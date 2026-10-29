Hiện trạng Công viên Thủ Lệ sau nửa thế kỷ phục vụ người dân và du khách

TPO - Candice Swanepoel và Joan Smalls từng có tình bạn kéo dài 15 năm, nhưng nay vướng tin đồn rạn nứt vì Tom Brady, chồng cũ của siêu mẫu Gisele Bündchen. Trớ trêu hơn, Candice được cho là từng khuyên bạn thân thận trọng với cựu danh thủ bóng bầu dục, sau đó chính cô bị đồn hẹn hò với cựu cầu thủ.