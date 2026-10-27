Ngôi chùa di sản trên đỉnh núi Phật Tích

Với những giá trị nổi bật toàn cầu, ngày 12/7/2025, chùa Thanh Mai được UNESCO công nhận trở thành di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới: Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
5 di tích thành phần của quần thể di sản tại Hải Phòng, gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, chùa Nhẫm Dương, động Kính Chủ.
Với những giá trị nổi bật toàn cầu, ngày 12/7/2025, chùa Thanh Mai được UNESCO công nhận trở thành di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới: Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.