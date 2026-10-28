25 cô gái Hoa hậu Việt Nam thuyết phục nhà đầu tư làm dự án nhân ái

TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thuyết trình dự án nhân ái, đề xuất ngân sách và cách triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng từ trải nghiệm trong cuộc thi.

Ngày 27/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào phần thuyết trình dự án nhân ái trong khuôn khổ tìm kiếm Đại sứ Nhân ái. Các thí sinh trình bày ý tưởng, đối tượng hỗ trợ, ngân sách và kế hoạch duy trì hoạt động.

Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhấn mạnh cuộc thi đề cao chiều sâu văn hóa, trí tuệ, lòng nhân ái và đặc biệt chú trọng giá trị cống hiến. Buổi thuyết trình là cơ hội để thí sinh giới thiệu những dự án đã dành tâm huyết xây dựng, mong muốn theo đuổi.

Theo ông, để giúp đỡ cộng đồng, người thực hiện cần xác định “ai là người cần giúp đỡ, họ thực sự cần điều gì”, đồng thời tự hỏi bản thân có đủ kiên trì để đồng hành hay không. Ông mong các thí sinh biến đam mê, hiểu biết thành hành động thiết thực, đưa những dự án có ý nghĩa đến với cộng đồng.

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 (từ trái qua).

Ý tưởng từ những chuyến đi

Chuyến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng trở thành điểm khởi đầu cho nhiều dự án. Sau những giờ chăm sóc, nấu ăn và trò chuyện cùng các em, thí sinh tiếp tục nghĩ về việc có thể làm khi hoạt động trải nghiệm kết thúc.

Với dự án Ánh sáng công nghệ, Đinh Diệu Anh đặt câu hỏi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp cận ra sao khi công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh.

Cô đề xuất bổ sung 16 máy tính tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng, kết nối chuyên gia hướng dẫn các mẹ và tình nguyện viên để hỗ trợ các em lâu dài. Ngân sách dự kiến là 197 triệu đồng, trong đó 180 triệu đồng dành cho máy tính.

Các thí sinh Đinh Diệu Anh, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Tạ Thị Hoa, Bùi Mai Linh mong muốn thực hiện dự án nhân ái ngay tại Hải Phòng.

Nguyễn Thục Uyên Nhi giới thiệu Góc nhỏ yêu thương, giúp các em hình thành thói quen sắp xếp góc học tập khoa học. Tạ Thị Hoa đề xuất Bữa ăn đủ đầy, nuôi dưỡng ước mơ, mong cải thiện dinh dưỡng cho trẻ.

Tạ Thị Hoa kể trong thời gian trải nghiệm chăm sóc, chuẩn bị bữa ăn, cô được nghe các em nói về ước mơ trở thành ca sĩ, nhà thiết kế. Cô muốn góp phần mang đến những bữa ăn đủ chất, tạo nền tảng sức khỏe để các em học tập và lớn lên.

Từ chuyến đi Lai Châu, Nguyễn Yến Trang xây dựng Nâng bước chân em tới trường. Dự án hướng đến hỗ trợ học phí, cải thiện bữa ăn, trao áo ấm, giày, ba lô và đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn. Nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học còn đề xuất xây tủ sách, tổ chức các buổi học kỹ năng sống và giao lưu văn nghệ.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi mang đến Mạch nguồn yêu thương, tìm giải pháp về nước sạch qua việc đào giếng, lọc nước. Ý tưởng xuất phát từ những điều cô chứng kiến trong chuyến thiện nguyện tại Lai Châu.

Từ chuyến đi Lai Châu, thí sinh Nguyễn Yến Trang và Nguyễn Hồng Hạ Nghi mong trở lại nơi này, thực hiện dự án nhân ái.

Nguyễn Thái Anh Thư và Phạm Vân Hà cùng chung ý tưởng thực hiện dự án nhân ái chăm sóc nụ cười cho các em nhỏ.

Với Phạm Vân Hà, điều khiến cô trăn trở là động tác che miệng khi cười của các em nhỏ. Hỏi chuyện, cô biết các em bị sâu răng. Dự án Hành trình gieo nụ cười vì thế hướng đến chăm sóc răng miệng cho 1.000 trẻ, trao dụng cụ và hướng dẫn các em tự chăm sóc.

Nguyễn Thái Anh Thư đề xuất Nụ cười cho em, phối hợp với cơ sở nha khoa tại Đồng Tháp để đưa thiết bị khám răng đến trường học. Cô dự kiến sử dụng xe 16-29 chỗ, hướng đến học sinh THCS, trong đó có trẻ em dân tộc thiểu số.

Lưu Phương Anh lại muốn trở về Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng với dự án mang tên Ngọn lửa không tắt. Ngân sách thí điểm dự kiến 60 triệu đồng. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, cô mong duy trì hoạt động hằng tháng, xây dựng kho tư liệu từ những câu chuyện của cựu chiến binh, người có công để phục vụ học tập và giáo dục.

Dùng học bổng làm thiện nguyện

Trong các phần trình bày, thí sinh dành thời gian nói về nguồn kinh phí, người cùng thực hiện và cách duy trì dự án.

