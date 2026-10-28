'Bông hồng lai' muốn chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam

TPO - Gouband Lisa, mang hai dòng máu Việt - Pháp đang nhận được sự chú ý tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2007, đến từ TPHCM, có vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thuyết trình dự án nhân ái, đề xuất ngân sách và cách triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng từ trải nghiệm trong cuộc thi.
TPO - Nguyễn Thị Thúy Linh lấy hành trình từ xuất thân trong gia đình thuần nông đến sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026 để nói về nỗ lực vươn lên, không để xuất phát điểm giới hạn bản thân.
TPO - Top 25 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ niềm xúc động khi diện bộ sưu tập “Hồn Việt”, trình diễn cùng Pháp Kiều tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông. Đêm nhạc, thời trang đưa công nghệ đến gần công chúng thực sự chạm trái tim người trẻ.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 mang nhiều ý tưởng đến phần thi Đại sứ Nhân ái, từ lớp học cho bệnh nhi đến dự án đưa AI tới trẻ em khó khăn, tri ân người có công, bảo vệ môi trường.
TPO - Khoác lên mình những thiết kế mang đậm bản sắc Việt, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút ánh nhìn khi sải bước trên sân khấu Chạm Việt Nam 2, hòa cùng âm nhạc trẻ trung của rapper Pháp Kiều.
TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe sắc trong trang phục của nhà thiết kế Cao Minh Tiến khi trình diễn tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.
TPO - Khán giả có thể mua vé xem chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trên nền tảng LaSoong với 4 hạng vé. Bên cạnh chính sách giảm giá cho học sinh, sinh viên và người dân TP Hải Phòng, chương trình còn có combo mua 2 vé tặng một phòng lưu trú.
TPO - Thử sức với câu hỏi ứng xử giả định tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Tạ Thị Hoa chia sẻ mong muốn quảng bá du lịch Việt Nam và thực hiện dự án nhân ái đầu tiên nhằm cải thiện bữa ăn cho trẻ em vùng cao nếu đăng quang.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 diện trang phục golf, sải bước cùng Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trước hàng nghìn khán giả tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.
TPO - LaSoong được lựa chọn là nền tảng bán vé chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại đây, khán giả có thể tiếp cận thông tin về chương trình, các hạng vé, giá bán và những quy định liên quan.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn bộ sưu tập Hồn Việt trên nền nhạc "Bớt xinh yêu" của Pháp Kiều tại Chạm Việt Nam 2. Với nhiều cô gái, đêm nhạc không chỉ mãn nhãn, bùng nổ mà còn có những khoảnh khắc chạm đến trái tim.
TPO - Trước khi trình diễn tại Chạm Việt Nam 2 tối 25/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bật flash, nhún nhảy theo âm nhạc giữa gần 10.000 khán giả ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Á hậu Châu Anh, Vân Nhi cùng top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 hòa cùng hàng nghìn khán giả trong đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 của Sóng Festival 2026, đưa chủ đề thanh toán số và lối sống xanh đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 hào hứng tập luyện, chuẩn bị trình diễn tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Thí sinh Bùi Minh Phương, có IELTS 8.0, trả lời song ngữ về cách người trẻ giữ gìn văn hóa truyền thống tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Đinh Diệu Anh tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương. Nguyễn Thục Uyên Nhi tốt nghiệp loại Giỏi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dự kiến nhận bằng Giỏi hoặc Xuất sắc tại Trường Đại học Ngoại thương. Hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ phương pháp học và vượt áp lực khi theo đuổi hai chuyên ngành.