Dàn golfer trẻ nổi bật hội tụ tại Tiền Phong Golf Championship 2026

TPO - Dù số lượng người đăng ký hằng năm thường vượt khả năng tiếp nhận của sân, Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship vẫn ưu tiên cơ hội thi đấu cho các tài năng trẻ. Mùa giải năm nay hiện có sự tham dự của những gương mặt nổi bật như nhà vô địch 2024 Nguyễn Đức Sơn và tuyển thủ Asiad 20 Nguyễn Khánh Linh.

Nguyễn Đức Sơn, nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2023 và Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024.

Khởi xướng từ năm 2017, Tiền Phong Golf Championship bước sang năm thứ 10 ra đời và phát triển. Mùa giải năm nay diễn ra ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình), trên hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course.

Các golfer được chia thành năm bảng: A, B, C, D (nữ) và Tài năng trẻ. Giải áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Danh hiệu Best Gross được trao cho golfer có tổng số gậy thực tế thấp nhất trên sân par 72.

Theo Ban tổ chức, số lượng golfer đăng ký mỗi năm thường vượt quá sức chứa của sân, nhưng Ban tổ chức vẫn ưu tiên các suất thi đấu dành cho tài năng trẻ. Đây là cách cụ thể hóa tinh thần “Vì Tài năng trẻ Việt Nam” trong lĩnh vực thể thao mà giải luôn theo đuổi suốt thập kỷ qua.

Năm nay, một trong những sự vắng mặt đáng tiếc là đương kim vô địch Nguyễn Trọng Hoàng. Golfer trẻ bận tham dự vòng chung kết châu Âu Faldo Series (Faldo Series European Grand Final), diễn ra tại Al Ain, UAE, từ ngày 15 đến 20/11/2026.

Dù thiếu vắng nhà vô địch mùa trước, giải vẫn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật. Nguyễn Đức Sơn, người đăng quang Tiền Phong Golf Championship 2023 và vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, sẽ tranh tài. Nguyễn Bảo Châu, nhà vô địch nữ duy nhất của giải tính đến nay, cũng góp mặt.

Đáng chú ý, danh sách golfer tham dự còn có Nguyễn Khánh Linh, tuyển thủ vừa tranh tài tại ASIAD 20 ở Nhật Bản. Cô sẽ thi đấu cùng anh trai Nguyễn Quang Za Vinh, một trong những gương mặt nổi bật của golf trẻ Việt Nam. Sự hiện diện của các tài năng trẻ hứa hẹn gia tăng tính cạnh tranh cho mùa giải kỷ niệm 10 năm.

Nguyễn Khánh Linh (13 tuổi), VĐV trẻ nhất Asiad 20.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: “Dù là giải phong trào, chúng tôi luôn cố gắng quy tụ những golfer hàng đầu Việt Nam. Qua các mùa giải, nhiều golfer trẻ đã trưởng thành. Trong đó có những gương mặt hiện thi đấu ở trình độ cao, du học hoặc đạt thành tích tại các giải quốc tế và SEA Games. Có những bạn từng vô địch giải khi mới 12-13 tuổi, nay đã 19-20 tuổi. Chúng tôi tự hào vì giải góp phần phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội cho các tài năng trẻ”.

Bảng Tài năng trẻ được duy trì từ năm 2022, tạo điều kiện để các golfer trẻ thi đấu phù hợp với lứa tuổi và trình độ. Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Nhất Long, Lê Chúc An, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Trọng Hoàng… từng ghi dấu ấn tại giải trước khi tiếp tục khẳng định mình ở những sân chơi lớn.

Cũng từ năm 2022, ban tổ chức miễn phí đăng ký cho các golfer trẻ từng vô địch Tiền Phong Golf Championship, đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia hoặc đứng đầu các chặng VGA Junior Tour. Những golfer dưới 18 tuổi không thuộc nhóm này được hỗ trợ 60% lệ phí thi đấu.