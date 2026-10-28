Nhận định Liverpool vs Chelsea, 03h00 ngày 29/10: Anfield dễ đi khó về

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Chelsea, Cúp Liên đoàn Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc chạm trán giữa Liverpool và Chelsea tại vòng 4 đưa hai thế lực giàu truyền thống bậc nhất bóng đá xứ sương mù. Nhưng lịch sử đang chứng minh Anfield là nơi dễ đi khó về với Chelsea.

Đấu trường cúp quốc nội từ lâu đã trở thành nơi ghi dấu mối thâm thù đậm nét giữa đôi bên, đặc biệt sau những trận chung kết nghẹt thở tại Wembley những năm gần đây. Dù tính chất của vòng 4 có thể đòi hỏi ban huấn luyện hai đội phải tính toán xoay tua lực lượng nhằm bảo toàn thể lực cho chặng đường dài tại Ngoại hạng Anh nhưng tính chất knock-out trực tiếp vẫn không cho phép bất kỳ sự lơ là nào xuất hiện.

Liverpool đang tìm lại bản sắc tấn công giàu năng lượng, tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, đặc biệt là khi được tiếp thêm sức mạnh từ bầu không khí rực lửa của Anfield. Đội bóng vùng Merseyside sở hữu hệ thống pressing tầm cao kỷ luật cùng khả năng kiểm soát nhịp độ tuyến giữa cực kỳ vững vàng. Cách chơi ấy giúp họ toàn thắng 4 trận vừa qua, ghi tới 14 bàn với trung bình 3,5 bàn/trận. Đỉnh cao trong chuỗi này là màn vùi dập LASK Linz 6-3 ở Cúp C1 châu Âu.

Đây là giai đoạn The Kop thăng hoa nhất dưới triều đại mới của HLV Iraola. Phía bên kia chiến tuyến, Chelsea vẫn đang không ngừng hoàn thiện bộ khung chiến thuật xoay quanh dàn cầu thủ trẻ trung, giàu kỹ thuật và tính đột biến cao. The Blues ưu tiên triển khai bóng từ tuyến dưới, tận dụng khả năng luân chuyển bóng linh hoạt của tuyến tiền vệ. Nhưng thời gian qua, các tiền vệ của họ thi đấu không đúng khả năng khiến đội bóng rơi vào khó khăn.

Ví dụ như trận thua Brentford 0-3. Khi Rogers và Palmer không làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ tấn công thì Henderson lại mất bóng tai hại tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn thứ 3. Trước Tottenham, Palmer dính thẻ đỏ tai hại khiến đội nhà sụp đổ trong thời gian cuối. Hệ quả là The Blues thất thủ 0-2 trên sân nhà.

Xét về chiều sâu đội hình, cả hai đội đều sở hữu những phương án dự phòng chất lượng đủ sức tạo nên sự khác biệt khi vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, tương quan vị thế ở thời điểm hiện tại nghiêng nhẹ về phía The Kop nhờ tính ổn định trong cấu trúc vận hành tập thể và bản lĩnh dày dặn ở các trận cầu loại trực tiếp.

The Kop bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn sau thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Brighton tại giải quốc nội. Trước đó, trên hành trình Cúp Liên đoàn, đội chủ sân Anfield đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng giòn giã 3-1 trước một đối thủ sừng sỏ là Tottenham.

Ngoại trừ thất bại 0-3 trước Man City, Liverpool nhìn chung thi đấu rất ổn ở giai đoạn hiện tại. HLV Iraola truyền cho các học trò triết lý chơi bóng tổng lực. Dẫu vậy, HLV của The Kop vẫn còn đó nỗi lo khi hệ thống phòng ngự để lọt lưới ở 5 trong 6 trận đấu trước đó, cho thấy sự thiếu tập trung nhất định ở các tình huống phòng thủ.

Hàng thủ Liverpool đang để lại nhiều dấu hỏi

Với Chelsea, đại diện thành London thể hiện bộ mặt tương đối thăng trầm. Ở vòng đấu trước tại EFL Cup, The Blues từng cống hiến một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn khi đè bẹp Leeds United với tỷ số đậm 6-3. Nhưng sau đó, họ thua tới 2 qua 5 trận. Chelsea gục ngã 0-2 trước Tottenham tại Premier League, thua Brentford 0-3 và bị Hull City cầm hòa.

Về lịch sử đối đầu, cặp đấu Liverpool - Chelsea nổi tiếng là một trong những cuộc đụng độ cân tài cân sức và khó lường nhất bóng đá Anh. Hai đội thường xuyên kéo nhau vào các hiệp phụ nghẹt thở hoặc loạt sút luân lưu may rủi ở các giải đấu cúp.

Lần so tài gần nhất giữa đôi bên trên sân Anfield diễn ra vô cùng giằng co và khép lại với tỷ số hòa 1-1. Nhưng nên nhớ, Liverpool vẫn nắm giữ lợi thế tâm lý đáng kể khi bất bại trong cả 5 lần gần nhất tiếp đón Chelsea trên sân nhà Anfield, biến nơi đây thành pháo đài thực sự thách thức tham vọng của đoàn quân áo xanh.

Liverpool có được sự ổn định về mặt quân số khi không phải chịu án treo giò nào. Băn khoăn lớn nhất của ban huấn luyện nằm ở thể trạng của tiền vệ Florian Wirtz, người đang phải chạy đua với thời gian do vấn đề ở mắt cá chân. Nếu ngôi sao này không đủ thể lực đá chính, tài năng trẻ Trey Nyoni hoặc Barcola sẵn sàng nhận trách nhiệm liên kết lối chơi.

Trên hàng công, trung phong cắm Alexander Isak cùng Cody Gakpo được kỳ vọng tiếp tục sắm vai mũi nhọn uy hiếp cầu môn đối phương. Cặp tiền vệ Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán xuyến khu trung tuyến nhằm kiểm soát quyền điều tiết trận đấu.

Ở chiều ngược lại, tổn thất lớn nhất của Chelsea đến từ việc thiếu vắng tiền vệ nhạc trưởng Cole Palmer do án treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Tottenham. Khi mất đi cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong khâu sáng tạo và dứt điểm, Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn. Ở hàng thủ, Chelsea cũng chưa thể sử dụng thủ môn Emiliano Martinez và Reece James do cả hai đều dính chấn thương.

Với điểm tựa Anfield cùng sự đầy đủ hơn về mặt binh hùng tướng mạnh, Liverpool nắm trong tay lợi thế nhỉnh hơn. Họ có thể làm chủ trận đấu và giành tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết.