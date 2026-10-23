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AFC tổ chức đại hội bất thường, thay đổi lộ trình tổ chức Asian Cup

Đặng Lai

TPO - Hôm nay (23/10), Đại hội bất thường Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) năm 2026 đã diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Sự kiện quy tụ đại diện của các liên đoàn thành viên nhằm thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi quan trọng đối với Điều lệ AFC.

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Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng các quan chức FIFA và AFC - ảnh VFF

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn, tham dự với tư cách Ủy viên Ban Thường vụ AFC. Đoàn đại biểu VFF dự Đại hội gồm các Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Trung Kiên và Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú.

Sự hiện diện của các đại diện bóng đá Việt Nam thể hiện vai trò và trách nhiệm trong việc đóng góp vào các quyết sách chung của tổ chức khu vực. Mục tiêu trọng tâm của đợt điều chỉnh này là bảo đảm tính liên tục trong công tác quản trị, đồng thời tạo sự đồng bộ với những thay đổi gần đây trong lịch thi đấu bóng đá quốc tế của FIFA.

Nội dung sửa đổi đáng chú ý nhất được Đại hội thông qua là lộ trình thay đổi chu kỳ tổ chức vòng chung kết AFC Asian Cup. Giải đấu cấp đội tuyển hàng đầu châu lục sẽ chính thức chuyển từ việc tổ chức vào các năm lẻ sang các năm chẵn, bắt đầu áp dụng từ năm 2032.

Quyết định này giúp cân đối lịch thi đấu với hệ thống giải của FIFA, giảm tải xung đột thời gian thi đấu cho các đội tuyển và CLB. Đồng thời, việc dịch chuyển này giúp chu kỳ bầu cử lãnh đạo của AFC tiếp tục gắn liền với giải đấu, duy trì hiệu quả giám sát trực tiếp của Ban Chấp hành AFC đối với công tác tổ chức ở các giai đoạn then chốt.

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Đoàn đại biểu VFF: Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Xuân Vũ và Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú (từ trái sang) - ảnh VFF

Bên cạnh lịch thi đấu, Đại hội thông qua các điều khoản chuyển tiếp liên quan đến công tác nhân sự nhằm giữ vững sự ổn định trong bộ máy điều hành. Theo quy định tại Điều 32.1(a) đến 32.1(e) của Điều lệ AFC, quy trình bầu chọn các vị trí lãnh đạo chủ chốt vẫn được tiến hành vào năm 2027 theo kế hoạch định kỳ.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ chính thức của những cá nhân trúng cử sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2028 và kéo dài đến hết năm 2032. Để bảo đảm hoạt động quản trị không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển giao, các thành viên thuộc nhiệm kỳ 2023-2027 sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ điều hành cho đến hết ngày 31/12/2027.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch AFC, ông Salman bin Ebrahim Al Khalifa đánh giá cao sự thống nhất của các thành viên. Ông nhấn mạnh việc điều chỉnh điều lệ là giải pháp cần thiết để củng cố bộ khung quy định, nâng cao tính minh bạch và bảo đảm tính liên tục trong hoạt động điều hành, qua đó thích ứng tốt hơn với bối cảnh bóng đá quốc tế đang thay đổi.

Người đứng đầu AFC kêu gọi các liên đoàn duy trì tinh thần phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu chung. Nhân dịp này, ông Ebrahim Al Khalifa cũng tái khẳng định sự ủng hộ của AFC đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong chiến dịch tái ứng cử sắp tới. Các hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử sẽ được AFC ban hành trong thời gian tới.

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#AFC #Asian Cup #đại hội #bóng đá #quản trị #lịch thi đấu #FIFA #Việt Nam

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