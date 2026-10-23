Nhận định Thể Công Viettel vs Bắc Ninh, 19h15 ngày 23/10: ‘Giải cứu’ ghế HLV

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Bắc Ninh, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel đang đứng ở nhóm cuối. 5 trận gần đây họ không thắng nổi lần nào. Rõ ràng, HLV Velizar Popov đang chịu áp lực rất lớn…

Thể Công Viettel bước vào chiến dịch mùa giải năm nay với những kỳ vọng to lớn từ người hâm mộ. Nhưng hiện tại, đội bóng áo lính lại đang phải đối mặt với một thực tại khắc nghiệt.

Khoảng cách giữa tham vọng và thực tế đang bị nới rộng bởi những kết quả đáng thất vọng trên sân cỏ. Áp lực đè nặng lên vai HLV Velizar Popov là không thể đong đếm, bởi tại một CLB mang tính biểu tượng và giàu truyền thống như Thể Công Viettel, chuỗi trận bết bát kéo dài là điều khó có thể được ban lãnh đạo cũng như cổ động viên chấp nhận. Đội bóng lúc này đang rất cần một cú hích tinh thần mạnh mẽ, và mệnh lệnh tối thượng đặt ra cho họ trong cuộc tiếp đón Bắc Ninh không gì khác ngoài một chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh mang đến LPBank V.League 1 một làn gió mới mẻ nhưng cũng đầy gai góc. Đội bóng vùng Kinh Bắc không hề cho thấy sự ngợp nhịp hay lép vế trước những đối thủ dạn dày kinh nghiệm tại đấu trường cao nhất bóng đá Việt Nam. Dưới thời HLV Paulo Foiani, Bắc Ninh đang được xây dựng dựa trên một triết lý bóng đá thực dụng, ưu tiên tối đa sự an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc xuyên thủng mành lưới đối phương.

Họ không chơi thứ bóng đá phô trương, cống hiến, thay vào đó là sự lầm lỳ, kỷ luật vững vàng và chắt chiu cẩn thận trong từng pha bóng. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng trước vòng 5 chỉ vỏn vẹn 1 điểm, một con số phản ánh đúng cục diện: Thể Công Viettel đang chững lại trong cơn khủng hoảng, trong khi Bắc Ninh đang vươn lên mạnh mẽ. Đội khách bước vào trận đấu này với tâm thế thoải mái, không chịu áp lực phải thắng bằng mọi giá, và đó chính là thứ vũ khí sắc bén nhất của họ.

Xét về phong độ hiện tại, biểu đồ của hai đội đang đi theo hai hướng khá trái ngược. Thể Công Viettel đang chìm trong một cuộc khủng hoảng thực sự với việc đã phải nhận tới 3 thất bại kể từ đầu mùa giải. Trận thua đau đớn 0-1 trước Công an TPHCM ở vòng đấu thứ 4 càng xoáy sâu vào vết thương của đội bóng áo lính.

Vấn đề nan giải nhất của Thể Công lúc này nằm ở khâu dứt điểm. Chính HLV Velizar Popov đã phải thừa nhận rằng các học trò của ông thi đấu nỗ lực, vẫn tạo ra được những cơ hội ăn bàn rõ rệt, nhưng lại thiếu đi sự sắc bén và lạnh lùng cần thiết trong khâu xử lý cuối cùng. Khi hàng công liên tục tịt ngòi, áp lực dồn ngược trở lại tuyến dưới, dẫn đến sự thiếu tự tin và sai lầm cá nhân không đáng có ở hệ thống phòng ngự.

Trong khi đó, Bắc Ninh lại đang cho thấy phong độ ổn định và lỳ lợm đáng nể. Sau 4 vòng đấu đầu, đội bóng của HLV Paulo Foiani tạm vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Điểm tựa lớn nhất tạo nên thành công bước đầu của họ chính là một hệ thống phòng ngự kiên cố khi mới chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn, nằm trong nhóm nhận ít bàn thua nhất giải.

Họ từng gây tiếng vang lớn khi đả bại thế lực Công an TPHCM với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công sớm của chân sút Brenner ở phút 18, và mới nhất là trận hòa 0-0 đầy toan tính trước Đồng Nai. Dẫu vậy, Bắc Ninh cũng có điểm yếu cần sớm khắc phục, đó là khả năng tổ chức tấn công trên sân khách khi họ chưa thể ghi được bất kỳ bàn thắng nào mỗi khi phải rời xa đại bản doanh của mình.

Dù phong độ hiện tại có phần nghiêng về đội bóng tân binh, nhưng lịch sử đối đầu lại đang đứng về phía Thể Công Viettel. Ở lần chạm trán gần nhất diễn ra vào ngày 21/03/2026 trong khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc gia, đội bóng áo lính đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà Hàng Đẫy để đánh bại Bắc Ninh với tỷ số tối thiểu 1-0. Chiến thắng nhọc nhằn ấy tạo ra một điểm tựa tâm lý vững chắc cho các cầu thủ trước màn tái đấu này.

Thể Công Viettel đang phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích vì sau loạt trận cuối tuần, họ sẽ bước vào chiến đấu ở AFC Champions League 2. Hàng loạt trụ cột quan trọng, bao gồm cả nội binh lẫn ngoại binh, đều có dấu hiệu bị quá tải, đẩy ban huấn luyện vào tình thế phải liên tục chắp vá đội hình. Ngoài ra là những chấn thương của Wesley Nata, Tiến Dũng khiến họ càng thiếu quân.

Bên kia chiến tuyến, Bắc Ninh lại đang sở hữu trong tay các quân bài ưng ý nhất. Đội khách không gặp bất kỳ tổn thất nhân sự đáng tiếc nào và hoàn toàn sẵn sàng tung ra sân đội hình mạnh nhất nhằm hiện thực hóa tham vọng có điểm. Hệ thống phòng ngự lùi sâu của họ được xây dựng vững chắc xoay quanh trung vệ ngoại binh to cao Rafael Santos, cùng sự bọc lót đắc lực từ Tiến Long và Trọng Kiệt. Trên mặt trận tấn công, sự cơ động, càn lướt của các ngoại binh như Brenner và Fisher sẽ mang đến nhiều mối đe dọa cho Thể Công Viettel.