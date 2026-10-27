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Văn hóa

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Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến qua đời

Ngọc Ánh

TPO - Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến nổi tiếng với những ca khúc về phong trào thanh thiếu niên. Ông qua đời sáng 27/10, hưởng thọ 77 tuổi.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến qua đời lúc 6h ngày 27/10, hưởng thọ 77 tuổi. Thông tin được con gái nhạc sĩ là chị Mai Trâm xác nhận.

Linh cữu nhạc sĩ Trần Xuân Tiến được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 17h ngày 29/10. Lễ viếng bắt đầu từ 18h cùng ngày. Lễ viếng diễn ra đến 7h ngày 31/10.

Lễ động quan được tổ chức lúc 8h ngày 31/10. Sau đó, linh cữu nhạc sĩ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, TPHCM.

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Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến nhận giải thưởng Nhạc sĩ trọn đời vì âm nhạc Việt Nam vào năm 2025.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, ông tham gia trực tiếp vào phong trào sinh viên - học sinh Sài Gòn - Gia Định, sung sức sáng tác và diễn thuyết, biểu diễn.

Ông góp mặt tích cực trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe, là nòng cốt trong đội hình Hội Sinh viên sáng tác (Tổng hội Sinh viên Sài Gòn), từng làm đoàn trưởng Đoàn văn nghệ sinh viên - học sinh Sài Gòn.

Ông từng giữ chức Trưởng ban Văn nghệ Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM và Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Sau năm 1975, ông gắn bó sâu đậm và trở thành một nhạc sĩ của Đoàn, của phong trào thanh thiếu niên. Nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc dành cho thanh niên, thiếu nhi, trong đó có Tuổi trẻ 20, Hành khúc sinh viên, Tuổi trẻ miền Đông, Thành phố Bác Hồ, thành phố của em…

Dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) ông ra mắt ca khúc Ánh sao trong mắt mẹ, khắc họa nỗi lòng của các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Với những đóng góp cho âm nhạc, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến được vinh danh Nhạc sĩ trọn đời vì âm nhạc Việt Nam vào tháng 4/2025.

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#Trần Xuân Tiến #nhạc sĩ Việt Nam #nhạc thanh thiếu niên #Hành khúc sinh viên #Tuổi trẻ 20 #âm nhạc Việt Nam

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