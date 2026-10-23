Chủ tịch AFC quay ngược thái độ với Gianni Infantino

Chủ tịch AFC và Infantino.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa tuyên bố ủng hộ ông Gianni Infantino tái tranh cử chức Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA). Thông điệp này được đưa ra tại Đại hội bất thường của AFC ở Tokyo, chỉ hai tháng sau khi ông Salman gay gắt chỉ trích người đứng đầu FIFA.

Theo Reuters, sự hậu thuẫn từ AFC sẽ đóng vai trò then chốt trước thềm cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm sau, nơi ông Infantino (56 tuổi) hướng đến việc tái cử, kéo dài thời gian làm chủ tịch FIFA đến năm 2031.

Phát biểu trực tiếp trước Chủ tịch Infantino tại hội nghị ở Tokyo, ông Salman Bin Ebrahim Al-Khalifa khẳng định 2 bên đã hóa giải bất đồng sau các cuộc gặp gỡ tại Zurich. Chủ tịch AFC nhấn mạnh đại gia đình bóng đá châu Á sẵn sàng gạt bỏ những khúc mắc trong quá khứ để đoàn kết, ủng hộ ban lãnh đạo hiện tại của FIFA.

Người đứng đầu bóng đá châu Á kêu gọi các bên cùng hướng tới tương lai vì mục tiêu và tầm nhìn chung của bóng đá thế giới, đồng thời tách biệt các tranh cãi trước đó với việc bầu cử vị trí chủ tịch FIFA vào đầu năm sau.

Đáp lại thiện chí trên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ sự phấn khởi trước lá phiếu tín nhiệm từ AFC, đồng thời công khai ủng hộ ông Sheikh Salman tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 tại LĐBĐ châu Á vào năm sau. Ông Infantino ca ngợi Chủ tịch Salman đã làm việc xuất sắc trong 13 năm lãnh đạo AFC, cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ toàn diện cho các chương trình hợp tác phát triển bóng đá tại khu vực châu Á.

Người đứng đầu AFC từng cùng UEFA chỉ trích Infantino.

Vào tháng 7, Chủ tịch Infantino hứng chỉ trích dữ dội vì đề xuất bán cổ phần World Cup. Chủ tịch AFC Sheikh Salman khi ấy gọi kế hoạch bán cổ phần này là hành động "phản bội lòng tin", đồng thời cùng Chủ tịch UEFA và CONCACAF viết thư ngỏ chỉ trích cách điều hành của ông Infantino. Để xoa dịu tình hình, Chủ tịch FIFA phải lên tiếng xin lỗi về cách xử lý dự án FIFA Forward Enterprise (FFE) tại cuộc họp Hội đồng FIFA ở Zurich vào đầu tháng 10.

Tính đến hiện tại, bên cạnh châu Á và châu Phi, nhiều quốc gia thành viên chủ chốt của AFC như Saudi Arabia và Qatar cũng công khai đứng về phía Infantino. Tuy nhiên, nội bộ 47 thành viên AFC vẫn chưa hoàn toàn đồng thuận chủ trương từ ông Salman. Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản, ông Tsuneyasu Miyamoto, cho biết nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoài ra, UEFA vẫn giữ thái độ phản đối và vừa gửi thư yêu cầu FIFA giải trình rõ về nhiệm kỳ của ông Infantino, bao gồm dự án FFE và giải thưởng Hòa bình FIFA.

Cuộc bầu cử vị trí Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới diễn ra tại Đại hội FIFA lần thứ 77, dự kiến tổ chức vào ngày 18/3/2027 tại Rabat, Morocco. Theo quy định của FIFA, các ứng viên muốn ra tranh cử bắt buộc nộp hồ sơ đề cử với sự ủng hộ bằng văn bản của ít nhất 5 liên đoàn thành viên trước thời hạn chót là ngày 18/11/2026.

Người chiến thắng cần giành được đa số phiếu ủng hộ từ 211 liên đoàn bóng đá thành viên trên toàn thế giới theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.