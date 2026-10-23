BRG Golf: Bốn lần liên tiếp khẳng định vị thế tiên phong tại Thương hiệu Quốc gia

BRG Golf, thương hiệu thuộc Tập đoàn BRG, lần thứ tư liên tiếp có sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là sự ghi nhận năng lực phát triển hệ thống sân gôn theo chuẩn mực quốc tế, đổi mới vận hành và kết nối thể thao với du lịch, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng golfer trong nước và quốc tế.

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội), Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 được tổ chức, tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí về “Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong”. BRG Golf là đơn vị duy nhất trong lĩnh vực đầu tư và quản lý sân gôn được vinh danh.

BRG Golf được vinh danh sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026

Nâng chuẩn chất lượng, tạo dấu ấn điểm đến

Trong lĩnh vực gôn, chất lượng được hình thành từ tổng thể thiết kế, điều kiện sân, công tác bảo dưỡng và dịch vụ. Khả năng duy trì đồng bộ các yếu tố này quyết định trải nghiệm người chơi và uy tín của điểm đến. Để đáp ứng những tiêu chí đó, BRG Golf đã hợp tác cùng Nicklaus Design và Greg Norman Design – những đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới để phát triển hệ thống sân gôn có chất lượng và tính chiến thuật cao. Trên cơ sở tôn trọng địa hình sẵn có, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, mỗi sân gôn của BRG Golf được kiến tạo với dấu ấn bản sắc riêng, mang đến những thách thức và trải nghiệm khác biệt cho người chơi.

Hiện BRG Golf sở hữu, quản lý và vận hành 10 sân gôn thuộc 6 tổ hợp. Cùng với hạ tầng, thương hiệu chú trọng năng lực vận hành thông qua đội ngũ chuyên gia PGA đến từ nhiều quốc gia, trực tiếp quản lý và chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm cho nhân sự Việt Nam. Quá trình này góp phần phát triển đội ngũ có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu dịch vụ quốc tế.

Legend Danang Golf Resort – một trong 10 sân gôn của BRG Golf được vinh Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới

Vị thế của BRG Golf còn được khẳng định qua sự ghi nhận của các tổ chức golf uy tín trong nước và quốc tế. Legend Danang Golf Resort (Đà Nẵng) được vinh danh “Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới”. Ngoài ra, cùng với Kings Island Golf Resort (Hà Nội), hai sân gôn trong nhiều năm liên tiếp được vinh danh là “Sân golf Tốt nhất Châu Á”, “Sân golf Tốt nhất Việt Nam”. Legend Hill Country Club (Hà Nội) nhận giải thưởng “Sân Golf có Nhà Câu lạc bộ Tốt nhất”, Legend Valley Country Club (Ninh Bình) góp mặt “Top 10 sân golf phục vụ khách du lịch Tốt nhất”.

Tại Vietnam Golf & Leisure Awards 2026, Legend Danang Golf Resort tiếp tục được vinh danh “Top 10 sân golf tốt nhất”; Legend Valley Country Club là “Sân golf mới tốt nhất”; Golden Sands Golf Resort (Huế) nhận giải “Sân golf Links ấn tượng nhất” và nhiều giải thưởng uy tín khác.

Năng lực ấy tiếp tục được bảo chứng qua việc đăng cai và tổ chức nhiều giải đấu chuyên nghiệp, với yêu cầu khắt khe về điều kiện sân, công tác điều hành và dịch vụ. Đây cũng là cơ hội đưa hình ảnh sân gôn, cảnh quan và năng lực tổ chức của Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng gôn quốc tế.

Đổi mới vận hành, nâng cao trải nghiệm người chơi

Bên cạnh chất lượng sân, BRG Golf đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ. Công nghệ được ứng dụng từ đặt sân, làm thủ tục đón khách, quản lý hội viên đến điều phối caddie, xe điện và thanh toán.

Việc ứng dụng công nghệ đã giúp BRG Golf giảm tới 50 – 70% thời gian điều phối nhân sự và xử lý quy trình đặt sân, tối ưu tee-time, hạn chế sai sót trong vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong đào tạo, công nghệ phân tích dữ liệu hỗ trợ đánh giá kỹ thuật, theo dõi quá trình luyện tập và xây dựng phương pháp hướng dẫn phù hợp với từng người chơi. Qua đó, chất lượng giảng dạy được nâng cao trên cơ sở các thông số cụ thể.

Việc đưa công nghệ vào cả quản trị và dịch vụ, BRG Golf cụ thể hóa tiêu chí đổi mới, sáng tạo bằng những cải tiến gắn với nhu cầu thực tế. Đây là nền tảng để thương hiệu nâng cao chất lượng khi mở rộng quy mô hoạt động và kiến tạo môi trường gôn hiện đại, chuyên nghiệp.

Học viện gôn của BRG Golf áp dụng những công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

Kết nối hệ sinh thái, gia tăng giá trị du lịch gôn

Ông Mark Reeves, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG cho biết: “Mục tiêu đến năm 2027, BRG Golf phục vụ 500.000 golfer. Về dài hạn, thương hiệu hướng tới hệ thống 20 sân golf với tổng số 1 triệu vòng golf mỗi năm”.

Cùng với phát triển mạng lưới sân gôn, BRG Golf chú trọng kết nối thể thao với lưu trú, ẩm thực và giải trí, hình thành những tổ hợp trải nghiệm đa dạng tại các điểm đến giàu tiềm năng du lịch; góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch – dịch vụ tại địa phương.

Bốn kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là dấu mốc ghi nhận năng lực của BRG Golf trong xây dựng và vận hành sản phẩm gôn chất lượng cao. Trên nền tảng chuẩn mực quốc tế, đổi mới sáng tạo và sức mạnh hệ sinh thái, thương hiệu tiếp tục góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch gôn thế giới.