Nhận định Đà Nẵng vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 25/10: Tiếp đà hưng phấn

TPO - Nhận định bóng đá Đà Nẵng vs Hà Nội FC, vòng 5 LPBank V. League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đà Nẵng đang khát điểm sau chuỗi trận sa sút, nhưng liệu sân Chi Lăng có đủ sức giúp họ cản bước Hà Nội FC đang hưng phấn và hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp?

Nhận định Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Khởi đầu mùa giải của Đà Nẵng diễn ra không mấy suôn sẻ. Chiến thắng 3-0 trước Nam Định ở vòng đấu đầu tiên từng đem lại nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài lâu khi thầy trò HLV Lê Đức Tuấn lần lượt nhận những kết quả bất lợi trước Thanh Hóa, HAGL và Hải Phòng. Đáng chú ý nhất là thất bại 1-5 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà. Trận thua này cho thấy nhiều vấn đề trong hàng phòng ngự của Đà Nẵng. Sau bốn vòng đấu, Đà Nẵng đã để thủng lưới 11 lần. Đây là con số đáng báo động, đặc biệt khi mùa giải vẫn còn ở giai đoạn đầu.

Vấn đề của Đà Nẵng không chỉ nằm ở các hậu vệ. Khả năng kiểm soát khu vực giữa sân cũng chưa thực sự ổn định, khiến đội bóng thường xuyên phải chống đỡ trong thời gian dài. Khi tuyến giữa không thể gây áp lực đủ tốt lên đối phương, hàng thủ sẽ phải đối diện với nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Bên cạnh đó, những pha chuyển trạng thái thiếu hiệu quả khiến Đà Nẵng khó duy trì sức ép sau khi giành lại quyền kiểm soát bóng.

Trái ngược với tình cảnh của Đà Nẵng, Hà Nội FC đang có những dấu hiệu tích cực sau giai đoạn đầu mùa chưa đáp ứng kỳ vọng. Đội bóng Thủ đô lần lượt đánh bại Bắc Ninh với tỷ số 1-0 và vượt qua CAHN 2-1. Đặc biệt, chiến thắng trong trận derby Thủ đô mang ý nghĩa quan trọng về tinh thần, giúp các cầu thủ có thêm niềm tin trước chuyến làm khách tại Đà Nẵng.

Hai kết quả liên tiếp cho thấy Hà Nội FC đang dần tìm được sự ổn định trong cách vận hành lối chơi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, đội bóng áo tím hướng đến việc kiểm soát bóng chủ động hơn, đồng thời tìm kiếm cơ hội thông qua những pha phối hợp nhanh và khả năng di chuyển linh hoạt của các cầu thủ tấn công. Ngoài ra, việc giành chiến thắng ở hai trận gần nhất còn giúp Hà Nội FC có thêm sự tự tin trong cuộc đua điểm số. Một kết quả thuận lợi trước Đà Nẵng sẽ là cơ hội để họ củng cố vị trí và tiếp tục thu hẹp khoảng cách với những đội bóng ở nhóm trên.

Một yếu tố khác có thể tạo động lực cho Hà Nội FC là cuộc tái đấu với đối thủ từng khiến họ gặp khó khăn ở Cúp Quốc gia. Đà Nẵng đã loại đội bóng Thủ đô sau khi hai bên hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Kết quả đó cho thấy đội chủ sân Chi Lăng vẫn có khả năng gây bất ngờ, nhưng cũng khiến Hà Nội FC có thêm lý do để nhập cuộc tập trung và quyết tâm hơn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Phong độ của Đà Nẵng trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Hà Nội FC trong 5 trận đấu gần nhất.

Thành tích đối đầu giữa Đà Nẵng và Hà Nội FC trong 5 trận đấu gần nhất.

Thông tin lực lượng Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Hai đội bóng có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng; Matias Fracchia, Callesro, Ngọc Hải, Ivan Saponjic, Kavin Lương, Phan Văn Long, Việt Hoàng, Bryan Lý, Văn Sơn, Sỹ Hoàng.

Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Adriel Silva, Thành Chung, Công Nhật, Kevin Felida, Yuval Sade, Hùng Dũng, Văn Quyết, Faurandk, Văn Tùng.

Dự đoán tỷ số Đà Nẵng 1-2 Hà Nội FC