Đánh bại HAGL trên sân khách, SLNA chiếm đỉnh bảng V.League

TPO - Giành thắng lợi 2-0 trước HAGL ngay tại Pleiku trong trận đấu thuộc vòng 5 LP Bank V.League 2026/27, SLNA tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm và tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau 5 vòng đấu.

SLNA tưởng chừng đã có một chuyến làm khách sóng gió trên sân Pleiku khi khởi đầu trận đấu với một tổn thất nhân sự quan trọng. Ngay phút thứ 4, tiền đạo Bruno bất ngờ khựng lại rồi đổ xuống sân khi đang bứt tốc. Chấn thương khiến ngoại binh này không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân sớm, nhường chỗ cho Xuân Đại.

SLNA (áo trắng) gặp bất lợi về lực lượng ở hiệp 1 nhưng đã suýt dẫn trước HAGL nếu không bị VAR từ chối bàn thắng ở phút 18.

Nhưng sự cố đó không cản được bước tiến của đội khách. Phút 18, SLNA thậm chí đã đưa được bóng vào lưới HAGL, khi Onoja Joseph chọc khe để Luiz Guilherme thoát xuống, dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên. Tiếc là sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do xác định Onoja phạm lỗi trước khi chuyền bóng.

Thoát khỏi một bàn thua, HAGL chơi có phần khởi sắc. Đoàn quân của HLV Quang Trãi cầm bóng nhỉnh hơn, tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, nhưng chất lượng dứt điểm của họ khá tệ, hầu như không uy hiếp được khung thành SLNA. Trái lại, đội khách mới là những người có cơ hội ăn bàn với cú đánh đầu cận thành của Guilherme ở phút 37. Nếu thủ thành Trung Kiên không xuất sắc trong pha bóng này, HAGL đã phải nhận bàn thủng lưới.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn diễn ra giằng co. HAGL cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà, nhưng SLNA mới là đội tìm được cách phá vỡ bế tắc. Phút 57, từ quả phạt góc của Hồ Khắc Ngọc, Jairo bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng cũ, đưa SLNA vượt lên dẫn trước 1-0.

Jairo (giữa) ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn mở tỷ số cho HAGL.

Bàn thắng của trung vệ người Brazil có ý nghĩa quan trọng trong trận đấu mà cả hai đội đều gặp khó khăn khi triển khai những pha phối hợp có tính sát thương cao. Với SLNA, tình huống cố định trở thành lời giải sau hiệp một không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn.

Bị dẫn trước, HAGL buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội chủ nhà không tạo được sức ép đủ lớn để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Lần lượt Luann và Vĩnh Nguyên bỏ lỡ các cơ hội ăn bàn ở phút 70, 77 và 80 khi những cú dứt điểm của họ bị chặn lại hoặc đưa bóng đi chệch khung thành đội khách một cách khá đáng tiếc.

Trong lúc đội chủ nhà mải miết tìm bàn gỡ, SLNA vẫn nguy hiểm với những pha phản công, khiến thủ môn Trung Kiên phải liên tiếp băng ra ngoài vòng cấm để ngăn chặn các tình huống thoát xuống của Guilherme và Karim Trần Phi Long.

Nhưng đến phút 90, “người gác đền” này đã không thể cứu cho đội chủ nhà khỏi một bàn thua nữa. Guilherme vượt qua hậu vệ HAGL rồi chuyền bóng thuận lợi cho Abdel-Amine Trần Đức Vinh đối mặt Trung Kiên. Cầu thủ Việt kiều xử lý bước một chưa tốt nhưng vẫn kịp dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Amine Trần Đức Vinh là tác giả bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho SLNA.

Thắng lợi tại Pleiku giúp SLNA có 11 điểm sau 5 vòng đấu, tiếp tục duy trì mạch bất bại từ đầu mùa và tạm vươn lên dẫn đầu LP Bank V.League 2026/27. Ninh Bình là đội duy nhất có thể lấy được chỗ của SLNA nhưng với điều kiện đội bóng Hoa Lư phải đánh bại được CLB Công an TP.HCM trong trận đấu muộn nhất vòng 5 diễn ra vào 18h00 ngày Chủ nhật tới.

Ở chiều ngược lại, thất bại khiến HAGL tiếp tục gặp khó trong nỗ lực cải thiện thành tích sau khởi đầu mùa giải thiếu ổn định. Đội bóng phố Núi đã rơi xuống thứ 13 trên bảng xếp hạng LP Bank V.League 2026/27 và hoàn toàn có thể bị đẩy xuống bét bảng nếu đội đứng thứ 14 Đồng Nai giành chiến thắng trong chuyến đón tiếp Nam Định vào chiều mai.