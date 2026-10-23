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Lính đặc nhiệm Ấn Độ giành HCV Asian Para Games

Đặng Lai

TPO - Tại Asian Para Games 2026, Toman Kumar Taram đã vô địch nội dung bắn cung đồng đội để mang về HCV cho đoàn Ấn Độ. Xét về xuất thân của những VĐV dự giải, có lẽ Toman Kumar Taram là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất. Anh là cựu đặc nhiệm của đơn vị Biệt kích 209 CoBRA - Ấn Độ.

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Toman Kumar Taram từng tham gia chiến đấu (ảnh phải)

Khi còn vào sinh ra tử, Toman Kumar Taram đã tham gia nhiều trận đánh chống phiến quân ở biên giới. Cuộc đời Toman rẽ sang hướng khác vào tháng 2/2022. Trong chiến dịch vây quét phiến quân Maoist kéo dài nhiều ngày trên đỉnh đồi hẻo lánh ở Jharkhand, anh không may giẫm phải một quả bom tự chế. Vụ nổ dữ dội cướp đi bàn chân trái ngay thời điểm anh vừa mới đính hôn.

Toman Kumar Taram trải qua những tháng ngày cấp cứu và phẫu thuật ròng rã trong sự suy sụp, trước khi nỗi đau nhân đôi bởi sự hy sinh của người đồng đội thân thiết Rajesh Kumar - người thiệt mạng trong một chiến dịch sau đó. Thế nhưng, giữa bóng tối tuyệt vọng, tình thương kiên định người vợ chưa cưới Renuka Bai và sự sát cánh từ đồng đội đã vực anh dậy. Hôn ước không hề bị hủy bỏ. Thay vào đó, họ cùng nhau bắt đầu hành trình tái sinh.

Bước ngoặt cuộc đời mở ra khi Toman được lắp chân giả. Tại đây, anh gặp gỡ huấn luyện viên bắn cung Pankaj Singh. Khi nhìn những đứa trẻ thi đấu đầy nhiệt huyết ở một giải phong trào địa phương, ngọn lửa đam mê trong người lính ngủ quên bấy lâu bỗng bùng cháy.

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Toman Kumar Taram - người đã chuyển sang công việc cảnh sát - vừa giành HCV Asian Para Games

Anh bắt đầu từ con số không với bài toán giữ thăng bằng trên chiếc chân giả, sau đó Toman miệt mài rèn luyện, thậm chí cọ xát sòng phẳng cùng các vận động viên lành lặn để tôi luyện bản lĩnh vững vàng.

Nỗ lực phi thường ấy nhanh chóng đơm hoa kết trái. Anh ra mắt đấu trường quốc tế năm 2025 tại Giải vô địch thế giới ở Gwangju, Hàn Quốc và xuất sắc đoạt huy chương vàng cá nhân.

Đến kỳ đại hội tại Nagoya 2026, anh sát cánh cùng Sheetal Devi - cô gái phi thường mắc hội chứng phocomelia bẩm sinh phải thi đấu bằng chân. Bộ đôi đã lập kỷ lục thế giới với 1.402 điểm ở vòng loại, trước khi vượt qua đối thủ Indonesia với tỷ số 151-148 trong trận chung kết kịch tính dưới sức gió dữ dội.

Chiến thắng vẻ vang này được Toman trân trọng dành tặng cho người bạn quá cố Rajesh và những người lính CRPF vẫn đang ngày đêm chiến đấu nơi tuyến đầu. Trong khoảnh khắc bước lên bục vinh quang, anh đã lập tức gửi bức ảnh cầm tấm huy chương vàng cùng lá quốc kỳ vào nhóm trò chuyện của đơn vị Biệt kích 209 CoBRA - Ấn Độ. Toman Kumar Taram như muốn tri ân những người đồng đội cũ đã cùng mình vào sinh ra tử.

Với người lính 31 tuổi đến từ ngôi làng Ahibaran Nawagaon thuộc bang Chhattisgarh, đó không chỉ là cột mốc thể thao chói lọi mà còn là lời khẳng định kiên cường của một tâm hồn không bao giờ gục ngã trước số phận nghiệt ngã.

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#Asian Para Games #Toman Kumar Taram #HCV #bắn cung #đặc nhiệm #Chhattisgarh #kỷ lục

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