Nico Paz, kẻ hủy diệt MU: Truyền nhân của Messi hay Kaka mới?

TPO - Cú đúp và một đường kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của Como trước MU đưa Nico Paz trở thành tâm điểm Champions League. Tiền vệ người Argentina có những nét giống Lionel Messi trong cách xử lý và dứt điểm bằng chân trái, nhưng những pha dẫn bóng thanh thoát và trực diện lại khiến HLV Cesc Fabregas liên tưởng đến Kaka.

Từ cú cứa lòng kiểu Messi

Mưa trút xuống sân Giuseppe Sinigaglia, nhưng Nico Paz vẫn có cách khiến đêm Champions League của Como trở nên rực rỡ. Chưa đầy hai phút sau tiếng còi khai cuộc, tiền vệ người Argentina nhận bóng trước vòng cấm, mở góc sút rồi thực hiện cú cứa lòng bằng chân trái, đưa bóng găm vào góc xa khung thành MU.

Nico Paz ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo giúp Como đánh bại MU tới 4-1 tại vòng bảng Champions League.

Đó không chỉ là bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-1 gây tiếng vang. Cách Paz xử lý bóng còn gợi lại hình ảnh quen thuộc của Lionel Messi, người đồng hương mà anh thần tượng và đang học hỏi, đặc biệt ở kỹ thuật dứt điểm.

Hai tuần trước, trong trận giao hữu Argentina thắng Benin 3-0, Nico Paz cũng ghi bàn bằng một cú cứa lòng chân trái có quỹ đạo tương tự. Trận đấu ấy mang ý nghĩa đặc biệt khi Messi có màn chia tay đội tuyển Argentina, còn chính siêu sao 39 tuổi là người kiến tạo cho cầu thủ trẻ ghi bàn.

Khoảnh khắc Messi chuyền bóng cho người đàn em kém mình 17 tuổi, rồi chứng kiến Paz kết thúc bằng một pha dứt điểm mang dáng dấp của chính mình, dễ khiến người ta liên tưởng đến cuộc chuyển giao thế hệ.

Nhưng nếu bàn thắng trước Benin giàu tính biểu tượng, màn trình diễn trước MU cho thấy những nét tương đồng ấy còn xuất hiện trong cách Paz tìm kiếm cơ hội và tạo ra khác biệt trên sân.

Phút 49, tiền vệ Como quan sát rồi tung đường chuyền vừa tầm để Anastasios Douvikas dứt điểm thành công, nhân đôi cách biệt. 8 phút sau, Paz tự mình ghi bàn thứ hai trong trận. Lần này, anh đoạt bóng từ Carlos Baleba, dẫn lên phía trước rồi bình tĩnh cứa lòng đưa bóng vào góc xa.

Những phẩm chất cá nhân của Paz khiến sự liên tưởng tới Messi càng có cơ sở. Cả hai đều thuận chân trái, có xu hướng hoạt động từ hành lang phải rồi di chuyển vào những khu vực có thể tạo ra đột biến. Họ không muốn bị đóng khung ở một vị trí cố định, mà thường xuyên dịch chuyển để tìm ra khoảng trống giữa các tuyến đối phương và luôn khiến các hàng thủ khó đoán với những pha xử lý rất thông minh.

Đến bóng dáng Kaka

Nếu chỉ nhìn vào chân trái, người ta có thể dễ dàng xếp Paz vào nhóm những cầu thủ trẻ chịu ảnh hưởng từ Messi. Nhưng quan sát kỹ hơn cách tiền vệ Como di chuyển và dẫn bóng, sự so sánh ấy bắt đầu bộc lộ giới hạn.

Paz cao khoảng 1,85 m, vóc dáng tuy mảnh khảnh nhưng không nhỏ bé như Messi. Sự khác biệt về thể hình cũng thể hiện trong cách họ dẫn bóng. Messi thường dựa vào trọng tâm thấp, những pha đổi hướng đột ngột và khả năng tăng tốc trong không gian hẹp để vượt qua đối thủ. Paz có xu hướng giữ tư thế thẳng hơn, duy trì nhịp di chuyển liền mạch và tận dụng những bước chạy dài để đưa bóng tiến lên phía trước.

Nico Paz có cả tốc độ và lối đá trực diện như Kaka.

Đó là lý do Cesc Fabregas từng gợi nhắc đến Kaka khi nói về phong cách của học trò. Cựu tiền vệ Brazil và AC Milan cũng nổi tiếng với khả năng đưa bóng vượt qua tuyến giữa bằng những bước chạy thanh thoát, kết hợp tốc độ, kỹ thuật và sự trực diện.

