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Thể thao

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Gần 7.000 người tham gia ngày hội thể thao lớn nhất TP. Huế

Ngọc Văn

TPO - Đại hội Thể dục thể thao TP. Huế lần thứ X năm 2026 quy tụ gần 7.000 người tham gia phục vụ, diễu hành, biểu diễn võ thuật, nghệ thuật... lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể và tuyển chọn vận động viên cho đấu trường toàn quốc.

Chiều 25/10, tại Nhà thi đấu Quảng trường Văn hóa, Thể thao, TP. Huế tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ X năm 2026, với chủ đề Khát vọng Huế - Vươn tầm thể thao.

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Ngọn đuốc truyền thống của Đại hội được thắp sáng từ Bảo tàng Hồ Chí Minh Huế về Nhà thi đấu Quảng trường Văn hóa, Thể thao thành phố chiều ngày 25/10. Ảnh: Đ.H

Lễ khai mạc có gần 5.000 người tham gia phục vụ và diễu hành, gồm 48 khối đại diện lực lượng vũ trang, các tổ chức, đoàn thể, quần chúng nhân dân, trọng tài và vận động viên đến từ 40 xã, phường cùng các đơn vị trên địa bàn.

Gần 2.000 vận động viên, diễn viên tham gia biểu diễn, đồng diễn, kết hợp múa lân sư rồng, võ thuật Vovinam, Karate và các tiết mục nghệ thuật, tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao Cố đô.

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Châm lửa đài đuốc Đại hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, cho biết phong trào TDTT quần chúng ngày càng lan tỏa tại cơ sở, trường học, cơ quan, đơn vị. Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, nhiều vận động viên thành phố đạt kết quả nổi bật tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế, trong đó có SEA Games, ASIAD.

Theo ông Giang, TDTT không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và đời sống tinh thần của người dân mà còn gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế thể thao, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.

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Thực hiện nghi thức khai mạc Đại hội.

Đại hội lần này tổ chức thi đấu 18 môn, gồm cờ vua, bóng đá, Karate, Taekwondo, điền kinh, bơi lội, cầu lông, việt dã, bóng bàn, bóng chuyền, vật, bắn nỏ, đua ghe, cờ tướng, Vovinam, đá cầu, bida và bi sắt.

Trước đó, 40 xã, phường đã tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ. Kết quả từ cơ sở là căn cứ để thành phố đánh giá chất lượng phong trào, phát hiện và tuyển chọn những vận động viên có thành tích nổi bật.

Thông qua đại hội, Huế hướng đến bổ sung lực lượng cho các đội tuyển thể thao thành tích cao, chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11/2026 tại TPHCM và các giải đấu quốc gia, quốc tế.

Những hình ảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP. Huế lần thứ X năm 2026:

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