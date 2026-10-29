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Hoa hậu

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6 cô gái Hà Nội tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026, không chỉ có nhan sắc

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Sáu cô gái Hà Nội vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, trong đó có du học sinh IELTS 8.0, hoa khôi học hai trường đại học, nữ sinh mê viết thư pháp.

Nguyễn Yến Trang: Cô giáo tương lai mơ làm hoa hậu từ nhỏ

Nguyễn Yến Trang (SBD 362), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 79-58-88 cm.

Yến Trang ấp ủ ước mơ trở thành hoa hậu từ nhỏ, dành thời gian chuẩn bị kỹ năng trước khi ghi danh. Ở thử thách Tài năng và Nghệ thuật, Yến Trang chọn hát Flashlight của Jessie J. Cô còn trải nghiệm mặc áo nhật bình, trồng cây rừng ngập mặn và chăm sóc người có công tại Hải Phòng.

Là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, Yến Trang có ba năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô trúng tuyển Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, sau đó chọn theo ngành sư phạm để trở thành nhà giáo theo định hướng của mẹ.

Yến Trang cho biết trước đây ít nói, ngại ống kính. Sau thời gian ở nhà chung, cô tự tin hơn khi trình diễn, dám thể hiện cảm xúc trước đông người. “Hoa hậu Việt Nam đã mang lại cho mình những người bạn tuyệt vời”, cô chia sẻ.

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Nguyễn Thị Thúy Linh: Làm thêm ở tiệc cưới, nuôi giấc mơ hoa hậu

Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856), sinh năm 2007, là sinh viên ngành Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 83-63-93 cm.

Theo chia sẻ của Thúy Linh, bố mẹ cô là nông dân. Gia đình Thúy Linh từng trồng nhiều cây ăn quả, nhưng trận lũ đã cuốn trôi gần hết thành quả chỉ sau một đêm. Bố mẹ cô phải làm thêm nhiều công việc để bù đắp thiệt hại.

Lên đại học, cô chủ động làm tại quán cà phê, nhà hàng tiệc cưới. Thúy Linh cho biết gia đình vẫn đủ khả năng lo cho cô ăn học. Điều thôi thúc cô tìm việc là vì “thương và không muốn bố mẹ phải vất vả quá nhiều”.

Bên cạnh học tập, Thúy Linh tham gia các hoạt động của trường. Đến Hoa hậu Việt Nam, cô muốn thử sức trong môi trường mới, khiến gia đình tự hào và giới thiệu quê hương Phúc Thọ đến nhiều người hơn.

Thúy Linh cho biết trước đây sợ đám đông, nay đã tự tin hơn khi đứng trước ống kính. Cô xúc động nhắc đến sự ủng hộ của những người hàng xóm trong hành trình dự thi.

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Bùi Minh Phương: Du học sinh có điểm Tâm lý học cao nhất Việt Nam

Bùi Minh Phương (SBD 082), sinh năm 2005, theo học ngành Quản trị tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Anh. Cô cao 1,7 m.

Minh Phương từng là Đại sứ học vấn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022, đạt IELTS 8.0 và kết quả A*A*A* ở chương trình Cambridge A Level. Cô là thí sinh có điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022.

Ngoài việc học, Minh Phương từng thực tập tại các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, tham gia giao lưu văn hóa và dự án xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao. Cô có sở thích múa, nhào lộn và thuyết trình song ngữ.

Đến Hoa hậu Việt Nam, Minh Phương muốn vận dụng những trải nghiệm học tập, nghề nghiệp và hoạt động xã hội. Cô xem cuộc thi là cơ hội để người trẻ cất lên tiếng nói, “lan tỏa giá trị tích cực và đóng góp cho cộng đồng”.

Tại vòng chung kết, Minh Phương có nhiều trải nghiệm thú vị ở các phần thi tìm kiếm đại sứ. Nữ sinh mong có thêm cơ hội giới thiệu văn hóa Việt Nam đến du khách, đặc biệt là bạn bè quốc tế.

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Đặng Thị Ngọc Lan: Nữ sinh Ngân hàng mê viết thư pháp

Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308), sinh năm 2007, là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Ngân hàng. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng 80-61-94 cm.

Ở thử thách Tài năng và Nghệ thuật, Ngọc Lan viết chữ “Sắc” trên nền ca khúc Thư pháp của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Cô lấy cảm hứng từ trụ cột Nhan sắc của cuộc thi, gửi gắm quan niệm về vẻ đẹp bên ngoài và sự sắc sảo trong tâm hồn.

Ngọc Lan từng khá rụt rè, ngại đám đông. Qua những ngày sinh hoạt ở nhà chung, cô dần chủ động trò chuyện, tự tin trình diễn và tham gia hoạt động tập thể. Cô mong cuộc thi giúp mình thử những điều mới, có thêm trải nghiệm ngoài giảng đường.

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Nguyễn Thục Uyên Nhi: Hoa khôi Báo chí học hai trường đại học

Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), sinh năm 2004, từng đăng quang Hoa khôi Báo chí - Press Beauty 2023 khi đang học năm nhất. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-62-94 cm.

Uyên Nhi tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương. Cô có chứng chỉ IELTS 7.0.

Uyên Nhi cho biết cô đã tốt nghiệp loại Giỏi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dự kiến nhận bằng Giỏi hoặc Xuất sắc tại Đại học Ngoại thương.

Sau danh hiệu hoa khôi, cô từng cân nhắc thi nhan sắc ở quy mô lớn hơn nhưng quyết định ưu tiên học tập, chuẩn bị thêm kỹ năng.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Uyên Nhi muốn giới thiệu văn hóa Thủ đô qua lời ăn tiếng nói, cách ứng xử, ẩm thực và trang phục. Cô đặc biệt mong chờ phần thi ứng xử để thể hiện hiểu biết xã hội, khả năng lập luận và phản biện.

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Đinh Diệu Anh: Hai bằng đại học, làm việc trong lĩnh vực AI

Đinh Diệu Anh (SBD 186), sinh năm 2003, cao 1,68 m. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với hai chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại loại Xuất sắc và Kinh tế đối ngoại loại Giỏi.

Diệu Anh đạt IELTS 7.5 từ năm lớp 11, có chứng chỉ tiếng Trung HSK4, từng là Á quân TEDx FTU Hanoi và làm việc tại doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trước Hoa hậu Việt Nam, Diệu Anh giành danh hiệu Á khôi 2 Duyên dáng Ngoại thương 2023. Bước vào vòng chung kết, cô muốn thể hiện hình ảnh cô gái trẻ có tri thức, chủ động trong công việc và có trách nhiệm với cộng đồng.

Diệu Anh mong “bình tĩnh hơn trước áp lực, linh hoạt hơn trước những tình huống mới”. Cô cho biết đang học cách đón nhận những thiếu sót của bản thân, tiếp tục rèn luyện phong thái và kỹ năng trình diễn.

Những chuyến đi trong cuộc thi giúp Diệu Anh tìm hiểu thêm lịch sử, văn hóa và lắng nghe câu chuyện của người dân ở nhiều địa phương. Cô mong sử dụng kiến thức, kinh nghiệm của mình để đóng góp cho cộng đồng nếu có cơ hội đi xa hơn tại Hoa hậu Việt Nam.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh Hà Nội #Nguyễn Yến Trang #Nguyễn Thị Thúy Linh #Bùi Minh Phương #Đặng Thị Ngọc Lan #Nguyễn Thục Uyên Nhi #Đinh Diệu Anh #chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

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