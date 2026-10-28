'Bông hồng lai' muốn chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam

TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn bộ sưu tập Hồn Việt trên nền nhạc "Bớt xinh yêu" của Pháp Kiều tại Chạm Việt Nam 2. Với nhiều cô gái, đêm nhạc không chỉ mãn nhãn, bùng nổ mà còn có những khoảnh khắc chạm đến trái tim.