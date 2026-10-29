Vành đai 2,5 thông xe kỹ thuật, xe máy tràn lên vỉa hè, ô tô nối hàng dài

TPO - Đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng (Hà Nội) đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật, song ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra. Vào giờ cao điểm, ô tô và xe máy nối dài tại nút giao Nguyễn Trãi; một số người đi xe máy leo lên vỉa hè đang thi công để di chuyển qua khu vực.