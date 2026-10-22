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Thể thao

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Bộ Quốc phòng quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Luân Dũng

TPO - Ngày 22/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Quyết định nêu rõ về việc chuyển giao thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý và một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Việc quản lý, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan bảo đảm hoàn thành thủ tục bàn giao theo quy định.

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Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sử dụng con dấu hiện nay cho tới khi Bộ Quốc phòng bảo đảm hoàn thành việc tiếp nhận và ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo mô hình quản lý mới.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội bảo đảm hoàn thành tiếp nhận và quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố Hà Nội bảo đảm hoàn thành tiếp nhận phần diện tích đất đai nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo phương án đã được phê duyệt; xây dựng phương án quản lý, sử dụng đối với phần đất tiếp nhận, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, thực hiện hướng dẫn, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng và UBND thành phố Hà Nội trong quá trình hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý các vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền của cơ quan chuyển giao, tiếp nhận (nếu có).

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 22/10/2026.

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#Khu Liên hợp thể thao #Bộ Quốc phòng #Mỹ Đình #quản lý nhà nước #thể thao

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