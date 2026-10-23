Eurowindow Holding đồng hành cùng giải Golf 'Vì tài năng trẻ Việt Nam' 2026

Ngày 14/11, Tiền Phong Golf Championship 2026 – Vì tài năng trẻ khởi tranh tại tổ hợp sân 36 hố Legend Valley Country Club (Ninh Bình). Giải đánh dấu mùa thứ 10 và chào mừng 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong. Nguồn lực từ giải góp phần gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Năm nay, Eurowindow Holding tiếp tục đồng hành với giải đấu.

Góp thêm nguồn lực cho tài năng trẻ

Giải do báo Tiền Phong khởi xướng năm 2017. Mục tiêu của giải là tạo sân chơi cho cộng đồng golfer, đồng thời thu hút nguồn tài chính ổn định cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Quỹ được thành lập năm 1993, do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch danh dự và báo Tiền Phong làm cơ quan thường trực điều hành.

Qua nhiều năm, Quỹ đã trao hàng chục tỷ đồng học bổng, tiền thưởng và tiền hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, văn hóa, thể thao và hoạt động thiện nguyện. Quỹ cũng đồng hành cùng T.Ư Đoàn tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Mùa giải thứ 10 dự kiến quy tụ khoảng 280 golfer, mức kỷ lục từ trước đến nay. Các golfer thi đấu ở năm bảng, trong đó có bảng Tài năng trẻ. Ban tổ chức miễn lệ phí cho golfer trẻ từng vô địch giải, vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia hoặc đứng đầu các chặng VGA Junior Tour. Golfer dưới 18 tuổi không thuộc các nhóm trên được hỗ trợ 60% lệ phí thi đấu.

Eurowindow Holding đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship 2026. Ảnh: Eurowindow Holding.

Từ sân golf đến đấu trường quốc tế

Sau 9 mùa giải, giải đấu đã trở thành nơi ươm mầm cho nhiều golfer trẻ. Nguyễn Anh Minh là ví dụ tiêu biểu. Sau hai lần vô địch Tiền Phong Golf Championship (2021, 2022), Anh Minh giành 2 HCĐ và 2 HCB qua hai kỳ SEA Games, đoạt ngôi Á quân US Junior Amateur 2025, và hiện thi đấu cho đội tuyển golf Đại học Bang Arizona (Mỹ). Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Đức Sơn đều từng vô địch giải, sau đó vô địch quốc gia rồi bước vào con đường chuyên nghiệp. Thế hệ kế tiếp, như Nguyễn Bảo Châu (sinh năm 2012) và Nguyễn Trọng Hoàng (sinh năm 2010), đang tiếp nối hành trình ấy.

Theo Eurowindow Holding, đây là giá trị khiến doanh nghiệp gắn bó với giải suốt 5 mùa liên tiếp. Khoản đóng góp của doanh nghiệp được chuyển thành cơ hội cụ thể cho những người trẻ.

Một triết lý đầu tư cho con người

Sự đồng hành với giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam nằm trong định hướng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) xuyên suốt của Eurowindow Holding: đầu tư cho thế hệ trẻ và giáo dục. Từ năm 2010, tập đoàn duy trì chương trình học bổng "Sinh viên tài năng" tại các trường đại học, gần đây nhất là tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Song song với học bổng là các hoạt động tham quan doanh nghiệp, hướng nghiệp và tạo cơ hội thực tập cho sinh viên. Tập đoàn cũng tài trợ xây dựng trường học, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tại nhiều địa phương còn khó khăn.

"Chúng tôi tin rằng đầu tư cho người trẻ là khoản đầu tư bền vững nhất. Năm năm đồng hành cùng giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam là cách để Eurowindow Holding cùng cộng đồng doanh nghiệp góp thêm nguồn lực, để ngày càng có nhiều tài năng trẻ được phát hiện, nâng đỡ và tự tin vươn xa", bà Lại Thị Ngọc Dung, Giám đốc Marketing và Truyền thông của Eurowindow Holding chia sẻ.

Bên cạnh ý nghĩa gây quỹ, giải đấu còn là dịp để Eurowindow Holding gặp gỡ đối tác và cộng đồng doanh nhân. Các doanh nghiệp cùng chung tay vì một mục tiêu chung là nâng đỡ tài năng trẻ Việt Nam.

Eurowindow Holding hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất, Kinh doanh Vật liệu xây dựng và nội thất; Xây dựng và Quản lý xây dựng; Phát triển dự án bất động sản; Quản lý khai thác vận hành; Tài chính – Ngân hàng. Doanh nghiệp từng được vinh danh “Top 10 Thương hiệu uy tín” tại chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025.