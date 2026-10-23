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Đội tuyển Hàn Quốc gặp 2 'quân xanh' hàng đầu châu Á trước giờ tranh tài Việt Nam ở Asian Cup 2027

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vừa công bố lịch trình thi đấu giao hữu quốc tế trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 tới. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Robert Moreno chạm trán hai thế lực lớn của bóng đá Trung Đông là Saudi Arabia và Qatar.

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Theo lịch thi đấu đã chốt, đội tuyển Hàn Quốc sẽ đá trận mở màn với Saudi Arabia (hạng 55 thế giới) vào ngày 13/11 lúc 23h30 (giờ Hàn Quốc). 4 ngày sau, đội sẽ bước vào màn so tài thứ hai gặp chủ nhà Qatar (hạng 60 thế giới) vào lúc 23h00. Toàn bộ hai trận đấu đều được tổ chức tại Doha, Qatar trong khi danh tính các sân vận động cụ thể sẽ được ban tổ chức công bố trong thời gian tới.

Đợt tập dượt này mang ý nghĩa bản lề then chốt khi chỉ còn gần 3 tháng nữa là VCK Asian Cup sẽ chính thức khởi tranh tại Saudi Arabia. Phía KFA nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm của chuyến đi là giúp các tuyển thủ sớm làm quen với thời tiết, khí hậu khắc nghiệt vùng Tây Á, đồng thời tổng duyệt chiến thuật và kiểm chứng mức độ ăn ý của bộ khung đội hình.

Đáng chú ý, KFA ban đầu dự định đưa đội sang thi đấu cọ xát trực tiếp tại Saudi Arabia nhưng đã quyết định chuyển địa điểm trung lập sang Qatar sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố an ninh và tình hình thực tế. Thời gian qua, Saudi Arabia hứng chịu hàng loạt đợt không kích nhắm vào nhiều địa điểm. Nguy cơ quốc gia này đăng cai VCK cũng đang được cân nhắc tới, do vậy mà phía Hàn Quốc đã cẩn thận chuyển địa điểm du đấu trước giải ra khỏi Saudi Arabia.

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HLV Moreno đang dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc theo diện tạm quyền

Qua hai trận đấu áp lực cao này, HLV Robert Moreno dự kiến sẽ xoay tua nhân sự, thử nghiệm thêm nhiều vị trí mới nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trước khi chốt danh sách dự giải châu lục.

Xét về thành tích đối đầu, cuộc đọ sức với Saudi Arabia hứa hẹn sẽ kịch tính bởi hai đội đang có thành tích cân bằng tuyệt đối: 5 trận thắng, 9 trận hòa và 5 trận thua sau 19 lần giáp mặt. Lần gần nhất hai bên so tài chính là cuộc rượt đuổi nghẹt thở tại vòng 16 đội Asian Cup đầu năm 2024, nơi Hàn Quốc chỉ vượt qua đối thủ trên chấm 11m sau kết quả hòa 1-1 nghẹt thở suốt 120 phút.

Ngược lại, cán cân lịch sử trước Qatar lại nghiêng rõ rệt về phía các chiến binh Taeguk với 6 chiến thắng sau 11 trận, trong đó gần nhất là trận thắng 2-1 trong đợt giao hữu tại Áo cuối năm 2020. Chuyến du đấu tháng 11 sẽ là cơ hội để Hàn Quốc rà soát lại lực lượng và lối chơi trước khi bước vào VCK để lần lượt đọ sức Yemen, Việt Nam và UAE.

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#Hàn Quốc #Asian Cup #Giao hữu #Saudi Arabia #Qatar #bóng đá #Hàn Quốc vs Việt Nam

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