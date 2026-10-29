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Hiện trạng Công viên Thủ Lệ sau nửa thế kỷ phục vụ người dân và du khách

Dương Triều

TPO - Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch mới nhằm thay đổi diện mạo công viên Thủ Lệ sau nửa thế kỷ hoạt động phục vụ người dân và du khách. Hiện nhiều hạng mục nơi đây đã cũ, xuống cấp.

VIDEO: Công viên Thủ Lệ chờ cuộc đại tu sau 50 năm.
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Công viên Thủ Lệ (phường Giảng Võ, Hà Nội) được đưa vào hoạt động giai đoạn 1975-1976. Suốt 50 năm qua, công viên là điểm vui chơi của nhiều gia đình vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết.
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Công viên có diện tích 28-29 ha, gồm vườn thú, hệ thống cây xanh và hồ nước giữa nội đô. Giá vé mỗi lượt là 30.000-50.000 đồng.
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Nhiều hạng mục tại công viên hiện xuống cấp. Một số chuồng thú cũ, thanh sắt hoen gỉ. Khu vực trò chơi nằm rải rác, thiếu đồng bộ và ít được cải tạo qua nhiều năm.
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UBND phường Giảng Võ đang lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Công viên Thủ Lệ.
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Đề án đề xuất chuyển từ mô hình "xem thú trong lồng" sang sinh cảnh bán tự nhiên. Rào sắt sẽ được thay bằng rào chìm, hào sinh thái và vách kính chịu lực. Khu nuôi dưỡng, bảo tồn động vật cũng được nâng cấp.
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Theo phương án, khu vườn thú đóng chiếm 30% diện tích công viên và có khu soát vé riêng. Không gian còn lại mở cửa tự do 24/7.
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Hồ Thủ Lệ rộng 6 ha và đền Voi Phục là trung tâm cảnh quan. Khu vực ven hồ được cải tạo sinh thái, bổ sung cây thủy sinh, thêm điểm ngắm cảnh và thay đổi kết cấu kè.
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Một hạng mục gây chú ý trong phương án là khu thủy sinh rộng khoảng 1.650 m2 dự kiến bố trí ngầm dưới lòng hồ. Theo ý tưởng “Hai thế giới – Một hành trình”, khách tham quan sẽ đi giữa hai khu mô phỏng sinh cảnh nước ngọt và sinh cảnh biển.
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Các trò chơi cũng được nghiên cứu bố trí tập trung tại phía đông bắc và dưới quảng trường. Những hạng mục nằm trong vùng đệm đền Voi Phục dự kiến di dời, nhường không gian cho cây xanh, quảng trường và hoạt động văn hóa cộng đồng.
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Ngoài ra, đề án còn nghiên cứu kết nối công viên với đường Bưởi và hành lang đi bộ ven sông Tô Lịch, thông qua lối đi bộ ngầm hoặc lối qua đường có tín hiệu ưu tiên.
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Việc đầu tư dự kiến chia thành hai giai đoạn, trước mắt ưu tiên hạ tầng kỹ thuật, hồ nước, chuồng trại, khu cách ly động vật và tiện ích thiết yếu. Các hạng mục giáo dục bảo tồn, vui chơi, quảng trường, dịch vụ và cảnh quan sẽ được triển khai ở giai đoạn sau.
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Sau gần 50 năm hoạt động, bài toán đặt ra với công viên Thủ Lệ không chỉ là sửa chữa những hạng mục đã cũ, mà còn là tổ chức lại không gian để đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân và cải thiện điều kiện sống của động vật.
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Hiện phương án vẫn đang được lấy ý kiến, chưa phải diện mạo đã được triển khai trên thực tế. Ảnh: GoogleMap

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#công viên Thủ Lệ #quy hoạch Thủ Lệ #vườn thú Hà Nội #đại tu công viên #đền Voi Phục #hồ Thủ Lệ #phường Giảng Võ

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