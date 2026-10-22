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Những điểm mới của mùa giải thứ 10 Tiền Phong Golf Championship

Trọng Đạt
Dương Triều

TPO - Cột mốc 10 năm của Tiền Phong Golf Championship ghi dấu giải đấu mở rộng về quy mô và không gian tranh tài, đồng thời tiếp tục theo đuổi mục tiêu tạo sân chơi cho cộng đồng golfer, phát triển lực lượng trẻ và kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

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Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời tham dự họp báo.

Khởi xướng năm 2017, Tiền Phong Golf Championship bước sang mùa giải thứ 10 vào ngày 14/11. Dấu mốc năm nay được đánh dấu bằng hai điểm nhấn: quy mô dự kiến 240 golfer, nhiều nhất trong lịch sử giải, và lần đầu các golfer tranh tài trên cả hai sân thuộc tổ hợp Legend Valley.

Sau tám mùa tổ chức tại Kings Island Golf Resort ở Hà Nội, giải lần đầu rời thủ đô để đến Legend Valley Country Club, Ninh Bình, vào năm 2025. Mùa giải năm nay tiếp tục diễn ra tại đây, nhưng mở rộng không gian thi đấu từ một sân lên hai sân 18 hố: Rose Course và Canyon Course.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: “Những năm trước, giải thường tổ chức trên một sân. Năm nay, với sự ủng hộ của BRG, Ban tổ chức triển khai giải trên hai sân, dự kiến quy tụ kỷ lục 240 golfer”.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, việc mở rộng từ một sân lên hai sân đòi hỏi Ban tổ chức tăng cường phối hợp và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Ban tổ chức cũng kỳ vọng có thêm golfer nước ngoài đăng ký tham dự.

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Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức giải

Canyon Course vừa được đưa vào vận hành ngày 10/10, hoàn thiện tổ hợp 36 hố của Legend Valley. Đây cũng là sân golf 18 hố thứ 10 của BRG Group, đơn vị đã đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship suốt 10 năm.

Hai sân mang đặc điểm địa hình khác nhau. Rose Course có nhiều bẫy nước, bẫy cát và các đường golf uốn quanh những ngọn núi đá vôi tự nhiên. Canyon Course khai thác địa hình hẻm núi, với vách đá, thung lũng sâu, hồ nước tự nhiên và độ cao thay đổi. Việc đưa cả hai sân vào giải mở rộng lựa chọn thi đấu, đồng thời đòi hỏi golfer thích ứng với những thử thách riêng trên từng sân.

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Mùa giải năm nay cũng tiếp tục gắn hoạt động thể thao với quảng bá du lịch, thúc đẩy kinh tế địa phương. Theo Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Ban tổ chức đã làm việc với Ninh Bình và các đối tác để kết nối giải đấu với hoạt động tham quan di tích, thắng cảnh, qua đó giới thiệu điểm đến và góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương. Ban tổ chức đồng thời chuẩn bị các hoạt động xã hội, từ thiện phù hợp.

"Từ dấu mốc 10 năm, Tiền Phong Golf Championship tiếp tục kết hợp sân chơi cho cộng đồng golfer với mục tiêu phát triển lực lượng trẻ và kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Mùa giải thứ 10 với số lượng vận động viên kỷ lục, mở rộng trên hai sân vừa tạo thêm không gian tranh tài, vừa nối dài định hướng mà giải theo đuổi từ những ngày đầu", Phó Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ.

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#Tiền Phong Golf Championship #Legend Valley #golfer #du lịch #từ thiện #kỷ niệm 10 năm

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