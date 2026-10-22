Thanh Hoá buộc Công an Hà Nội chia điểm ngay tại Hàng Đẫy

TPO - Dẫn trước nhờ pha lập công của Đình Bắc ở cuối hiệp 1 nhưng Công an Hà Nội không bảo vệ được thành quả khi để Thanh Hoá gỡ hoà 1-1. Kết quả khiến Công an Hà Nội để ngôi đầu bảng rơi vào tay Ninh Bình với cùng 10 điểm nhưng kém chỉ số phụ và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

foul HẾT GIỜ!!! CAHN 1-1 THANH HÓA CAHN bất lực trong việc ghi thêm bàn và chấp nhận chia điểm trên sân Hàng Đẫy. Sau 2 trận liên tiếp thua và hòa ở V.League, thầy trò HLV Polking đã bị Ninh Bình bỏ lại ở cuộc đua dẫn đầu. report Thanh Bình không kịp dứt điểm Phút 90+4: Thanh Bình có cơ hội dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, trước khi tiền đạo của CAHN vung chân, cầu thủ Thanh Hóa kịp phá bóng ngay trước mũi giày. time HIỆP HAI CÓ 5 PHÚT BÙ GIỜ var Hủy phạt đền của Thanh Hóa Phút 90: VAR vào cuộc và tham vấn cho trọng tài hủy tình huống thổi phạt đền. Cầu thủ Thanh Hóa đã rơi vào thế việt vị trước khi dốc bóng và ngã trong vòng cấm. penalty Phạt đền cho Thanh Hóa Phút 97: Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi cầu thủ Thanh Hóa ngã xuống. report Thanh Hóa làm tất cả để bảo vệ tỷ số Phút 87: Đội khách tăng cường hàng thủ bằng Tuấn Cảnh. Với Thanh Hóa, 1 điểm là thành công và họ đang làm tất cả để chặn đứng các pha tấn công từ CAHN. report KHÔNG VÀO!!! Quang Vinh không kịp dứt điểm Phút 83: Sau đường chuyền của Đình Bắc, Quang Vinh chỉ cần chạm bóng là chắc chắn có bàn. Dù vậy, hậu vệ của CAHN không kip tiếp bóng. report Đình Bắc dứt điểm Phút 81: Đình Bắc thực hiện cú đặt lòng sau đường chuyền của Quang Hải nhưng bóng dội chân cầu thủ Thanh Hóa đi ra ngoài. report Quang Vinh dứt điểm cầu may Phút 77: Quang Vinh sút bằng chân không thuận và từ khoảng cách hơn 20m. Đây là pha bóng mang tính giải tỏa bế tắc hơn là ý tưởng rõ ràng của số 7 bên phía CAHN. substitution CAHN thay liền 3 người Phút 73: Ngọc Tín, Sabater, Putros rời sân. Quang Vinh, Thành Long và Thanh Bình vào sân. report CAHN tấn công toàn lực Phút 72: Thầy trò HLV Polking không thể hài lòng nếu giành một điểm trước Thanh Hóa. CAHN giờ phải dâng cao đội hình và chơi mạo hiểm hơn để sớm ghi bàn. report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội cột Thanh Hóa Phút 67: Thủ môn Thanh Hóa mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Parea đánh đầu cận thành. Pha dứt điểm của tiền đạo Thanh Hóa đưa bóng dội xà. report KHÔNG VÀO!!! Martins bỏ lỡ cơ hội Phút 65: Thanh Hóa phản công nhanh, đặt tình huống vào thế 3 đánh 2. Dù vậy, pha xử lý cuối cùng của Martins không sắc bén như kỳ vọng. goal VÀO!!! Thanh Hóa gỡ hòa 1-1 Phút 60: Cú sút của Văn Tùng mang về bàn gỡ hòa cho đội khách. Cú sút của Văn Tùng đưa bóng chạm người Văn Đô và đổi hướng khiến Nguyễn Filip bất ngờ. report Hủy bàn thắng của CAHN Trọng tài xem VAR và hủy bàn thắng của đội chủ nhà. Lý do vì Văn Đô việt vị trước khi chuyền bóng cho Leo Artur. goal VÀO!!! CAHN nâng tỷ số 2-0 Phút 56: Perea đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà. Trước đó, công đầu thuộc về Leo Artur với tình huống xử lý tuyệt vời trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ. report Leo Artur dứt điểm Phút 53: Leo Artur thực hiện pha cut inside sở trường và mở ra khoảng trống dứt điểm, song cú sút không thắng được thủ môn. report Thế trận cởi mở Phút 51: Thanh Hóa phải đẩy đội hình lên tấn công thay vì phòng ngự co cụm. Điều này giúp tốc độ trận đấu đẩy cao hơn, 2 CLB đôi công rõ ràng hơn. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU foul HẾT HIỆP MỘT!!! CAHN 1-0 Thanh Hóa goal VÀO!!! CAHN mở tỷ số 1-0 Phút 43: Đình Bắc đánh đầu đưa bóng đi vào khung thành Thanh Hóa. Trước đó, cú đánh đầu lần 1 của cầu thủ CAHN đưa bóng dội xà. Đình Bắc đánh đầu đưa bóng dội cột và trọng tài xác định bóng đã lăn qua vạch vôi. VAR kiểm tra tình huống và vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà. report Damoth suýt làm nên chuyện Phút 19: Damoth rê bóng táo bạo tại khu vực cấm địa của CAHN nhưng dứt điểm không thành công ở góc hẹp. report CAHN tấn công bế tắc Phút 33: Đội chủ nhà cầm bóng hơn 60%, tấn công nhiều nhưng chưa tìm ra phương án để phá vỡ cấu trúc phòng ngự của Thanh Hóa. Các ngòi nổ tấn công của CAHN như Leo Artur và Đình Bắc đang bị chia cắt ở tuyến trên. report Pha phản công của Thanh Hóa Phút 31: 4 cầu thủ của Thanh Hóa khiến CAHN chống đỡ vất vả. Dù vậy, đường chuyền cuối cùng theo kiểu nửa chuyền nửa sút của cầu thủ áo vàng đưa bóng đi ra ngoài. report CAHN khoét mạnh cánh phải của Thanh Hóa Phút 21: Đội chủ nhà dồn bóng rất nhiều theo hướng tấn công của Đình Bắc. Đình Bắc nỗ lực cầm bóng đột phá, tạo ra các tình huống đột biến. Tuy nhiên, hậu vệ phải của Thanh Hóa đang phòng ngự tốt. report Văn Toản suýt tạo bất ngờ Phút 14: Văn Toản thực hiện cú đánh đầu khiến thủ môn Thanh Diệp bất ngờ. Bàn thắng vẫn chưa đến với CAHN. report Pha bóng có nét tiếp theo của CAHN Phút 10: Văn Đô và Văn Toản phối hợp chồng biên bất ngờ. Pha căng ngang cuối cùng của Văn Toản đã bị thủ môn tóm gọn bóng. report Martins dứt điểm Phút 8: Thanh Hóa phản công nhanh, tạo cơ hội cho Martins dứt điểm ở vị trí lệch trái. Đây là lời cảnh báo cho CAHN, khi quá mải mê tấn công và để hổng mặt trận phòng ngự, họ sẽ bị trả giá. report Thanh Hóa phòng ngự hiệu quả Phút 6: Từ đầu trận, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp phong tỏa khá tốt các pha tấn công của CAHN. Đội khách pressing chủ động, khiến cầu thủ CAHN phải ra quyết định xử lý nhanh và dẫn đến kết quả không như ý. report KHÔNG VÀO!!! Leo Artur dứt điểm vọt xà Phút 4: Văn Đô, Đình Bắc và Leo Artur phối hợp tốt. Sau cú nhả bóng của Đình Bắc, Leo Artur đặt lòng đưa bóng đi với quỹ đạo khó chịu nhưng chưa thành bàn. start Công an Hà Nội ép sân Phút 2: Đội chủ nhà cầm bóng chủ động và đang đẩy đội hình rất cao sang phần sân Thanh Hóa. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Dàn sao CAHN sẵn sàng bước vào trận đấu report Đội hình xuất phát Thanh Hóa

Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 5 LPBank V.League 1-2026/27. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà buộc phải thắng để xua tan bầu không khí ảm đạm sau thất bại 1-2 trước Hà Nội ở vòng trước, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Ninh Bình.

Dù đang gặp khó khăn về thể lực do phải cày ải trên nhiều mặt trận, Công an Hà Nội vẫn sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking cùng những ngôi sao sáng như Quang Hải, Alan, Leo Artur hay Đình Bắc, nhà đương kim vô địch nắm giữ hoàn toàn quyền tự quyết trong tay.

Ở phía đối diện, Thanh Hóa vừa để thua Nam Định 0-2 và đang tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Hành quân đến sân Hàng Đẫy với vị thế cửa dưới, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp chắc chắn sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự thực dụng, lùi sâu đội hình để rình rập cơ hội phản công nhằm mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối cho đội chủ nhà khi Công an Hà Nội thắng 6 và hòa 1 trong 9 lần chạm trán gần nhất từ năm 2023 đến nay. Dù vẫn còn điểm yếu ở khả năng chống phản công khi hai hậu vệ biên dâng cao, Công an Hà Nội được dự đoán sẽ giải mã thành công đối thủ với chiến thắng 2-0.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa vừa thua Nam Định 0-2 và đang đứng thứ 8 với 6 điểm. Hành quân đến Hàng Đẫy với vị thế cửa dưới, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự thực dụng, lùi sâu đội hình và chờ cơ hội phản công để mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.

Về lịch sử đối đầu, Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn khi thắng 6 và hòa 1 trong 9 lần gặp nhau từ năm 2023 đến nay. Dù đối mặt với bài toán chống phản công do hai hậu vệ biên thường xuyên dâng cao, Công an Hà Nội vẫn được dự đoán sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0.