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Trực tiếp Công an Hà Nội vs Thanh Hóa 0-0 (H1): Không vào!!! Chủ nhà ép sân

Hương Ly - Phạm Hoàng

TPO - Văn Toản vừa có tình huống đánh đầu gây bất ngờ với thủ môn Thanh Diệp nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với Công an Hà Nội.

report CAHN khoét mạnh cánh phải của Thanh Hóa

Phút 21: Đội chủ nhà dồn bóng rất nhiều theo hướng tấn công của Đình Bắc. Đình Bắc nỗ lực cầm bóng đột phá, tạo ra các tình huống đột biến. Tuy nhiên, hậu vệ phải của Thanh Hóa đang phòng ngự tốt.

report Văn Toản suýt tạo bất ngờ

Phút 14: Văn Toản thực hiện cú đánh đầu khiến thủ môn Thanh Diệp bất ngờ. Bàn thắng vẫn chưa đến với CAHN.

report Pha bóng có nét tiếp theo của CAHN

Phút 10: Văn Đô và Văn Toản phối hợp chồng biên bất ngờ. Pha căng ngang cuối cùng của Văn Toản đã bị thủ môn tóm gọn bóng.

report Martins dứt điểm

Phút 8: Thanh Hóa phản công nhanh, tạo cơ hội cho Martins dứt điểm ở vị trí lệch trái. Đây là lời cảnh báo cho CAHN, khi quá mải mê tấn công và để hổng mặt trận phòng ngự, họ sẽ bị trả giá.

report Thanh Hóa phòng ngự hiệu quả

Phút 6: Từ đầu trận, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp phong tỏa khá tốt các pha tấn công của CAHN. Đội khách pressing chủ động, khiến cầu thủ CAHN phải ra quyết định xử lý nhanh và dẫn đến kết quả không như ý.

report KHÔNG VÀO!!! Leo Artur dứt điểm vọt xà

Phút 4: Văn Đô, Đình Bắc và Leo Artur phối hợp tốt. Sau cú nhả bóng của Đình Bắc, Leo Artur đặt lòng đưa bóng đi với quỹ đạo khó chịu nhưng chưa thành bàn.

start Công an Hà Nội ép sân

Phút 2: Đội chủ nhà cầm bóng chủ động và đang đẩy đội hình rất cao sang phần sân Thanh Hóa.

start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU
report Dàn sao CAHN sẵn sàng bước vào trận đấu
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report Đội hình xuất phát Thanh Hóa
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Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 5 LPBank V.League 1-2026/27. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà buộc phải thắng để xua tan bầu không khí ảm đạm sau thất bại 1-2 trước Hà Nội ở vòng trước, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Ninh Bình.

Dù đang gặp khó khăn về thể lực do phải cày ải trên nhiều mặt trận, Công an Hà Nội vẫn sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking cùng những ngôi sao sáng như Quang Hải, Alan, Leo Artur hay Đình Bắc, nhà đương kim vô địch nắm giữ hoàn toàn quyền tự quyết trong tay.

Ở phía đối diện, Thanh Hóa vừa để thua Nam Định 0-2 và đang tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Hành quân đến sân Hàng Đẫy với vị thế cửa dưới, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp chắc chắn sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự thực dụng, lùi sâu đội hình để rình rập cơ hội phản công nhằm mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối cho đội chủ nhà khi Công an Hà Nội thắng 6 và hòa 1 trong 9 lần chạm trán gần nhất từ năm 2023 đến nay. Dù vẫn còn điểm yếu ở khả năng chống phản công khi hai hậu vệ biên dâng cao, Công an Hà Nội được dự đoán sẽ giải mã thành công đối thủ với chiến thắng 2-0.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa vừa thua Nam Định 0-2 và đang đứng thứ 8 với 6 điểm. Hành quân đến Hàng Đẫy với vị thế cửa dưới, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự thực dụng, lùi sâu đội hình và chờ cơ hội phản công để mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.

Về lịch sử đối đầu, Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn khi thắng 6 và hòa 1 trong 9 lần gặp nhau từ năm 2023 đến nay. Dù đối mặt với bài toán chống phản công do hai hậu vệ biên thường xuyên dâng cao, Công an Hà Nội vẫn được dự đoán sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

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