Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhiệm kỳ 10 VFF: Mục tiêu mới và sức ép từ những vinh quang cũ

Vĩnh Xuân

TPO - Đại hội nhiệm kỳ 10 Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chọn ra bộ máy mới với sức ép phát huy những thành tựu đạt được trước đó, đồng thời đối diện những mục tiêu lớn không hề dễ hoàn thành.

anh-chup-man-hinh-2026-10-28-luc-063158.png
Bóng đá Việt Nam trải qua chu kỳ thành công rực rỡ nhất trong lịch sử với 2 chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp

Đầu tháng 1/2027, đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội. Bộ máy mới sẽ được lựa chọn thông qua hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp, gồm các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và 17 thành viên Ban chấp hành.

VFF nhiệm kỳ 9 (2022-2026) được đánh giá là nhiệm kỳ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam 2 lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2024 và 2026, lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng…

Đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng 3 Giải U23 châu Á 2026, 2 HCV SEA Games 2022 và 2025, hai lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và 2025. Đội tuyển U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết U17 World Cup 2026 vào tháng 11 tới tại Qatar.

anh-chup-man-hinh-2026-10-28-luc-063218.png
Thường trực VFF ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand, giành HCV SEA Games 2023, góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2026.

Với futsal, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng lần đầu vô địch Giải futsal nữ Đông Nam Á 2024 và giành HCV SEA Games 2025.

Hai chiến thắng trước Thái Lan ở các trận chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026 đều diễn ra đầy cảm xúc. Tấm HCV SEA Games 2025 cũng được các tuyển thủ U22 Việt Nam giành được ngay trên sân Rajamangala, "thánh địa" của người Thái.

Sức ép với bộ máy mới

Những thành tích trên vừa là bước đệm, nhưng đồng thời cũng tạo nên sức ép đáng kể với bộ máy lãnh đạo mới. Khó khăn đến từ việc đội tuyển Việt Nam vừa trải qua chu kỳ đầy thành công, nhưng nhiều vị trí có dấu hiệu quá tải.

Trong khi đó, phía trước đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện thử thách lớn tại VCK Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu các đối thủ cực mạnh của châu lục, đòi hỏi nỗ lực lớn và cả sự may mắn nếu muốn giành kết quả tốt.

Đây cũng là thời điểm HLV Kim Sang-sik chuẩn bị kết thúc hợp đồng với VFF. Quyết định giữ chân nhà cầm quân Hàn Quốc hay tìm người mới cũng là bài toán phải "nâng lên đặt xuống".

anh-chup-man-hinh-2026-10-23-luc-072033.png
V.League cần sự minh bạch và công bằng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững

Nhiệm kỳ 10 VFF cũng sẽ phải giải 2 nhiệm vụ quan trọng liên quan các yếu tố quốc tế, đó là chạy đua giành quyền đăng cai Asian Cup 2032 và World Cup 2042.

Trong nước, bóng đá Việt Nam cũng đang đối diện nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Mùa giải nào VFF và VPF cũng phải "chữa cháy" khi có đội rậm rịch giải thể, bỏ giải. Quảng Nam, Quảng Ninh, Cần Thơ...và nhiều địa phương khác đều chật vật trong việc duy trì hoạt động các đội bóng.

V.League cũng cần những giải pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trên cơ sở được tổ chức minh bạch, công bằng. Công nghệ VAR có thể giúp các quyết định của trọng tài ở mỗi trận đấu chính xác hơn, nhưng minh bạch mới là yếu tố tạo nền tảng để giải đấu đi xa.

Xem thêm

#Đại hội VFF #đội tuyển Việt Nam #Asian Cup 2027 #Kim Sang-sik #World Cup

Cùng chuyên mục

Đọc địa hình để chinh phục Rose và Canyon tại Tiền Phong Golf Championship 2026

Đọc địa hình để chinh phục Rose và Canyon tại Tiền Phong Golf Championship 2026

TPO - Giữa những dãy núi đá vôi và thung lũng xanh của Ninh Bình, Legend Valley Country Club mở ra hai hành trình golf khác biệt. Rose Course giàu lựa chọn chiến thuật trên địa hình thoáng, còn Canyon Course đưa người chơi tới những hố đấu nép giữa vách núi và hồ nước. Tại Tiền Phong Golf Championship 2026, cả hai sân sẽ cùng tạo nên dấu ấn mới cho mùa giải kỷ niệm 10 năm.

Những người cha đứng phía sau golfer trẻ

Những người cha đứng phía sau golfer trẻ

Golf đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và học hỏi không ngừng, đôi khi là hành trình kéo dài cả đời. Trên chặng đường ấy, điều quý giá không chỉ là điểm số hay danh hiệu, mà còn là những tháng ngày cha mẹ và con bên nhau.

La Liga điều tra vụ Camavinga bị fan Barca vung cột cờ tấn công

La Liga điều tra vụ Camavinga bị fan Barca vung cột cờ tấn công

TPO - Ban tổ chức La Liga sẽ chuyển vụ việc một số cổ động viên Barcelona vung cột cờ nhằm vào Eduardo Camavinga trong lúc tiền vệ này cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng của Real Madrid lên Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), sau trận El Clasico tại Camp Nou.

Nhận định Fleetwood Town vs Arsenal, 03h00 ngày 28/10: Mồi ngon cho 'Pháo thủ'

Nhận định Fleetwood Town vs Arsenal, 03h00 ngày 28/10: Mồi ngon cho 'Pháo thủ'

TPO - Nhận định bóng đá Fleetwood Town vs Arsenal, vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ. Arsenal hành quân đến sân Highbury của đối thủ hạng dưới Fleetwood Town với mục tiêu xoay tua đội hình bảo toàn lực lượng nhưng vẫn nhắm trọn tấm vé đi tiếp.

Nhận định Shanghai Port vs Công an Hà Nội, 17h00 ngày 27/10: Đi tìm điểm số đầu tiên

Nhận định Shanghai Port vs Công an Hà Nội, 17h00 ngày 27/10: Đi tìm điểm số đầu tiên

TPO - Nhận định bóng đá Shanghai Port vs Công an Hà Nội, AFC Champions League Elite - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuyến làm khách đến sân vận động Phú Đông tại Thượng Hải được dự báo là một thử thách khắc nghiệt đối với CAHN. Nhưng đây cũng là thời cơ để đội giành điểm số đầu tiên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe