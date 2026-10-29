Canyon Course: Sân mới tổ chức Tiền Phong Golf Championship 2026 có gì đặc sắc?

TPO - Tiền Phong Golf Championship 2026 đánh dấu mùa giải thứ 10 bằng quy mô kỷ lục, đồng thời mở rộng không gian tranh tài sang Canyon Course, sân golf 18 hố thứ 10 của BRG Group mới đi vào hoạt động trong tháng 10
TPO - Sau khi tuyên bố không cấp quyền miễn trừ cho golfer LIV từ năm 2027, DP World Tour đứng trước lựa chọn khó: bảo vệ cơ hội của những thành viên đã ở lại hay mở cửa đón các ngôi sao có thể giúp giải đấu tăng sức hút và doanh thu.
TPO - Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vừa ra quyết định hoãn toàn bộ 24 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/32 Cúp Nhà Vua dự kiến diễn ra vào rạng sáng 29/10. Quyết định khẩn cấp này được ban hành nhằm bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vừa xảy ra, cướp đi sinh mạng của hơn 60 nạn nhân.
TPO - Lượt trận thứ 3 vòng phân hạng AFC Champions League Elite vừa kết thúc vào tối 28/10. Có một điểm chung của giải đấu sau chặng khởi đầu là các đội bóng Thái Lan không thắng nổi trận nào dù quốc gia này có tới 3 đại diện góp mặt.
TPO - Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I khai mạc với 2.500 vận động viên tranh tài ở 18 môn, lan tỏa tinh thần đoàn kết và thúc đẩy phong trào rèn luyện.
TPO - Trong trận đấu thuộc vòng 5 Sacombank V.League 2-2026/27, CLB Hưng Yên đã vùi dập Huế 4-1 để vươn lên chiếm ngôi đầu,
TPO - Bốn bàn thua chỉ trong 35 phút đầu khiến Thể Công Viettel vỡ trận trước FC Seoul. Dù đội khách mất người từ phút 66, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn không thể ghi bàn danh dự, nhận thất bại nặng nề ở lượt trận thứ ba bảng E AFC Champions League Two 2026/27.
TPO - Theo nghiên cứu, tuyên bố vạ miệng của Kylian Mbappe có thể khiến La Liga 'bay' khoảng 100 triệu euro.
TPO - Hai năm gắn bó với sân Legend Valley Country Club, golfer Nguyễn Xuân Mười (Hoà Bình) thường chơi tại đây 1 - 3 lần mỗi tuần. Cảnh quan đẹp, những hố đấu nhiều thử thách và sự nhiệt tình của đội ngũ phục vụ khiến anh luôn muốn quay trở lại.
TPO - Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Anh Huy và Nguyễn Văn Hòa sẽ lần đầu góp mặt tại Asia-Pacific Amateur Championship (AAC) 2026, diễn ra từ ngày 29/10 đến 1/11 tại New Zealand.
TPO - Chiều nay (28/10), đội tuyển U17 Việt Nam đã khép lại chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc bằng chiến thắng thuyết phục 4-2 trước CLB Shinpyeong.
TPO - Một làn sóng phẫn nộ dữ dội đang bùng nổ tại Trung Quốc nhắm vào Kylian Mbappe, xuất phát từ phát ngôn gây tranh cãi của ngôi sao này. Quốc gia tỷ dân đang quay lưng lại với siêu sao Pháp mà mới nhất là động thái dừng phát sóng La Liga.
Vingroup - tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam và Legends Global, thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý, vận hành sân vận động - nhà thi đấu và địa điểm tổ chức sự kiện - công bố quan hệ đối tác chiến lược về việc quản lý, vận hành sân vận động VinFast - Trống Đồng. Đây là bước khởi đầu quan trọng trước thời điểm công trình biểu tượng này chính thức khai trương vào 31/7/2027.
TPO - Rạng sáng nay, Arsenal đã bị đội bóng tí hon Fleetwood đá bay khỏi Cúp Liên đoàn. Đây được coi là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử các cúp nội địa của Anh. Ngoài sự kiện này, còn những trận đấu khó tin khác, nơi các ông lớn bị loại không tưởng.
TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Chelsea, Cúp Liên đoàn Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc chạm trán giữa Liverpool và Chelsea tại vòng 4 đưa hai thế lực giàu truyền thống bậc nhất bóng đá xứ sương mù. Nhưng lịch sử đang chứng minh Anfield là nơi dễ đi khó về với Chelsea.
TPO - Man United để Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt đội ở trận gặp Chelsea, nhưng sự ủng hộ ấy còn mong manh khi vị thế của ông vẫn chưa được khẳng định.
TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Brighton, 02h30 ngày 29/10, vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong vòng 1 tuần, Man City và Brighton sẽ hai lần liên tiếp phải gặp nhau. Lần đầu ở Cúp Liên đoàn đêm nay và sau đó là tại Premier League tối thứ Bảy. Vậy ở “ván đấu thứ nhất” này, đội nào sẽ thắng?