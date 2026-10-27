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Nhận định Fleetwood Town vs Arsenal, 03h00 ngày 28/10: Mồi ngon cho 'Pháo thủ'

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Fleetwood Town vs Arsenal, vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ. Arsenal hành quân đến sân Highbury của đối thủ hạng dưới Fleetwood Town với mục tiêu xoay tua đội hình bảo toàn lực lượng nhưng vẫn nhắm trọn tấm vé đi tiếp.

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Nhận định trước trận Fleetwood Town vs Arsenal

Arsenal trở lại sân vận động mang tên Highbury sau 20 năm chia tay mái nhà xưa huyền thoại. Tuy nhiên, điểm đến lần này là đại bản doanh của Fleetwood Town trong khuôn khổ vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh.

Thầy trò HLV Mikel Arteta vừa nhẹ nhàng vượt qua Everton 2-0 tại Premier League nhờ pha lập công sớm của Ezri Konsa. Chiến thắng này nối dài mạch bất bại của Pháo thủ trong tháng 10 lên con số 5 (thắng 4, hòa một), đồng thời giúp họ san bằng điểm số với Man City trên đỉnh bảng Premier League.

Tại vòng 3 EFL Cup, Arsenal thể hiện sức mạnh áp đảo khi đè bẹp Ipswich Town 4-2. Lợi thế 4-0 được thiết lập chỉ sau 60 phút thi đấu nhờ cú đúp chói sáng của tài năng trẻ Max Dowman.

Bất chấp việc sở hữu kỷ lục 14 lần vô địch FA Cup, Arsenal tỏ ra vô duyên kỳ lạ với Cúp Liên đoàn khi chưa từng nâng cúp kể từ năm 1993. Việc vấp ngã ở vòng 4 trong ba mùa giải gần đây (2015/16, 2019/20 và 2023/24) buộc HLV Arteta phải cẩn trọng, dù đối thủ chỉ đang thi đấu tại League Two (hạng 4 Anh).

Phía bên kia chiến tuyến, Fleetwood Town sắm vai hiện tượng thú vị nhất giải đấu năm nay. Đội bóng của HLV Matt Lawlor liên tiếp xô đổ các kỷ lục của câu lạc bộ để lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng 4. Hàng phòng ngự lỳ lợm chính là chìa khóa giúp "The Cods" tiến sâu. Họ lần lượt loại Chesterfield (1-0), hủy diệt Shrewsbury Town (4-0) và gây sốc khi đánh bại Sheffield United (1-0) mà chưa để lọt lưới bất kỳ bàn nào tại giải đấu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Fleetwood Town vs Arsenal

Thăng hoa ở cúp đấu loại trực tiếp, nhưng Fleetwood Town lại đang đánh mất phương hướng tại giải quốc nội. Kể từ sau chiến tích hạ gục Sheffield United, thầy trò HLV Matt Lawlor sa sút thảm hại khi để thua tới 6 trận trên mọi đấu trường.

Thất bại 1-2 trước Exeter City cuối tuần qua đẩy họ chìm xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng League Two. Điểm tựa duy nhất của đội chủ nhà nằm ở thành tích thi đấu tại sào huyệt Highbury. Họ mới chỉ nhận đúng 1 thất bại trong 10 trận sân nhà gần nhất.

Đây là cuộc chạm trán hiếm hoi giữa hai câu lạc bộ. Sự chênh lệch về đẳng cấp, chất lượng nhân sự và giá trị đội hình là quá rõ ràng. Fleetwood sẽ thiết lập khối đội hình lùi sâu phòng ngự số đông, nhường hoàn toàn thế trận cho Arsenal và chờ đợi cơ hội từ các pha phản công hiếm hoi.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Fleetwood Town vs Arsenal

HLV Mikel Arteta chắc chắn xáo trộn toàn bộ đội hình xuất phát nhằm dưỡng sức cho dàn trụ cột trước thềm đại chiến với Liverpool cuối tuần này. Hậu vệ Riccardo Calafiori rời sân sớm trong trận gặp Everton vì chấn thương nhẹ và sẽ ngồi ngoài trận này cùng Bukayo Saka (cơ đùi) và William Saliba (lưng). Cầu thủ chạy cánh Christos Tzolis (gân kheo) đã bình phục nhưng ban huấn luyện không mạo hiểm sử dụng anh.

Cơ hội ra sân mở toang cho các tài năng trẻ lò Hale End. Max Dowman - người hùng ở vòng 3 - sẽ lĩnh xướng hàng công bên cạnh Marli Salmon và Andre Harriman-Annous. Những cầu thủ ít được thi đấu tại Ngoại hạng Anh sẽ tận dụng triệt để cơ hội này để ghi điểm trong mắt Arteta.

Về phía Fleetwood Town, HLV Matt Lawlor đón nhận tổn thất nặng nề khi tiền vệ trụ cột Lewis McCann bị treo giò do nhận đủ 2 thẻ vàng. Cầu thủ 25 tuổi tỏ ra vô cùng thất vọng khi lỡ mất cơ hội đối đầu Arsenal. Kane Thompson-Sommers tiếp tục vắng mặt vì chấn thương dài hạn.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà đón chào sự trở lại quan trọng của Andy Cannon và Rhys Bennett. Trọng trách ghi bàn của Fleetwood tiếp tục đặt trọn lên vai đội trưởng 37 tuổi Ched Evans - tiền đạo đã nổ súng 3 lần sau 3 trận ra sân tại EFL Cup mùa này.

Đội hình dự kiến:

Fleetwood: Lynch; Rooney, Bennett, Potter; Cirino, McLean, Neal, Helm, Andrew; Coughlan, Evans.

Arsenal: Kepa; Timber, Salmon, Mosquera, Hincapie; Zubimendi, Lewis-Skelly; Dowman, Merino, Eze; Harriman-Annous.

Dự đoán tỷ số: Fleetwood 0-2 Arsenal.

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#Fleetwood Town vs Arsenal #nhận định bóng đá #EFL Cup 2026/27 #Mikel Arteta #đội hình dự kiến #phong độ Arsenal #dự đoán tỷ số

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