Paz có những nét tương đồng ở cách chơi ấy. Khi nhận bóng, anh không nhất thiết phải dừng lại để tìm một đường chuyền. Nếu phía trước xuất hiện khoảng trống, tiền vệ người Argentina sẵn sàng dẫn bóng lên, trực tiếp đưa Como đến gần khung thành đối thủ chỉ sau vài nhịp xử lý.

Khi đối phương tìm cách áp sát bằng sức mạnh, Paz vẫn có khả năng giữ thăng bằng và thoát khỏi tình huống tranh chấp bằng những pha xử lý mềm mại. Việc Andrey Santos phải nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Paz cho thấy MU buộc phải dùng đến cơ bắp khi không thể ngăn anh bằng kỹ thuật.

Nhưng giá trị của Paz không chỉ nằm ở những pha bóng có thể đưa lên video nổi bật. Đường kiến tạo cho Douvikas là một ví dụ. Thay vì cố thực hiện một đường chuyền phức tạp để phô diễn kỹ thuật, anh chọn phương án đơn giản, đưa bóng đúng tầm để đồng đội dứt điểm.

Sự tiết chế ấy cũng gợi nhớ đến Kaka. Tiền vệ người Brazil chưa bao giờ là mẫu cầu thủ ham phô diễn kỹ thuật. Anh chỉ làm mọi cách để bàn thắng đến nhanh nhất và dễ nhất. Và Paz đang có cùng thứ “nhân sinh quan” bóng đá ấy.

Và con đường riêng, mang tên Nico Paz

Sự trưởng thành của Paz gắn chặt với quyết định rời Real Madrid để gia nhập Como vào năm 2024. Tại Bernabeu, anh từng có cơ hội ra sân ở đội 1, nhưng không có nhiều đất diễn để phát triển liên tục. Ở Como, Paz được thi đấu thường xuyên hơn và được trao trách nhiệm lớn hơn.

Trong mùa giải Serie A đầu tiên, tiền vệ người Argentina ghi 6 bàn và có 8 đường kiến tạo sau 35 lần ra sân. Sang mùa 2025/26, anh ghi 12 bàn và có 6 đường kiến tạo sau 35 trận. Số bàn thắng tăng gấp đôi trong khi anh vẫn giữ vai trò người kiến tạo của Como.

Bản đồ vị trí các pha dứt điểm rất đa dạng của Nico Paz ở Serie A mùa trước.

Vai trò của Fabregas trong quá trình đó có ý nghĩa then chốt. Theo chia sẻ của Paz, ngay từ những ngày đầu, HLV người Tây Ban Nha đã trao cho anh nhiều tự do trong cách chơi. Thay vì buộc tiền vệ trẻ vào những vị trí cứng nhắc, Fabregas tạo điều kiện để anh di chuyển, tìm khoảng trống và phát huy bản năng sáng tạo.

Từ Como, Paz cũng mở rộng cánh cửa ở đội tuyển Argentina. 4 bàn thắng sau 14 lần khoác áo Albiceleste của anh là một con số đáng khen. Nhưng hơn cả những bàn thắng, người Argentina còn kỳ vọng anh sẽ là hạt nhân trong thế hệ kế tiếp của đội tuyển.

Nico Paz (giữa) có những phẩm chất hứa hẹn của một ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Tất nhiên, Paz chưa phải và có lẽ không phải Messi tiếp theo, bởi hiện chưa cầu thủ nào đủ tầm với “nhãn hiệu” ấy. Nhưng nếu chiếc bóng Messi quá lớn, chính Fabregas đã chỉ ra một hình mẫu khác để Paz soi chiếu: Kaka.

Năm 2007, Kaka cũng có màn trình diễn đỉnh cao trước MU khi ghi 2 bàn ở bán kết lượt đi tại Old Trafford bằng những pha đi bóng kết hợp tốc độ, kỹ thuật và sự tinh tế trong dứt điểm. MU vẫn thắng 3-2 ở lượt đi, nhưng tại San Siro, Kaka tiếp tục ghi bàn, mở màn cho thắng lợi 3-0 của AC Milan, qua đó đưa đội bóng Italia vào chung kết với tổng tỷ số 5-3.

Gần 20 năm sau, một cầu thủ khác có lối chơi gợi nhớ đến Kaka lại khiến MU trải qua một đêm ác mộng trên đất Ý. Tất nhiên, hai trận đấu thuộc những hoàn cảnh khác nhau, còn Paz vẫn ở cách rất xa những thành tựu mà Kaka đạt được. Nhưng màn tỏa sáng trước MU cho thấy anh có những phẩm chất để vươn tầm ngôi sao lớn.

Con đường phía trước đang rộng mở. Nếu cứ đá thế này, vài năm nữa người ta sẽ chỉ nhắc đến Nico Paz bằng chính tên tuổi của anh, thay vì phải gắn với bất cứ huyền thoại nào khác.