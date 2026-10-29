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Thể thao

Canyon Course: Sân mới tổ chức Tiền Phong Golf Championship 2026 có gì đặc sắc?

Trọng Đạt - Như Ý

TPO - Tiền Phong Golf Championship 2026 đánh dấu mùa giải thứ 10 bằng quy mô kỷ lục, đồng thời mở rộng không gian tranh tài sang Canyon Course, sân golf 18 hố thứ 10 của BRG Group mới đi vào hoạt động trong tháng 10

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Khởi tranh ngày 14/11, Tiền Phong Golf Championship 2026 dự kiến quy tụ 240 golfer, đông nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên, các golfer tranh tài trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc tổ hợp sân 36 hố Legend Valley Country Club (Ninh Bình).
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Nếu Rose Course đã quen thuộc với giải từ mùa trước, Canyon Course mang đến một thử thách mới: những đường bóng len giữa vách đá, độ cao thay đổi và các hồ nước tự nhiên. Sân vừa được đưa đủ 18 hố vào hoạt động ngày 10/10 vừa qua.
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Giống như Rose Course, Canyon Course được thiết kế bởi Nicklaus Design - tập đoàn thiết kế sân gôn danh tiếng thế giới do huyền thoại gôn Jack Nicklaus sáng lập.
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Canyon Course tuân thủ triết lý khai thác tối đa địa hình tự nhiên của vùng núi đá vôi Ninh Bình để kiến tạo nên các hố golf mang tính chiến thuật và giàu cảm xúc.
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Các hố golf trải dài dọc theo vách đá dựng đứng, uốn lượn qua những thung lũng sâu và hồ nước tự nhiên rộng lớn, mở ra không gian vừa hùng vĩ vừa khoáng đạt.
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Hố 10 là là nguồn cảm hứng tạo nên tên gọi “Canyon Course”. Địa hình canyon với vách núi đá tự nhiên hùng vĩ được giữ gần như nguyên bản, ôm trọn green trong một không gian tự nhiên khoáng đạt, như một “nhà hát” giữa lòng núi, tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng cùng thử thách hiếm có tại golf Việt Nam.
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Hố 18 với "view triệu đô", hướng tầm nhìn bao trọn không gian khách sạn Legend Valley, công viên Bright Park và Rose Course, tạo nên khoảnh khắc kết thúc đầy cảm xúc cho hành trình thi đấu. Đường bóng ở đây uốn qua địa hình những dãy núi đá vôi, thung lũng và hồ nước, đòi hỏi người chơi vừa kiểm soát lực, vừa chọn đúng phương án tiếp cận.
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Tại Canyon , sự thay đổi độ cao rõ rệt cùng những luồng gió đặc trưng trong hẻm núi tạo nên thử thách đầy thú vị, đòi hỏi golfer phải tính toán kỹ lưỡng trong từng cú đánh. Hệ thống bunker được bố trí khéo léo tại các điểm rơi bóng và khu vực quanh green, góp phần gia tăng độ khó và tính kịch tính cho mỗi hố golf.
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Bên cạnh đó, các hồ nước được lồng ghép hài hòa không chỉ làm nổi bật cảnh quan mà còn đóng vai trò như những thử thách chiến thuật tinh tế. Mặt green đạt tiêu chuẩn quốc tế, với độ dốc đa dạng và tốc độ ổn định, mang đến trải nghiệm putting mượt mà nhưng không kém phần thử thách.
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Trước đó, 18 hố sân Rose Course đã đi vào hoạt động, tổ chức gần 120 giải đấu và hơn 121 nghìn vòng golf được ghi nhận. Kết quả này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Legend Valley Country Club đối với cộng đồng golfer trong nước và quốc tế.
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Đặc biệt, việc đăng cai thành công nhiều giải đấu quy mô lớn như: Tiền Phong Golf Championship 2025 hay BRG Legend Golf Festival 2025 đã từng bước đưa Legend Valley Country Club trở thành điểm đến g uy tín trên bàn đồ golf Việt Nam.
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Trong Lễ khai trương sân Canyon Course, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG - cho biết: “Legend Valley Country Club kiến tạo nên một chuẩn mực mới, mang đến cho những người chơi golf một tác phẩm nghệ thuật sống động. Từng đường golf được điêu khắc cẩn trọng để tạo nên một routing độc đáo".
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"Đây sẽ là sân đẹp nhất và khó nhất tại Việt Nam, trở thành điểm đến golf của thế giới. Legend Valley Country Club sẽ là nơi tổ chức rất nhiều giải đấu golf tầm cỡ quốc tế, đóng góp cho sự phát triển của ngành thể thao và du lịch golf, tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho địa phương từ 3 đến 5 lần”, Chủ tịch Tập đoàn BRG nhấn mạnh.
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Bên cạnh sân golf tiêu chuẩn quốc tế, tổ hợp Thể thao golf - Du lịch nghỉ dưỡng - Vui chơi Giải trí Legend Valley Country Club sẽ đem đến trải nghiệm phong phú với khách sạn Legend Valley Hotel hạng sang quy mô 200 phòng và công viên giải trí đa địa hình dành cho mọi lứa tuổi Brightpark.

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#Canyon Course #Tiền Phong Golf 2026 #Legend Valley Country Club #sân golf Ninh Bình #BRG Group #Nicklaus Design #Nguyễn Thị Nga

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