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V.League: Số lượng hay chất lượng?

Nguyên Phong

TPO - Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững.

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V.League cần nâng chất lượng hơn số lượng?

V.League và giải Hạng nhất hiện nay đều đang có cùng 14 đội bóng. Đã có kế hoạch từ năm 2027, số lượng các CLB V.League có thể nâng lên 16-18 đội, V.League 18-20 đội. Chưa rõ con số này được đưa ra dựa vào các cơ sở nào và liệu có khả thi, nhưng ở đây có một số vấn đề đáng lưu tâm.

Đầu tiên, số lượng các đội bóng ở giải VĐQG và hạng Nhất mỗi nước phải phụ thuộc vào điều kinh tế, cơ sở vật chất cụ thể. Đơn cử trong khu vực Đông Nam Á, giải VĐQG Thái Lan (Thai-League) hiện có 16 đội, nhưng Malaysia (Super League) chỉ có 12 đội. Singapore thậm chí chỉ có 8 đội bóng đang thi đấu ở Singapore Premier League nhưng Indonesia có đến 18 đội.

Trong khu vực châu Á, Nhật Bản nằm trong top đầu và giải VĐQG (J-League) hiện có 20 đội, nhưng K-League của "ông lớn" Hàn Quốc hiện cũng chỉ có 12 đội. Khi quá tập trung vào số lượng đội bóng, chúng ta có thể quên một khía cạnh còn quan trọng hơn, đó là chất lượng.

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V.League đang như thế nào?

Nâng số lượng đội bóng ở V.League và giải Hạng nhất thực tế là mục tiêu đã được nhắc đến khá nhiều. Tuy nhiên, điều này lại phụ thuộc rất nhiều yếu tố không thuộc phạm vi quản lý và tác động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hay Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Đơn cử, Quảng Nam cách đây 2 mùa giải dù trụ hạng V.League nhưng rốt rút lui do không đảm bảo được ngân sách. Mùa giải vừa qua, Đông Á Thanh Hoá từng suýt rơi vào trường hợp tương tự và cần đến sự hỗ trợ từ địa phương để tồn tại. Nhiều đội bóng ở V.League hiện nay sẽ khó có thể hoạt động nếu thiếu hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Có thể kể đến những cái tên như Thanh Hoá, Sông Lam Nghệ An hay Hải Phòng.

Chủ tịch HAGL, ông bầu Đoàn Nguyên Đức thường xuyên làm nóng các diễn đàn và đặc biệt với đại hội nhiệm kỳ 10 VFF gần đây, nhưng khi kinh tế tập đoàn gặp khó khăn thì đội bóng phố núi cũng lao đao. Nhiều năm liền CLB HAGL trầy trật ở V.League và chỉ chắc suất trụ hạng những vòng cuối.

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Bầu Đức nói đã chi 2.000 tỷ đồng cho HAGL trong 20 năm, nhưng đội bóng đã qua 1 thập niên sa sút.

Năm 2023, HAGL và Thanh Hoá là 2 đội bị phạt vì không đáp ứng tiêu chí cấp phép tham dự V.League 2023. Ngay mùa giải 2026 hiện nay, Thanh Hoá và Hải Phòng cũng chỉ được "cấp phép có điều kiện" để tham dự.

Như vậy có thể thấy, chưa bàn đến nâng số lượng đội bóng, chỉ để các CLB đáp ứng đúng tiêu chuẩn của AFC và giải đấu đã là một khó khăn. Trong khi đó chất lượng các CLB tác động trực tiếp tới chất lượng giải.

Thực tế V.League hiện nay đặt ra thách thức lớn hơn, đó là việc đảm bảo sự công bằng, minh bạch của giải đấu, tránh trường hợp "vừa đá bóng, vừa thổi còi" bởi chính điều này hạn chế sự phát triển lâu dài, bền vững của bóng đá. Năm 2012, bầu Kiên từng kịch liệt phản đối việc các doanh nghiệp liên quan bầu Hiển tài trợ nhiều đội bóng.

Giới bóng đá cũng không lạ phát ngôn nổi tiếng của bầu Đức "5 thằng ốm đánh 1 thằng mập cũng chết" khi được hỏi về câu chuyện về V.League. Những vấn đề này cần bàn tay "cầm cân, nảy mực" của cơ quan quản lý thay vì bị chi phối bởi các nhóm lợi ích cá nhân.

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#V.League #đại hội 10 VFF #bầu Đức #HAGL #bầu Hiển

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