Canyon Course: Sân mới tổ chức Tiền Phong Golf Championship 2026 có gì đặc sắc?

TPO - Rạng sáng nay, Arsenal đã bị đội bóng tí hon Fleetwood đá bay khỏi Cúp Liên đoàn. Đây được coi là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử các cúp nội địa của Anh. Ngoài sự kiện này, còn những trận đấu khó tin khác, nơi các ông lớn bị loại không tưởng.