Không vô địch Champions League hay World Cup, vì sao Harry Kane vẫn đoạt Quả bóng Vàng?

TPO - Bayern Munich dừng bước ở bán kết Champions League, còn tuyển Anh thất bại tại bán kết World Cup. Tuy vậy, thành tích ghi bàn kỷ lục của Harry Kane vẫn đủ thuyết phục giới chuyên môn.

Harry Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng Vàng kể từ Michael Owen năm 2001, sau khi được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại lễ trao giải ở London. Tiền đạo 33 tuổi của Bayern Munich là người Anh thứ năm đoạt giải, sau Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) và Kevin Keegan (1978, 1979).

Denis Law của Scotland, chủ nhân Quả bóng Vàng năm 1964, và George Best của Bắc Ireland, người được vinh danh năm 1968, cũng là những cầu thủ đến từ Vương quốc Anh từng giành giải.

Kylian Mbappe, tiền đạo Real Madrid và tuyển Pháp, xếp thứ hai. Lamine Yamal của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha đứng thứ ba.

“Không nhiều người nghĩ điều này có thể xảy ra. Có lẽ ngay cả tôi cũng không tin mình sẽ tiến xa đến vậy”, Kane chia sẻ sau khi giành Quả bóng Vàng. “Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, nhất là ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Tôi chưa bao giờ là người được mọi người nghĩ sẽ trở thành siêu sao như một số cầu thủ hiện nay.

“Tôi phải kiên nhẫn chờ đợi và làm việc chăm chỉ. Nhiều lần, đối thủ lớn nhất của tôi là chính bản thân mình. Tôi phải vượt qua điều đó, tin vào bản thân và giữ vững quyết tâm. Tôi nghĩ những điều ấy giúp tôi giữ được sự ổn định, ngay cả khi đã vươn đến đẳng cấp cao nhất, để tiếp tục tiến bộ và hoàn thiện bản thân", tiền đạo 33 tuổi nói.

HLV trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel cho biết ông “rất vui mừng” khi Kane giành giải, đồng thời gọi thành công của tiền đạo này là “một vinh dự lớn”. Hoàng tử William nhận xét cựu cầu thủ Tottenham Hotspur là “một đội trưởng xuất sắc” và “một cầu thủ phi thường”.

Mùa trước, Kane ghi 61 bàn sau 51 trận cấp CLB, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Bayern Munich nào từng ghi trong một mùa giải. Tính cả các trận đấu cho tuyển Anh, anh có 73 bàn và 8 pha kiến tạo sau 65 trận.

Trong lịch sử, chỉ Lionel Messi ghi nhiều bàn hơn Kane trong một mùa giải khi thi đấu cho CLB tại một trong năm giải Vô địch Quốc gia hàng đầu châu Âu.

Kane giành giải dù không vô địch một trong những giải đấu lớn của bóng đá mùa trước. Bayern dừng bước ở bán kết Champions League, còn tuyển Anh thất bại tại bán kết World Cup.

Đáng chú ý, Kane là cầu thủ Bayern Munich đầu tiên giành Quả bóng Vàng kể từ Karl-Heinz Rummenigge năm 1981.

Mùa giải 2025/2026 phá kỷ lục của Kane

Xét về danh hiệu, Kane chỉ giành cú đúp quốc nội của Đức mùa trước. Tuy nhiên, thành tích ấy giúp số danh hiệu trong sự nghiệp của anh tăng hơn gấp đôi. Trước đó, Kane đã vô địch Bundesliga ở mùa giải liền trước.

Ở khía cạnh cá nhân, Kane, người từng có thứ hạng cao nhất là vị trí thứ 10 tại cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng, không có đối thủ ở mùa giải vừa qua.

Anh ghi 61 bàn trên mọi đấu trường cho Bayern, nhiều hơn 19 bàn so với cầu thủ xếp sau trong nhóm các CLB thuộc năm giải Vô địch Quốc gia hàng đầu châu Âu. Đây cũng là thành tích ghi bàn cao nhất của một cầu thủ kể từ khi Cristiano Ronaldo ghi 61 bàn cho Real Madrid cách đây 11 năm.

Kane là Vua phá lưới Bundesliga với 36 bàn, hơn người đứng thứ hai 17 bàn. Tại Champions League, anh ghi 14 bàn cho Bayern, đội dừng bước ở bán kết.

Ở Cúp Quốc gia Đức, Kane ghi 10 bàn, trong đó có cú hat-trick trong chiến thắng 3-0 trước Stuttgart ở trận chung kết. Anh cũng ghi một bàn tại Siêu cúp Đức.

Chưa cầu thủ nào ghi nhiều bàn hơn Kane trong một mùa giải cho Bayern, đội bóng từng sở hữu những chân sút huyền thoại như Gerd Müller, Rummenigge và gần đây là Robert Lewandowski.

