Nhật Bản nhắc đến nguy cơ Asian Cup 2027 bị dời lịch

TPO - Kế hoạch tổ chức Giải vô địch bóng đá châu Á dự kiến diễn ra vào đầu năm tới tại Saudi Arabia đang đối mặt với nhiều bất ổn lớn liên quan đến vấn đề an ninh. Hôm thứ Sáu, ông Tsuneyasu Miyamoto, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về sự kiện này.

Người đứng đầu LĐBĐ Nhật Bản, chủ tịch Tsuneyasu Miyamoto

Theo người đứng đầu bóng đá xứ sở mặt trời mọc, tình hình an ninh thực tế ở Saudi Arabia đang khiến việc đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục theo đúng lịch trình trở nên vô cùng khó khăn. "Tôi vừa có cuộc gặp với phía Saudi Arabia, và họ xác nhận rằng ưu tiên hàng đầu của họ là đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, người hâm mộ và tất cả những người tham dự giải đấu”, chủ tịch Tsuneyasu Miyamoto nói.

“Dựa trên những gì tôi thấy trên tin tức, tình hình an ninh vẫn còn bất ổn. Do đó, tôi không nghĩ rằng việc đăng cai Asian Cup ở đó vào thời điểm này sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng”.

Nhận định thẳng thắn này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng lo ngại về an toàn trong khu vực không ngừng gia tăng. Thời gian gần đây, một số sự kiện thể thao quy mô lớn tại Saudi Arabia đã buộc phải hủy bỏ hoặc tạm hoãn do sự leo thang của các cuộc tấn công.

Tình trạng bất ổn trực tiếp phủ bóng đen lên triển vọng tổ chức của giải đấu, làm dấy lên nghi ngờ sâu sắc từ dư luận quốc tế về việc liệu ngày hội bóng đá cấp châu lục có thể diễn ra an toàn và trọn vẹn theo khung thời gian đã định (từ ngày 7/1 đến ngày 5/2 năm sau) hay không.

Trước biến động phức tạp, các bên liên quan đã bước đầu tiến hành những cuộc thảo luận trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp. Ông Tsuneyasu Miyamoto cho biết thêm: “Nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và sự an tâm cho các đội tuyển lẫn khán giả quốc tế được xem là ưu tiên số 1 trong bất kỳ kịch bản nào. Điều đó là không thể bàn cãi. Saudi Arabia giải thích rằng họ sẽ phối hợp với Liên đoàn bóng đá châu Á để xác định xem liệu có thể tiếp tục tổ chức giải đấu hay không, và cho biết việc đưa ra quyết định về vấn đề này sẽ mất một thời gian".

Trước diễn biến khó lường, các kịch bản dự phòng cũng đã được cơ quan quản lý bóng đá cao nhất châu lục tính tới. Tuần trước, chủ tịch AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, từng đề cập rằng phương án hoãn giải đấu sang năm 2028 “vẫn là một lựa chọn mở” nếu điều kiện thực tế trở nên bắt buộc. Nhưng Saudi Arabia vẫn khẳng định cam kết duy trì lịch thi đấu ban đầu.