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Nhận định Đồng Nai vs Nam Định, 18h00 ngày 24/10: Chủ nhà lâm nguy

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Đồng Nai vs Nam Định, vòng 5 LPBank V.League 1-2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tân binh Đồng Nai đối mặt với thử thách cực đại trên sân nhà khi phải tiếp đón cựu vương Nam Định trong bối cảnh hàng công vẫn chưa thể "mở tài khoản" tại giải đấu năm nay.

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Nhận định trước trận Đồng Nai vs Nam Định

Tân binh Đồng Nai đã khởi động không tốt tại V.League 2026/27. Sau 4 vòng đấu, đội bóng miền Đông Nam Bộ chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn một điểm (hòa một, thua 3). Khi rơi vào tình trạng "công cùn và thủ lủng", đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng rơi vào bi kịch là điều hiển nhiên.

Lối chơi phòng ngự phản công của đội chủ nhà đang bộc lộ rõ sự bế tắc và rời rạc. Các pha chuyển đổi trạng thái diễn ra chậm, thiếu tính liên kết. Dấu ấn tích cực duy nhất của Đồng Nai cho đến lúc này là trận hòa 0-0 trong chuyến làm khách trước Bắc Ninh ở vòng đấu gần nhất.

Điểm số đầu tiên này giúp Công Phượng cùng các đồng đội cởi bỏ phần nào áp lực tâm lý nặng nề. Tuy nhiên, để tạo nên bất ngờ trước một đối thủ dạn dày kinh nghiệm như Nam Định, Đồng Nai cần làm được nhiều điều hơn ngoài tinh thần chiến đấu. Họ buộc phải cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tìm ra phương án sắc bén hơn cho khâu dứt điểm.

Phía bên kia chiến tuyến, Nam Định duy trì phong độ ổn định để bám đuổi nhóm dẫn đầu. Đội bóng thành Nam vươn lên vị trí thứ 4 với 7 điểm (thắng 2, hòa một, thua một). Sức mạnh hỏa lực của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vận hành trơn tru khi họ nã vào lưới các đối thủ 7 bàn kể từ đầu giải.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Thanh Hóa cuối tuần qua minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của cựu vương V.League. Đội khách cho thấy khả năng xoay sở và thích ứng tuyệt vời, ngay cả khi chiến thuật bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của các trụ cột.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đồng Nai vs Nam Định

Phong độ hiện tại phơi bày sự chênh lệch lớn về mặt chuyên môn giữa hai đội. Trong khi Đồng Nai chật vật đi tìm chiến thắng đầu tay và đối mặt với nguy cơ lún sâu vào khủng hoảng, Nam Định lại cho thấy sự ổn định đáng gờm, đặc biệt là bản lĩnh vượt khó trong các chuyến hành quân xa nhà.

Lịch sử đối đầu mang đến những dữ liệu khá thú vị. Trong 5 lần chạm trán gần nhất (tính cả giai đoạn Đồng Nai còn thi đấu dưới tên gọi Trường Tươi Bình Phước), Nam Định giành 3 chiến thắng, nhưng Đồng Nai cũng kịp bỏ túi 2 lần ca khúc khải hoàn. Dẫu từng tạo ra những bất ngờ trong quá khứ, bối cảnh hiện tại hoàn toàn khác biệt. Phong độ chạm đáy khiến lợi thế sân nhà của Đồng Nai trở nên vô cùng mong manh trước một Nam Định đang tràn đầy hưng phấn.

Thông tin lực lượng Đồng Nai vs Nam Định

Đồng Nai hứng chịu tổn thất lớn ở hệ thống phòng ngự khi bộ đôi Tấn Sinh và Văn Sơn bị treo giò do nhận đủ thẻ phạt. HLV Nguyễn Việt Thắng buộc phải xáo trộn tuyến dưới, đồng thời đặt trọn niềm tin vào kinh nghiệm thi đấu của Công Phượng trên hàng công nhằm xé toang mành lưới đối phương, qua đó chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài từ đầu mùa.

Về phía Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt mất ngoại binh Romulo vì án treo giò, trong khi tay săn bàn chủ lực Xuân Son tiếp tục ngồi ngoài điều trị chấn thương. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của đội bóng thành Nam không hề suy giảm. Phạm Tuấn Hải lập tức chứng minh giá trị bằng bàn thắng ấn định tỷ số trước Thanh Hóa và sẵn sàng trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất uy hiếp khung thành Đồng Nai. Bên cạnh đó, sự trở lại của Nguyễn Văn Toàn cung cấp thêm một phương án khoan phá tốc độ bên hành lang cánh, hứa hẹn tạo ra một ngày làm việc cực kỳ vất vả cho hàng thủ chắp vá của đội chủ nhà.

Đội hình dự kiến:

Đồng Nai: Văn Phong, Vulic Milos, Tiến Dụng, Hữu Tuấn, Văn Đức, Ivan Virgill Andrei, Majdevac Andrija, Xuân Trường, Tự Nhân, Jotic Filip, Công Phượng.

Nam Định: Nguyên Mạnh, A Mít, Tyler James, Caio, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Felix Eboa, Văn Vũ, Tuấn Dương, Ti Phông, Tuấn Hải.

Dự đoán tỷ số: Đồng Nam 0-1 Nam Định.

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