Kane ghi 12 bàn cho tuyển Anh mùa trước, trong đó có 6 bàn tại World Cup, nâng tổng số bàn thắng của anh lên 73.

Chỉ có một cầu thủ trong lịch sử các giải đấu hàng đầu châu Âu ghi nhiều bàn hơn Kane trong một mùa giải: Lionel Messi, với 82 bàn cho Barcelona và tuyển Argentina mùa 2011/2012.

Xếp sau Kane là Müller, với 72 bàn mùa 1972/1973; Cristiano Ronaldo, với 66 bàn ở cả hai mùa 2011/2012 và 2014/2015; cựu tiền đạo Brazil Ronaldo, với 66 bàn mùa 1996/1997; Erling Haaland, với 64 bàn mùa 2022/2023; và Luis Suarez, với 64 bàn mùa 2015/2016.

Cựu tiền đạo tuyển Anh Alan Shearer trước đó đã nhận định: “Người chiến thắng Quả bóng Vàng nên là Harry Kane. Những con số của cậu ấy trong 12 đến 18 tháng qua ở Bayern và tuyển Anh thực sự phi thường. Vì vậy, cậu ấy xứng đáng giành giải".

Một cựu tuyển thủ Anh khác, Danny Murphy, nhận xét: “Kane ghi bàn liên tục và chơi rất xuất sắc. Cậu ấy vừa trải qua một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp. Nếu giành được chiếc cúp này, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng. Kể từ khi đến Bayern Munich, Kane thích nghi rất tốt và là trung phong hay nhất thế giới trong 12 tháng qua".

Giành Quả bóng Vàng mà không có danh hiệu lớn hiếm đến mức nào?

Quả bóng Vàng ra đời năm 1956, ban đầu chỉ dành cho các cầu thủ châu Âu. Từ năm 1995, giải thưởng được mở rộng cho cầu thủ trên toàn thế giới.

Trong 7 năm có World Cup kể từ năm 1995, có 4 lần Quả bóng Vàng được trao cho một nhà vô địch thế giới. Trường hợp gần nhất là Messi năm 2023, sau khi World Cup 2022 được tổ chức vào mùa đông.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006 giải thưởng được trao cho một nhà vô địch Thế giới. Sau thời điểm ấy, Messi, Cristiano Ronaldo và Luka Modric đều giành Quả bóng Vàng dù không vô địch World Cup trong năm đó.

Đây mới là lần thứ 5 trong 20 năm qua Quả bóng Vàng thuộc về cầu thủ không vô địch World Cup, Champions League, Euro hoặc Copa America. Kane gia nhập nhóm này cùng Messi - người từng rơi vào trường hợp này ba lần và Ronaldo.

Lamine Yamal, nhà vô địch World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha, từng là một trong những ứng viên sáng giá nhưng xếp sau Kane. Năm ngoái, chức vô địch Champions League góp phần giúp Ousmane Dembele của PSG và tuyển Pháp giành giải.

Kane có thể bảo vệ danh hiệu?

Kane vừa giành Quả bóng Vàng, nhưng câu hỏi về khả năng bảo vệ danh hiệu vào năm sau đã xuất hiện. Tiền đạo này ghi 10 bàn trong 12 trận đầu mùa cho Bayern. Nếu tính thêm 6 bàn sau bốn trận ở Nations League cho tuyển Anh, anh đã có 16 bàn sau 16 trận.

Bayern chưa thua trận nào tại Bundesliga và Champions League mùa này. Nếu đội bóng giành cú ăn ba, còn Kane duy trì hiệu suất khoảng một bàn mỗi trận, sẽ rất khó bỏ qua anh, nhất là khi mùa giải không có World Cup, Euro hay Copa America.

Cầu thủ gần nhất ngoài Messi và Ronaldo giành Quả bóng Vàng hai năm liên tiếp là Marco van Basten, vào các năm 1988 và 1989.

Trong khi đó, Lamine Yamal sẽ hy vọng lần thứ ba may mắn sau hai năm liên tiếp về nhì. Anh khởi đầu mùa giải bùng nổ, ghi 10 bàn và có 10 pha kiến tạo sau 13 trận cho Barcelona tại La Liga và Champions League.

Barcelona hiện là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League. Danh hiệu này có thể trở thành yếu tố quyết định. Nếu giành Quả bóng Vàng năm sau, Yamal sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất đoạt giải, ở tuổi 20.

Kylian Mbappe của Real Madrid cũng có cơ sở để tin vào cơ hội giành Quả bóng Vàng đầu tiên, sau khi ghi 14 bàn trong 13 lần ra sân cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Ronaldo của Brazil vẫn là cầu thủ trẻ nhất từng giành giải. Anh đoạt Quả bóng Vàng năm 1997, khi mới 21 tuổi.

Arsenal - đội chưa từng có cầu thủ giành Quả bóng Vàng và Paris Saint-Germain cũng là những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League.