Thí sinh Lê Phương Nghi dùng toàn bộ học bổng của mình để làm thiện nguyện. Trong khi, Vũ Thị Khánh Vi đề xuất thực hiện dự án cho các bệnh nhi ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Lê Phương Nghi giới thiệu Gieo mầm tương lai, hoạt động đã triển khai tại một trường mầm non ở Gia Lai bằng khoảng 10 triệu đồng trích từ học bổng đại học.

Trẻ mang chai nhựa, bìa carton, giấy báo cũ đến đổi sen đá và cùng trải nghiệm tái chế. Đợt đầu thu hút 100 em nhỏ, trao 100 cây sen đá cùng các vật phẩm thân thiện với môi trường. Phương Nghi muốn tiếp tục đưa mô hình đến những điểm trường khác.

Vũ Thị Khánh Vi đề xuất Cầu vồng cho em tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Cô dự kiến tổ chức mỗi tuần một buổi học, giao lưu tiếng Anh, dạy kỹ năng sống và vui chơi cho bệnh nhi. Dự án cần đội ngũ tình nguyện viên đồng hành, kết nối các trung tâm ngoại ngữ hỗ trợ bài giảng. Khánh Vi đặt thời gian triển khai ban đầu là một năm, sau đó đánh giá để tiếp tục duy trì.

Đinh Hoàng Gia Linh mang đến dự án Cùng em, dự kiến hỗ trợ 100 trẻ điều trị ung thư tại TPHCM. Ngân sách 250 triệu đồng dành cho các phần hỗ trợ bằng tiền, đồ dùng học tập, vui chơi và chi phí đi lại cho gia đình.

Các thí sinh lên ý tưởng dự án nhân ái từ chính trải nghiệm thực tế và những chuyến đi ở Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với Cánh cửa thần kỳ, Trần Xuân Khánh Linh muốn xây dựng thư viện thông minh để trẻ tiếp cận tiếng Anh và công nghệ. Cô đề xuất trang bị robot hỗ trợ học tập, máy tính bảng, sách tiếng Anh, đặt mục tiêu xây ba thư viện tại ba điểm trường trong sáu tháng đầu. Website của dự án sẽ kết nối tình nguyện viên, với mục tiêu huy động 50 người trong giai đoạn đầu.

Đặng Thị Ngọc Lan trình bày Mái trường ước mơ, mong kêu gọi 300 triệu đồng để cải thiện điểm trường, sửa khu vui chơi, bổ sung bàn học, quạt, đèn điện, bình lọc nước và tủ sách. Phần trao đổi với nhà đầu tư tập trung vào nhu cầu học tập thực tế của trẻ và những hạng mục cần ưu tiên.

Câu hỏi Bùi Mai Linh đặt ra khi xây dựng dự án Vừa vặn là một món quà có thể đồng hành với người nhận trong bao lâu. Cô muốn thí điểm 6 tháng tại Hải Phòng, kết nối địa phương và nhà hảo tâm để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật bẩm sinh.

Các thí sinh trình bày đối tượng hỗ trợ, ngân sách, cách huy động nguồn lực và kế hoạch duy trì dự án sau cuộc thi.

Nguyễn Thị Thúy Linh giới thiệu Vụn nở hoa, tận dụng vải vụn để hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật, kết hợp truyền thông và bán sản phẩm.

Trịnh Ngọc Huyền đề xuất Người với người, hỗ trợ 20 hộ dân tại Gia Lai tạo thu nhập từ nguồn lực địa phương như tiêu, điều, cà phê và thổ cẩm. Hoàng Thị Hà Phương mang đến Đánh thức miền thương, kết hợp du lịch xanh, kinh tế xanh và hướng dẫn người dân bán hàng qua livestream.

Ở nhóm dự án giáo dục, Mai Thị Yến Nhi muốn gom sách cũ, xây Tủ sách cho em tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa. Nguyễn Thị Kim Châu đề xuất Tiếng Anh mở cánh cửa tương lai, hỗ trợ trẻ khó khăn học ngoại ngữ. Lisa mong trang bị sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh tại 30 trường với ngân sách khoảng 300 triệu đồng.

Phạm Lê Ái Linh xây dựng Chắp cánh ước mơ, tập trung vào kỹ năng sống, giao tiếp và xử lý tình huống. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên giới thiệu Dệt sắc vùng biên, dự kiến thực hiện tại Lai Châu, kết hợp giáo dục, văn hóa, kinh tế và môi trường.

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình bày dự án nhân ái, đề xuất cách hỗ trợ cộng đồng và thuyết phục nhà đầu tư đồng hành.

Vũ Hồng Hạnh đề xuất Hiểu để yêu thương, trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, kết nối hỗ trợ y tế cho sinh viên tại 6 trường đại học ở ba miền. Nguyễn Thị Hoa mang đến Bữa ăn nghĩa tình, dự kiến ngân sách 30 triệu đồng để hỗ trợ người neo đơn, người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn.

Từ những kế hoạch này, điều Ban tổ chức lưu ý các thí sinh là tìm hiểu đúng nhu cầu của người nhận và chuẩn bị cho việc theo đuổi dự án. Sự tâm huyết cần đi cùng hiểu biết và khả năng thực hiện để những ý tưởng được tiếp tục sau buổi thuyết trình.