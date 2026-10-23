Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định HAGL vs SLNA, 17h00 ngày 23/10: Lấy điểm ở phố Núi

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs SLNA, 17h00 ngày 23/10, vòng 5 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. HAGL trở lại sân Pleiku với mục tiêu cải thiện thành tích sau khởi đầu khó khăn. Nhưng SLNA đang có phong độ cao với 4 trận bất bại từ đầu mùa. Tương quan ấy cho thấy, đội khách hoàn toàn có thể lấy trọn 3 điểm ở phố Núi.

lpbank-vleague-showdown-hagl-vs-slna-anh-thump.jpg

Nhận định trước trận HAGL vs SLNA

So với cùng kỳ giai đoạn này mùa trước, cả HAGL và SLNA đều đang có được khởi đầu tốt hơn. Sau 4 vòng đầu mùa của V.League 2025/26, đội bóng phố Núi đang đứng bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm và hiệu số bàn thắng bại -6. Trong khi đó, SLNA cũng chẳng khá hơn nhiều khi có 4 điểm từ 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại.

Lần này, cuộc đọ sức giữa đôi bên diễn ra trong bối cảnh tốt hơn: SLNA đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 8 điểm còn HAGL đứng thứ 12 với 3 điểm. Một thắng lợi có thể giúp đội bóng phố Núi vươn lên thứ 10 nếu hai đội xếp trên họ là Bắc Ninh và Thể Công Viettel chia điểm với nhau.

Trong khi đó, SLNA còn có động lực mạnh hơn. Nếu giành chiến thắng ở Pleiku, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn về lý thuyết còn có thể vươn lên đầu bảng xếp hạng. Phía trên họ, đội nhì bảng CAHN vừa bị Thanh Hóa cầm hòa trong trận đấu sớm nhất của vòng 5 LP Bank V.League 2026/27 nên chỉ còn hơn SLNA 2 điểm. Còn đội đầu bảng Ninh Bình có 2 điểm nhiều hơn SLNA.

854718526-1439922711539433-5574302204862623002-n.jpg
SLNA đang bất bại từ đầu mùa với 2 chiến thắng và 2 trận hòa.

Với cục diện ấy, kịch bản đẹp nhất mà các CĐV xứ Nghệ có thể mơ mộng là SLNA giành trọn 3 điểm ở Pleiku và Ninh Bình trắng tay trước CA TP.Hồ Chí Minh trong trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật. Khi đó, ngôi đầu bảng sẽ chính thức thuộc về HLV Văn Sỹ Sơn và các học trò.

Phong độ, lịch sử đối đầu HAGL vs SLNA

HAGL bước vào vòng 5 với nhiều áp lực sau thất bại 3-4 trước Ninh Bình ở vòng đấu gần nhất. Đội bóng phố Núi đã ghi được 7 bàn sau 4 vòng, nhưng đồng thời để thủng lưới tới 11 lần. Khả năng tấn công tương đối hiệu quả chưa thể bù đắp những hạn chế trong phòng ngự, khiến thầy trò HLV Lê Quang Trãi phải nhận về tới 3 thất bại sau 4 trận đã đấu.

Trận thua Ninh Bình cho thấy HAGL vẫn có thể tạo ra sức ép và tìm kiếm bàn thắng ngay cả khi gặp bất lợi. Nguyễn Thanh Nhân và Luann Augusto đều lập công trong trận đấu có tới 7 bàn thắng, nhưng đội bóng phố Núi không thể tận dụng việc đối thủ mất người từ phút 19 để giành điểm. Trái lại, bàn thua quyết định ở phút 90 tiếp tục cho thấy những vấn đề trong khả năng duy trì sự tập trung của hàng thủ.

Trước SLNA, HAGL không được lặp lại những sự hớ hênh trong phòng ngự như thế. Đội khách đang có khởi đầu tích cực với 8 điểm sau 4 vòng, gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn thậm chí là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất từ đầu mùa khi đánh bại Hà Nội FC 4-1, đồng thời giành điểm trước CLB Công an TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Vẫn như mọi khi, SLNA luôn cho thấy tinh thần thi đấu tốt cùng khả năng duy trì sự gắn kết, dù lực lượng không được đánh giá quá nổi trội. Dẫu vậy, trận hòa 2-2 trước Hà Tĩnh cũng để lại những vấn đề cần khắc phục khi SLNA dẫn trước hai bàn nhưng không thể bảo vệ lợi thế. Trước một HAGL có khả năng tấn công trực diện, đội khách cần duy trì sự tập trung tốt hơn nơi hàng thủ nếu không muốn mất điểm theo cách đáng tiếc như ở vòng 4.

855188230-122197321130947304-700315086387725285-n.jpg
Ở vòng 4, HAGL (áo vàng) đã để thua Ninh Bình một cách đáng tiếc khi được chơi hơn người.

