, đồng thời mở rộng không gian tranh tài sang Canyon Course, sân golf 18 hố thứ 10 của BRG Group mới đi vào hoạt động trong tháng 10
TPO - Đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng (Hà Nội) đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật, song ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra. Vào giờ cao điểm, ô tô và xe máy nối dài tại nút giao Nguyễn Trãi; một số người đi xe máy leo lên vỉa hè đang thi công để di chuyển qua khu vực.
TPO - Từ bỏ công việc nơi phố thị, vợ chồng anh Lê Trọng Đức (SN 1990, Hà Tĩnh) trở về quê khởi nghiệp trồng nấm, thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.
TPO - Nằm sát biển Hội An nhưng bị một đồi cát cao 3,5m che khuất tầm nhìn, công trình lưu trú được thiết kế với tầng một thông thoáng, các phòng nghỉ hướng ra biển và hệ đường dốc thay thế cầu thang. Giải pháp này giúp du khách cảm nhận được gió biển ngay từ khi bước vào, dù chưa nhìn thấy mặt nước.
TPO - Chùa Thanh Mai trên núi Phật Tích là danh lam cổ tự, một trong 5 di tích thành phần cụm Côn Sơn - Kiếp Bạc (TP Hải Phòng), thuộc quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
TPO - Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng được thi công sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, hướng tới xóa bỏ điểm nghẽn giao thông và tình trạng xuống cấp kéo dài nhiều năm.
TPO - Sau một năm khởi công, cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được lắp đặt các phiến dầm ngang, từng nhịp cầu thành hình, mở ra diện mạo mới cho công trình vượt sông Hồng.
TPO - Từ bộ tuxedo chỉn chu trong đêm giành Quả bóng vàng 2026 đến áo phông, quần jeans và giày thể thao thường ngày, Harry Kane theo đuổi phong cách nam tính, kín đáo, không chạy theo những xu hướng phô trương.
TPO - Bùi Minh Phương là một trong những thí sinh có trình độ học vấn ấn tượng ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, có năng khiếu múa, nhào lộn, thuyết trình song ngữ.
TPO - Cha hy sinh tại chiến trường Quảng Trị khi bà Nguyễn Thị Lân (59 tuổi, trú xã Giai Lạc, Nghệ An) mới tròn 2 tuổi. Gần 60 năm trôi qua, người con gái vẫn khắc khoải mong tìm được nơi cha yên nghỉ, gửi hy vọng vào những mẫu ADN để đón cha trở về.
TPO - Sà lan chở cẩu và vật liệu công trình đâm làm nhịp giữa cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S) ở Cà Mau bị lệch khỏi trụ khoảng 30-40cm. Cơ quan chức năng đã tạm phong tỏa để khảo sát, đánh giá hư hại và phương án khắc phục. Để qua lại, người dân phải đi vòng qua cầu khác với quãng đường xa hơn khoảng 1km.