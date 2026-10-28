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Những ông lớn bị loại theo cách khó tin nhất trong lịch sử Cúp Anh

Đặng Lai

TPO - Rạng sáng nay, Arsenal đã bị đội bóng tí hon Fleetwood đá bay khỏi Cúp Liên đoàn. Đây được coi là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử các cúp nội địa của Anh. Ngoài sự kiện này, còn những trận đấu khó tin khác, nơi các ông lớn bị loại không tưởng.

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Chelsea 2-4 Bradford City (FA Cup 2014/15)

Chelsea khi đó đang dẫn đầu Premier League trong lúc Bradford City chỉ là CLB chơi tại League One, hạng đấu tương đương thứ 3 nước Anh. Trong trận đấu năm đó, Chelsea vẫn đưa ra lực lượng khá mạnh. Dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, họ đã dẫn trước 2-0 nhờ công của Gary Cahill và Ramires.

Tuy nhiên, Bradford City đã tạo nên màn lội ngược dòng khó tin nhất lịch sử giải đấu bằng 4 bàn thắng liên tiếp của Stead, Morais, Halliday và Yeates. Dàn cầu thủ đắt giá của The Blues choáng váng không hiểu điều gì vừa xảy ra. Kết quả thua 2-4 khiến họ dừng bước ở vòng 4.

Trận thua của Chelsea diễn ra ngay tại Stamford Bridge - nơi vốn được coi là pháo đài bất khả xâm phạm của Mourinho. Thậm chí sau trận, một HLV vốn nổi tiếng có cái tôi cao như Mourinho đã vào thẳng phòng thay đồ của Bradford để chúc mừng và bắt tay từng cầu thủ đối phương.

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Chelsea sử dụng cả Drogba nhưng vẫn thất bại

MK Dons 4-0 Man United (Cúp Liên đoàn 2014/15)

Cũng trong mùa giải 2014/15, bóng đá xứ sương mù còn chứng kiến một cú sốc nữa ở Cúp Liên đoàn khi Man United thua Milton Keynes Dons, đội cùng hạng với Bradford. Trong giai đoạn đầu triều đại của Louis van Gaal, MU hành quân đến sân của MK Dons với nhiều ngôi sao như David de Gea, Shinji Kagawa, Chicharito hay Danny Welbeck. Trái với kỳ vọng, hàng thủ Quỷ Đỏ liên tục mắc sai lầm ngớ ngẩn, để Will Grigg và Benik Afobe mỗi người lập một cú đúp, vùi dập MU không thương tiếc tới 4-0.

Vào hiệp 2, thậm chí đã đưa vào những nhân tố chủ chốt nhưng MU không gỡ nổi một bàn danh dự. Không chỉ ở cách thua, tỷ số 0-4 cũng thực sự mang tới cú sốc cho Quỷ đỏ. Đó là một trong những thất bại nhục nhã nhất lịch sử hiện đại của họ trước một đối thủ kém mình tới 2 hạng đấu.

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Man City 0-1 Wigan Athletic (FA Cup 2017/18)

Man City khi ấy đang là tập thể bất khả chiến bại tại Premier League trong lúc Wigan Athletic chỉ đá ở giải League One - hạng 3. Vòng 5 năm đó, họ được kỳ vọng sẽ “ăn tươi nuốt sống” Wigan vốn đang chật vật ở hạng dưới.

Thế nhưng tập thể Man City đang băng băng về đích với kỷ lục 100 điểm tại Premier League và tràn trề hy vọng ăn bốn lại bất ngờ chơi tệ một cách khó hiểu. Sau chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Fabian Delph cuối hiệp 1, Man City bế tắc trước khối bê tông của Wigan. Và phút 79, họ đã mắc sai lầm phòng ngự để Will Grigg tận dụng ghi bàn thắng duy nhất.

Trận đấu này chấm dứt giấc mơ ăn bốn lịch sử của Man City và tái hiện duyên nợ cay đắng giữa hai đội (Wigan từng thắng Man City 1-0 ở chung kết FA Cup 2013). Đáng chú ý, nó mang lại cái danh “diệt ông lớn” cho Will Grigg. Cầu thủ vô danh này trong 3 năm đã trực tiếp loại 2 ông lớn Man City và MU ra khỏi giải Cúp của Anh.

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Will Grigg là người ghi bàn loại MU và cả Man City

Burnley 0-1 Lincoln City (FA Cup 2016/17)

Burnley có thể chỉ là đội bóng trong nhóm xuống hạng ở Premier League nhưng NHM khó có thể tin rằng mùa 2016/17, họ lại thua một CLB bán chuyên. Khi ấy, đối thủ của Burnley chỉ là Lincoln City. Đội bóng này đang đá ở National League (hạng 5), nghĩa là chỉ hoạt động theo dạng bán chuyên.

Burnley thời điểm đó có phong độ sân nhà đáng sợ tại Premier League. Thế nhưng, Lincoln City đã chơi kiên cường suốt 90 phút. Đến phút 89, trung vệ Sean Raggett bật cao đánh đầu đưa bóng qua vạch vôi, ấn định chiến thắng lịch sử 1-0 ngay tại Turf Moor. Trận đấu này tạo nên kỷ lục, biến Lincoln City trở thành CLB ngoài hệ thống chuyên nghiệp đầu tiên của Anh lọt vào vòng tứ kết FA Cup.

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Arsenal 0-1 Fleetwood (Cúp Liên đoàn 2026/27)

Arsenal là đương kim vô địch Premier League, đội hình toàn sao trong khi Fleetwood chỉ đá ở hạng 4 nước Anh (League Two). Trước khi ra sân, Arsenal sở hữu mạch trận bùng nổ trên các đấu trường. Nhưng trong một ngày đá dưới sức khó hiểu, họ đã bị đối thủ cầm hòa trong thời gian chính thức trước khi thua luân lưu.

Trận thua này biến Arsenal trở thành nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên bị một đối thủ hạng Tư loại khỏi Cúp Liên đoàn. Đây mới chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử Arsenal thua một CLB hạng Tư, gợi lại ký ức cay đắng trước Bradford ở mùa giải 2012/13.

Nhưng chắc chắn lần này mang tới cảm giác cay đắng hơn vì đội hình Arsenal lên tới hơn 1 tỷ euro trong khi Fleetwood chỉ vẻn vẹn 2,5 triệu euro, chỉ bằng 1/400 lần. Cầu thủ rẻ nhất mà Arsenal tung ra trong trận đấu vừa qua là Salmon có giá 4,6 triệu euro, cũng bằng gần gấp 2 lần tổng đội hình Fleetwood cộng lại.

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#cúp Anh #FA Cup #Cúp Liên đoàn #Arsenal Fleetwood #Chelsea Bradford #Man United MK Dons #Man City Wigan

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