Xét về tổng thể, lịch sử đối đầu đang ủng hộ đội bóng xứ Nghệ. Cho đến trước vòng 5 LP Bank V.League 2026/27, SLNA đã đụng độ HAGL tổng cộng 18 lần trên mọi đấu trường. Trong đó, SLNA thua 6 trận, hòa 1 nhưng giành tới 11 chiến thắng. Thế nhưng, những cuộc chạm trán gần đây giữa đôi bên tại Pleiku lại đem đến niềm tin cho đội chủ nhà. Cụ thể, SLNA vẫn chưa biết đến chiến thắng trong 3 chuyến làm khách gần nhất tới phố Núi.

Trải nghiệm kém vui ở Pleiku cho thấy thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn không dễ giành kết quả thuận lợi tại sân nhà của HAGL chiều nay. Việc được trở lại sân Pleiku sau thời gian phải thi đấu tại Quy Nhơn do chất lượng mặt cỏ không đáp ứng yêu cầu, có thể giúp các cầu thủ HAGL tự tin hơn. Sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả là thứ động lực mà đoàn quân của HLV Quang Trãi đang rất cần trong giai đoạn phong độ trồi sụt hiện nay.

Thông tin lực lượng HAGL vs SLNA

HAGL không có sự phục vụ của Phước Bảo do án treo giò. Sự vắng mặt này khiến HLV Lê Quang Trãi phải điều chỉnh nhân sự, trong bối cảnh đội bóng đang cần cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự sau khi nhận 11 bàn thua qua 4 vòng đấu. Những cầu thủ còn lại sẽ phải duy trì sự tập trung tốt hơn, đặc biệt trong các tình huống chống phản công và bảo vệ khu vực trước vòng cấm.

Trên hàng công, Nguyễn Thanh Nhân, Luann Augusto và Robson Alves Reis là những phương án đáng chú ý. Thanh Nhân và Luann Augusto đều đã ghi bàn trong trận gặp Ninh Bình, cho thấy HAGL vẫn có khả năng tạo ra khác biệt ở những tình huống tấn công trực diện. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần bảo đảm sự kết nối giữa các tuyến để tránh tình trạng hàng công tạo được cơ hội nhưng hàng thủ lại liên tục mắc sai sót.

852949491-1146510814615626-3743961224273314199-n.jpg
Trong chuyến làm khách tại Pleiku, SLNA có thể đưa ra sân bộ khung đã giúp họ bất bại từ đầu mùa.

Bên phía SLNA, đội khách có lực lượng mạnh nhất trước chuyến làm khách tại Pleiku. Nguyễn Quang Vinh và Luiz Guilherme là những cái tên đáng chú ý sau khi cùng ghi bàn trong trận hòa Hà Tĩnh. Khả năng tranh chấp ở tuyến giữa và chuyển trạng thái nhanh có thể giúp SLNA khai thác những khoảng trống mà HAGL để lại khi tổ chức tấn công.

Với lực lượng đầy đủ, HLV Văn Sỹ Sơn có thể duy trì bộ khung đã giúp SLNA bất bại sau 4 vòng đầu tiên. Đội khách nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn ở khu trung tuyến, đồng thời tận dụng tốc độ của các cầu thủ phía trên để tìm kiếm cơ hội. Đây là cách tiếp cận phù hợp trước một HAGL đang chịu sức ép phải giành điểm nhưng chưa tạo được sự an tâm trong phòng ngự.

Đội hình dự kiến HAGL vs SLNA

HAGL: Trần Trung Kiên; Hà Châu Phi, Nguyễn Quốc Quang Huy, Basilio da Silva Julio Cesar, Trần Thanh Sơn; Nguyễn Thanh Nhân, Hoàng Vĩnh Nguyên; Trần Gia Bảo, Luann Augusto, Robson Alves Reis; Jacintho Ferreira Matheus Lucas.

SLNA: Cao Văn Bình; Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng, Jairo Rodrigues Filho, Đặng Quang Tú; Nguyễn Quang Vinh, Luiz Guilherme, Lê Văn Quý; Nguyễn Văn Bắc, Abdel-Amine Trần Đức Vinh, Bruno Pereira de Albuquerque.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Dự đoán: HAGL 1-2 SLNA

Xem thêm

#HAGL #SLNA #V.League #bóng đá #phong độ #đối đầu #Pleiku

Cùng chuyên mục

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

TPO - Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững.

