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Thể thao

Messi không dự lễ trao Quả bóng vàng 2026

Kiều Khanh

TPO - Lionel Messi lựa chọn theo dõi các trận đấu tại Messi Cup thay vì góp mặt ở lễ trao Quả bóng vàng 2026. Siêu sao Argentina ưu tiên giải đấu dành cho những tài năng trẻ do chính mình tổ chức, qua đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ cầu thủ tương lai.

Sáng 26/10, Lionel Messi chính thức góp mặt trong lễ khai mạc Messi Cup, giải đấu bóng đá dành cho các cầu thủ U16 mang tên anh. Đây là năm thứ hai sự kiện được tổ chức, nhưng quy mô đã có bước phát triển đáng kể so với mùa giải đầu tiên.

Lionel Messi chính thức góp mặt trong lễ khai mạc Messi Cup
Lionel Messi chính thức góp mặt trong lễ khai mạc Messi Cup

Nếu phiên bản năm 2025 chỉ có 8 đội tham dự, giải đấu năm nay đã tăng số lượng lên 16 CLB đến từ châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Nhiều đội bóng danh tiếng góp mặt, trong đó có Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Chelsea, Manchester City và Arsenal. Đại diện Nam Mỹ gồm River Plate, Boca Juniors, Palmeiras cùng Flamengo, trong khi Inter Miami giữ vai trò đội chủ nhà.

Đáng chú ý, UE Cornella, CLB đang thi đấu tại các hạng đấu thấp của bóng đá Tây Ban Nha và thuộc quyền sở hữu của Messi, cũng được trao cơ hội góp mặt. Sự xuất hiện của những đội bóng có truyền thống đào tạo trẻ hứa hẹn giúp giải đấu trở thành sân chơi đáng chú ý đối với các tài năng đang trên đường phát triển sự nghiệp. Messi Cup được tổ chức thông qua công ty sản xuất 525 Rosario của ngôi sao người Argentina. Các trận đấu diễn ra tại sân vận động của Inter Miami cùng Trung tâm huấn luyện Florida Blue của CLB này.

Trong buổi khai mạc, Messi có những chia sẻ đầy cảm xúc với các cầu thủ trẻ tham dự giải. Với tư cách người đứng sau sự kiện, đội trưởng tuyển Argentina không chỉ muốn mang đến một giải đấu chất lượng mà còn tạo điều kiện để những tài năng mới được thi đấu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Theo truyền thông Argentina, Messi dự kiến theo dõi các trận đấu trong suốt thời gian diễn ra giải, từ ngày 26/10 đến 2/11. Anh cũng có thể nhận được sự đồng hành của những người bạn thân như Luis Suarez và Rodrigo De Paul cùng các thành viên gia đình. Dù vẫn phải thực hiện nhiệm vụ cùng Inter Miami, Messi được cho là sẽ tận dụng quỹ thời gian phù hợp để có mặt tại các trận đấu. Điều này cho thấy sự quan tâm của chủ nhân 8 Quả bóng vàng đối với công tác phát triển bóng đá trẻ.

Messi tổ chức giải đấu mang tên mình diễn ra đúng thời điểm lễ trao Quả bóng vàng 2026 được tổ chức tại London, Anh. Vì vậy, người hâm mộ sẽ không có cơ hội chứng kiến siêu sao Argentina xuất hiện tại sự kiện danh giá này. Trước đó, Messi đã có chuyến đi tới Oviedo, Tây Ban Nha, để nhận giải thưởng Công chúa Asturias ở hạng mục thể thao. Sau các hoạt động tại đây, anh nhanh chóng trở lại Mỹ nhằm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi đấu trong màu áo Inter Miami.

Lịch trình dày đặc khiến việc di chuyển tới London tham dự lễ trao Quả bóng vàng trở nên khó khăn. Bên cạnh yêu cầu về thời gian nghỉ ngơi, Messi còn phải tập trung cho giai đoạn quan trọng của mùa giải MLS, khi Inter Miami hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

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#Messi #Messi Cup #Quả bóng vàng 2026 #Quả bóng vàng #Inter Miami #Argentina

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