Eurowindow Holding đồng hành cùng giải Golf 'Vì tài năng trẻ Việt Nam' 2026

Eurowindow Holding đồng hành cùng giải Golf 'Vì tài năng trẻ Việt Nam' 2026

Ngày 14/11, Tiền Phong Golf Championship 2026 – Vì tài năng trẻ khởi tranh tại tổ hợp sân 36 hố Legend Valley Country Club (Ninh Bình). Giải đánh dấu mùa thứ 10 và chào mừng 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong. Nguồn lực từ giải góp phần gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Năm nay, Eurowindow Holding tiếp tục đồng hành với giải đấu.

Nguyễn Đức Sơn trở lại Tiền Phong Golf Championship với tâm thế mới

Nguyễn Đức Sơn trở lại Tiền Phong Golf Championship với tâm thế mới

TPO - Từng đăng quang Tiền Phong Golf Championship 2023 khi còn là golfer nghiệp dư, Nguyễn Đức Sơn trở lại giải đấu năm nay với tư cách vận động viên chuyên nghiệp. Golfer sinh năm 2007 xem cuộc tranh tài tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình) là dịp cọ xát quan trọng trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026, diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2024 Nguyễn Bảo Châu và hành trình cân bằng golf với năm học cuối cấp

Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2024 Nguyễn Bảo Châu và hành trình cân bằng golf với năm học cuối cấp

TPO - Là nữ golfer đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại đăng quang Tiền Phong Golf Championship, Nguyễn Bảo Châu xem danh hiệu năm 2024 là dấu mốc lớn trong sự nghiệp. Trở lại giải đấu đúng dịp kỷ niệm 10 năm, golfer trẻ đặt mục tiêu thi đấu với phong độ tốt nhất, đồng thời nỗ lực cân bằng việc học cuối cấp THCS và tập luyện.

Ông Nguyễn Đức Thụy chuẩn bị gì cho hành trình tranh cử Chủ tịch VFF

Ông Nguyễn Đức Thụy chuẩn bị gì cho hành trình tranh cử Chủ tịch VFF

Sau khi nhận được sự tín nhiệm cao từ các tổ chức thành viên, ông Nguyễn Đức Thụy đã quyết định tham gia tranh cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Cùng với đó, ông Thuỵ cũng công bố chương trình hành động đầy tham vọng hướng tới mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Nico Paz, kẻ hủy diệt MU: Truyền nhân của Messi hay Kaka mới?

Nico Paz, kẻ hủy diệt MU: Truyền nhân của Messi hay Kaka mới?

TPO - Cú đúp và một đường kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của Como trước MU đưa Nico Paz trở thành tâm điểm Champions League. Tiền vệ người Argentina có những nét giống Lionel Messi trong cách xử lý và dứt điểm bằng chân trái, nhưng những pha dẫn bóng thanh thoát và trực diện lại khiến HLV Cesc Fabregas liên tưởng đến Kaka.

Những điểm mới của mùa giải thứ 10 Tiền Phong Golf Championship

Những điểm mới của mùa giải thứ 10 Tiền Phong Golf Championship

TPO - Cột mốc 10 năm của Tiền Phong Golf Championship ghi dấu giải đấu mở rộng về quy mô và không gian tranh tài, đồng thời tiếp tục theo đuổi mục tiêu tạo sân chơi cho cộng đồng golfer, phát triển lực lượng trẻ và kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Khởi động Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ năm thứ 10

TPO - Ngày 22/10 tại Hà Nội, BTC Giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì tài năng trẻ tổ chức buổi họp báo mùa thứ 10 của giải đấu. Giải Tiền Phong Golf Championship 2026 tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2026), đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Bất ngờ với những ngôi sao tưởng như đã giải nghệ

Bất ngờ với những ngôi sao tưởng như đã giải nghệ

TPO - Nếu như các lão tướng như Modric, Ronaldo vẫn đang tung hoành trên sân cỏ thì ở những sân chơi chuyên nghiệp nào đó, vẫn còn hàng loạt ngôi sao lớn tuổi, thậm chí bước sang tuổi 50, đang tranh tài. Họ là Santa Cruz, Nene hay Thiago Silva...

Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp gửi lời chúc hàng trăm golfer Tiền Phong Golf Championship

Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp gửi lời chúc hàng trăm golfer Tiền Phong Golf Championship

TPO - “Tiền Phong Golf Championship không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà”, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ.

Tiền Phong Golf Championship: Một thập kỷ chắp cánh tài năng trẻ Việt Nam

Tiền Phong Golf Championship: Một thập kỷ chắp cánh tài năng trẻ Việt Nam

TPO - Đánh dấu một thập kỷ tổ chức, Tiền Phong Golf Championship 2026 dự kiến quy tụ kỷ lục 240 golfer tranh tài trên hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley Country Club (Ninh Bình) ngày 14/11. Bên cạnh dấu mốc về quy mô, giải tiếp tục nối dài hành trình phát hiện, bồi dưỡng và tiếp sức cho các tài năng trẻ Việt Nam.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe